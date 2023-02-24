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愛回家｜KC不滿被嘲笑靠老婆向編劇施壓 劇集大結局軟飯王最開心?!

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《愛回家》大結局的消息忽然網上瘋傳，劇組藝人紛紛出面否認，不過原有監製休息似乎就係事實，與此同時今晚（2月24日）最新一集《愛回家》就再度以「軟飯王」為題材，影射有人投訴編劇，難免令人聯想編導是否受壓力？！

《愛回家》最新一集「軟飯王」KC投訴編劇

《愛回家》監製要放假的消息，惹來劇集大結局的傳言，雖然藝人出面澄清，不過恰巧今晚《愛回家》最新一集劇情，就係有編劇受壓力的情節！話說今晚第1875集《愛回家》KC發現劇中劇《揸流灘》有角色影射「軟飯王」，令他十分憤怒，返屋企向有錢老婆朱茜撒嬌之後，夫婦二人分別行動，務求令《揸流灘》劇組停止抽水。劇情簡直與早前《愛回家》影射袁偉豪後的事情發展十分相似，先看今集劇情劇照：

《揸流灘》添加了一個新角色，KC認定尚善是利用新角色來揶揄他「食軟飯」。朱茜與KC想法一致，KC決定要逼尚善向他道歉。尚善派Bonnie前往與KC交涉，KC帶來一番「好意」，希望尚善知錯能改；尚善卻不領情，還與KC結下更大的仇怨。

愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt 《揸流灘》添加了一個新角色，KC認定編劇熊尚善是利用新角色來揶揄他「食軟飯」！
《揸流灘》添加了一個新角色，KC認定編劇熊尚善是利用新角色來揶揄他「食軟飯」！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》第1875集截圖）
愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt 親友及同事看到劇集影射都大呼過癮，收視仲好好！
親友及同事看到劇集影射都大呼過癮，收視仲好好！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》第1875集截圖）

KC欲整治編劇尚善，不過大小姐、Terry卻因各自的理由加以阻止。最後KC繼續無能，要由闊太朱茜替KC出頭，向大小姐施壓，大小姐逼尚善Cut走新角色的戲份，尚善卻另想方法向KC還擊……

愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt KC向太太撒嬌，朱茜與KC想法一致，KC決定要逼尚善向他道歉！
KC向太太撒嬌，朱茜與KC想法一致，KC決定要逼尚善向他道歉！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》第1875集截圖）

熊尚善代表編劇 發聲：「我係諷刺佢食軟飯呀，吹咩？」

今次劇情可算是「正面抽擊」，作為編劇的熊尚善（滕麗名飾演）面對施壓甚至直言「我係諷刺佢食軟飯呀，吹咩？」甚至編寫新角色再下一城諷刺KC，似乎有心發放「換了劇集一樣可以恥笑你」的訊息，不過結局似乎係大小姐以「Cut贊助」進行施壓，結果如何了段要留意今晚劇情，不過網友對今集預告就十分受落，配合「《愛·回家》大結局傳聞」的發放日期，推測出「全香港最想《愛·回家》大結局相信就係袁偉豪夫婦 」⋯⋯

愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt 袁偉豪 袁偉豪示範平時點對張寶兒撒嬌﹗
袁偉豪曾在專訪分享樂於在太太面前做弱者，更示範平時點對張寶兒撒嬌：「我搵到一個人可以喺心靈上有依靠，我可以喺佢面前做一個弱者，其實做一個弱者聽老婆話，有乜咁難啫？幾好呀，唔會有乜困難，好開心，好舒服喎﹗」（圖片來源：《人夫放假約出去滾》截圖）
愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt KC帶來一番「好意」，希望尚善知錯能改；尚善卻不領情，仲想出新方法恥笑KC。
KC帶來一番「好意」，希望尚善知錯能改；尚善卻不領情，仲想出新方法恥笑KC。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》第1875集截圖）
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尚善另開新劇，設計寫新角色，繼續恥笑「軟飯王」。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》第1875集截圖）
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KC及老婆軟硬兼施，更向高層龍力蓮投訴，要求「Cut走角色」！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》第1875集截圖）
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到底媥劇熊尚善會唔會屈服？！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》第1875集截圖）

袁偉豪被影射曾自認「會搵《愛回家》編劇傾吓」 被蔡思貝當面寸爆

去年11月《愛回家之開心速遞》已經試過影射「軟飯王」小器投訴傳媒的劇情，倒模照用袁偉豪的對白，好難唔對號入座，為此袁偉豪曾經接受公司娛樂新聞台訪問，寸爆回應「我唔知佢哋係咪寫到無題材，要搵啲題材寫吓！」雖然表示幫到件事都開心，但仍補充話：「我都會搵編劇傾吓偈！」

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袁偉豪和蔡思貝受訪時「面左左」口講唔介意，但回應時就狂寸《愛回家》編劇，身旁的蔡思貝全程擔天望地，被指似「搭枱」。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt 法證先鋒5 袁偉豪 法證先鋒5 「搭枱」的蔡思貝只在袁偉豪講到被《愛．回家》抽水一事時，忽然笑住「補刀」。
「搭枱」的蔡思貝本來面阻阻，但去到最後忽然笑住「補刀」，向袁偉豪「獻計」，提議他可以乘機加入《愛．回家》，扮演返自己！。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

「根叔」劉丹澄清《愛·回家》大結局傳聞 大龍生大小姐撐林監製須放假

《愛回家之開心速遞》2017年開播至今已突破1,800集大關，昨日忽然傳劇集去到2,000集就「完美落幕」，劉丹、羅樂林、許家傑及林淑敏現身回應此傳聞，齊聲否認。丹爺笑言「準備做到5,000集」，眾人聞言即拍手。其實「大結局」傳聞係沿於自劇組要換入新監製，惹起種種揣測，一直監督的資深監製林建祥就向傳媒報稱，由於多年來「都好耐冇好好放假休息」，所以需要唞唞。

袁偉豪去年疑不滿《愛.回家》影射 爆Seed鬧「繼續無限放大？」後刪Po

袁偉豪早前被冠以「三億駙馬」外號，又被網民開post群插走樣，曾嬲豬發長文爆Seed，去年9月袁偉豪在Facebook轉發相關的報道，嬲嬲留言：「我欠咗你哋班傳媒？」

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袁偉豪曾於Facebook留言表示「我欠左你地班傳媒」？（圖片來源：[email protected]袁偉豪）

湊巧向來貼地的TVB處境劇《愛回家之開心速遞》日前播出一集，講到KC因為節目腰斬，被傳媒追訪期間同記者交惡，爆seed話：「你質夠我未呀？我而家欠咗你班傳媒呀？」完全是以袁偉豪鬧傳媒事件做故事素材，對白又有出現「軟飯王」、「靠姐夫上位」情節。

愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt 法證先鋒5 袁偉豪疑不滿成開心速遞影射情節 爆seed「繼續無限 《愛.回家》最新一集影射袁偉豪鬧傳媒的對白。
《愛.回家》最新一集影射袁偉豪鬧傳媒的對白。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt 法證先鋒5 袁偉豪疑不滿成開心速遞影射情節 爆seed「繼續無限 《愛.回家》指KC被網友話係「軟飯王」，充滿聯想。
《愛.回家》指KC被網友話係「軟飯王」，令人充滿聯想。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

其實《愛.回家》每隔幾個月就有KC「軟飯王」一角的情節，如果唔係袁偉豪自己對號入座，或者都未必提供到新靈感畀編劇，今次真係「軟飯王」話題內循環！

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圖片來源：TVB

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