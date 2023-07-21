愛回家｜許家傑當面大讚李芷晴純品又好身材 不滿被稱呼「前輩」
許家傑被爆密會李芷晴前後腳睇戲 二人否認戀情
有傳媒報道，指近日發現許家傑與在《愛回家》飾演「Elaine」的李芷晴，到銅鑼灣的戲院前後腳睇戲。兩人孖公仔食完飯再直落睇戲，全程有講有笑，望落似一對小情人，因而被外界懷疑二人關係不簡單。對此，李芷晴接受傳媒訪問時稱確實是一同去看電影，不過其實身邊有一大班朋友同場：「我印象中我哋無前後腳。」而在旁一同受訪的許家傑都一同表示當日是一大班人去看電影：「我自己好鍾意一班人睇戲，我覺得打波、睇戲開心啲可以交流一下。呢個報導令我越嚟越少朋友，因為開始啲人一見到我就話唔好同你去食飯，基本上同你去食飯就俾人話。」想不到李芷晴都表示遇上同類情況，她表示：「我呢兩日約朋友食飯，我朋友話唔想同你食飯，話會俾人影到。」而被問到有沒有朋友問緋聞真定假，她就表示身邊朋友無人相信，而個個都話一睇就知是假的。
許家傑不滿被稱呼「前輩」 要李芷晴叫「哥哥」
許家傑與李芷晴不但是同劇演員，二人私下亦甚要好，相信雙方對彼此都有一定的了解，李芷晴被問到覺不覺得許家傑是一位好男友，對此李芷晴表示：「佢係一個好好嘅前輩。」許家傑聽到後感到有些不滿，他表示：「有啲好唔開心就係佢話我係前輩。」被續問想對方怎樣稱呼自己，他又話：「叫返哥哥。」又再被反問對李芷晴有什麼看法，他直言：「大家覺得佢好純，同埋身材好好。」二人的互動看起來有點打情罵俏的感覺，難怪外界對他們的關係抱有懷疑。
許家傑直認唔會避忌 李芷晴強調唔玩地下情
雖然二人對緋聞已作出澄清，但他們言語中有所曖昧，被傳媒再追問是不是玩地下情，不方便公開而已，李芷晴二話不說：「冇喎，完全冇諗過呢方面嘅嘢。」強調現時以工作為先。反觀許家傑就承認雙方擁有對方電話，強調是正常朋友關係，不會為今次事件而有所避忌，依然會繼續相約大家及其他朋友一齊出去玩。
許家傑急否認戀情
事後，「送水輝」許家傑亦有回應傳媒，他解釋係一場誤會，透露當日其實約了多位同事包括李芷晴、何泳芍及簡家麒等一起去看電影優先場，當中有男有女。他又指同李芷晴只係正常朋友睇戲、食飯的關係。至於感情方面，他又指近幾年沒有特別講感情狀況，希望將私生活方面保留給自己，多謝大家關心。
許家傑與李芷晴私下友好 有一班共同朋友
其實早在今年五月，譚偉權舉行音樂劇《我的青春日誌》，許家傑約埋一班好友撐場，當時李芷晴亦有同行，事後更同框合照。
許家傑李芷晴熱愛運動勁合拍
39歲許家傑係好波之人，一向熱愛打籃球，仲周不時約好兄弟羅天宇、黃嘉樂、鄭世豪、周志康等人一齊操練。另外，李芷晴同樣熱愛運動，經常在IG晒出打波、跑步同行山嘅靚相。
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