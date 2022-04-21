金宵大廈2｜賈名媛遊走三大台搵食 照顧胃癌男友患難見真情

在《愛．回家之開心速遞》飾演「賈名媛」為人熟識的邱芷微（Chelffy），近日在亞洲心動娛樂的網劇《逐流時代》竟然見到她的蹤影，其實早前在ViuTV劇集《反起跑線聯盟》Chelffy亦有份參與幕後工作，加上《金宵大廈2》又見到她的身影，可謂成功遊走三大平台，認真吃得開！