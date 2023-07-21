愛回家｜許家傑當面大讚李芷晴純品又好身材 不滿被稱呼「前輩」

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》，於今日（21日）舉行宣傳活動，多位演員均有出席大玩遊戲，而近日傳出緋聞的許家傑和李芷晴在接受傳媒訪問時，二人都否認戀情，表示是正常的朋友關係，不過許家傑卻表示不想當對方的前輩，二人的互動又略有點打情罵俏的感覺！