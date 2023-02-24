愛回家｜KC不滿被嘲笑靠老婆向編劇施壓 劇集大結局軟飯王最開心?!

《愛回家》大結局的消息忽然網上瘋傳，劇組藝人紛紛出面否認，不過原有監製休息似乎就係事實，與此同時今晚（2月24日）最新一集《愛回家》就再度以「軟飯王」為題材，影射有人投訴編劇，難免令人聯想編導是否受壓力？！