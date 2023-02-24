愛回家｜KC不滿被嘲笑靠老婆向編劇施壓 劇集大結局軟飯王最開心?!
《愛回家》最新一集「軟飯王」KC投訴編劇
《愛回家》監製要放假的消息，惹來劇集大結局的傳言，雖然藝人出面澄清，不過恰巧今晚《愛回家》最新一集劇情，就係有編劇受壓力的情節！話說今晚第1875集《愛回家》KC發現劇中劇《揸流灘》有角色影射「軟飯王」，令他十分憤怒，返屋企向有錢老婆朱茜撒嬌之後，夫婦二人分別行動，務求令《揸流灘》劇組停止抽水。劇情簡直與早前《愛回家》影射袁偉豪後的事情發展十分相似，先看今集劇情劇照：
《揸流灘》添加了一個新角色，KC認定尚善是利用新角色來揶揄他「食軟飯」。朱茜與KC想法一致，KC決定要逼尚善向他道歉。尚善派Bonnie前往與KC交涉，KC帶來一番「好意」，希望尚善知錯能改；尚善卻不領情，還與KC結下更大的仇怨。
KC欲整治編劇尚善，不過大小姐、Terry卻因各自的理由加以阻止。最後KC繼續無能，要由闊太朱茜替KC出頭，向大小姐施壓，大小姐逼尚善Cut走新角色的戲份，尚善卻另想方法向KC還擊……
熊尚善代表編劇 發聲：「我係諷刺佢食軟飯呀，吹咩？」
今次劇情可算是「正面抽擊」，作為編劇的熊尚善（滕麗名飾演）面對施壓甚至直言「我係諷刺佢食軟飯呀，吹咩？」甚至編寫新角色再下一城諷刺KC，似乎有心發放「換了劇集一樣可以恥笑你」的訊息，不過結局似乎係大小姐以「Cut贊助」進行施壓，結果如何了段要留意今晚劇情，不過網友對今集預告就十分受落，配合「《愛·回家》大結局傳聞」的發放日期，推測出「全香港最想《愛·回家》大結局相信就係袁偉豪夫婦 」⋯⋯
袁偉豪被影射曾自認「會搵《愛回家》編劇傾吓」 被蔡思貝當面寸爆
去年11月《愛回家之開心速遞》已經試過影射「軟飯王」小器投訴傳媒的劇情，倒模照用袁偉豪的對白，好難唔對號入座，為此袁偉豪曾經接受公司娛樂新聞台訪問，寸爆回應「我唔知佢哋係咪寫到無題材，要搵啲題材寫吓！」雖然表示幫到件事都開心，但仍補充話：「我都會搵編劇傾吓偈！」
「根叔」劉丹澄清《愛·回家》大結局傳聞 大龍生大小姐撐林監製須放假
《愛回家之開心速遞》2017年開播至今已突破1,800集大關，昨日忽然傳劇集去到2,000集就「完美落幕」，劉丹、羅樂林、許家傑及林淑敏現身回應此傳聞，齊聲否認。丹爺笑言「準備做到5,000集」，眾人聞言即拍手。其實「大結局」傳聞係沿於自劇組要換入新監製，惹起種種揣測，一直監督的資深監製林建祥就向傳媒報稱，由於多年來「都好耐冇好好放假休息」，所以需要唞唞。
袁偉豪去年疑不滿《愛.回家》影射 爆Seed鬧「繼續無限放大？」後刪Po
袁偉豪早前被冠以「三億駙馬」外號，又被網民開post群插走樣，曾嬲豬發長文爆Seed，去年9月袁偉豪在Facebook轉發相關的報道，嬲嬲留言：「我欠咗你哋班傳媒？」
湊巧向來貼地的TVB處境劇《愛回家之開心速遞》日前播出一集，講到KC因為節目腰斬，被傳媒追訪期間同記者交惡，爆seed話：「你質夠我未呀？我而家欠咗你班傳媒呀？」完全是以袁偉豪鬧傳媒事件做故事素材，對白又有出現「軟飯王」、「靠姐夫上位」情節。
其實《愛.回家》每隔幾個月就有KC「軟飯王」一角的情節，如果唔係袁偉豪自己對號入座，或者都未必提供到新靈感畀編劇，今次真係「軟飯王」話題內循環！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略