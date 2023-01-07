愛回家｜蘇韻姿疑因遲到兼戲屎激嬲高層被踢「離家」 網民不滿嗌罷睇
蘇韻姿 已入《愛回家》5年
現年29歲的蘇韻姿是2016年落選港姐，2017年，她開始加入處境劇《愛回家》，飾演熊心如一角成功入屋，至今已有5年多。前晚一集《愛回家》突然交代熊心如要跟隨前男友TT朱天梯（梁証嘉飾）離開香港，到歐洲視察廠房，令不少睇好她和風少（陳浚霆飾）這對「失心風CP」的網民大感意外！
「離家」 一個月 未有新工作
周嘉洛之前因為受無綫重用而離開《愛回家》劇組，之後就擔正做男一，工作不斷，不過據知今次蘇韻姿早在去年12月頭已拍畢最後一集《愛回家》，卻一直未獲無綫安排新工作。
例遲卻拒認錯卸鑊畀人孭
有指蘇韻姿被踢出《愛回家》，是因為她開工時經常遲大到，而且不肯認錯，將責任推卸到PA（助導）身上，即使高層點名指摘，都屢勸不改，加上她入了《愛回家》5年多以來，演技都毫無進步，因此最終要被踢出《愛回家》。
網民：不如摺埋套劇算
網民紛紛留言表達對熊心如的不捨，更有網民表示沒有了熊心如以後，將會罷睇《愛回家》：「愛回家已經沒有安仔，如果冇埋心如，怎樣看下去」、「連鐵膽都走埋，不如摺埋套劇算啦」、「唔係真要走呀！睇咗咁多年，每一個角色都好唔捨得，無法想像熊家三姐妹三缺一。」等等。
張景淳、林淑敏亦曾被封「遲到王」
《愛回家》劇組由無綫高層曾勵珍主理，一向嚴格的曾姐，早前《愛回家》劇組傳出有兩大「遲到王」，因經常遲到、工作懶散及顧住食嘢，而令曾姐震怒，親自衝到錄影廠鬧爆其中一位「遲到王」！而這兩大「遲到王」矛頭更直指「龔燁」張景淳及「大小姐」林淑敏，張景淳更一度被「消失」，不過最後因「龔水戀」受歡迎，張景淳仍得以再度「回家」。
蘇韻姿曾與周嘉洛傳緋聞
蘇韻姿曾在TVB節目《大整蠱》中扮跌倒流血重傷，整蠱周嘉洛。周嘉洛到場後反應緊張，更向豹哥單立文怒吼。事後，劉丹更說「呢次之後佢兩個要派帖請飲喜酒！」雖然周嘉洛、蘇韻姿皆否認拍拖，但二人因此被傳為緋聞男女朋友。不過早前周嘉洛就因為拍攝古裝劇《痞子殿下》，與女主角陳瀅傳出緋聞，令網民猜測蘇韻姿與周嘉洛感情已生變。
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