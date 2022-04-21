金宵大廈2｜賈名媛遊走三大台搵食 照顧胃癌男友患難見真情
賈名媛現身網劇《逐流時代》
邱芷微（Chelffy）在《愛．回家之開心速遞》飾演「賈名媛」而為人熟識，而近日在無綫熱播劇《金宵大廈2》中，飾演變態瘋狂粉絲一角更令不少觀眾留下深刻印象。瓣數多多的Chelffy日前竟然現身亞洲心動娛樂網劇《逐流時代》，在IG分享拍攝該劇捉姦戲時遇上「真」襲擊事件：「當日於上環一條內街酒店樓下位置，清場拍攝當街打老婆戲時，所有劇組人員都匿埋哂。然後一roll 機Action時，我同另外兩位男女演員的爭執口角戲演得太認真了，引致有一位外籍男士以為真係男人當街打女人，突然間從街尾跑出來，向男演員從後lock頸，推向前鎖低落地下。」二人在推撞期間，Chelffy被意外撞落垃圾桶，成個人更趴在地上受傷。她續說：「最後見到成班工作人員緊張哋衝出嚟阻止個外籍男士揮拳打個男演員，所以呢場戲個額頭變咗『真』係紅咗及隻手擦損咗。」
游走三大平台
其實瓣數多多的邱芷微，與同是演員的男友陳志忠2年前創辦演藝學院，專門訓練小朋友的才藝。早前ViuTV熱播劇《反起跑線聯盟》除了男友在劇中飾演體育老師外，劇中7位小演員主角，當中4人正是二人的學生，Chelffy便順理成章在《反起跑線聯盟》參與埋幕後工作，帶領其演藝學校學生參演。Chelffy能成功遊走無綫、ViuTV及亞洲心動娛樂三大平台，認真巴閉！
與胃癌男友患難見真情
邱芷微與武打演員陳志忠（Wilson）拍拖多年，感情十分穩定，但其實二人早年曾經歷人生的大起大跌。2020年邱芷微患上類風濕關節炎，雙手難以控制，曾試過起床後一隻手動彈不得。點知禍不單行，同年9月男友Wilson不幸確診胃癌，並要接受胃部切除手術，將八分之七的胃部切走，主力要靠腸道來消化食物。邱芷微不但對男友依然不離不棄，一直默默堅守在男友身邊，陪伴對方渡過難關，更積極地接工作，為男友賺取醫藥費。不幸中的大幸是醫生將切出來的胃部及其餘的淋巴組織送去檢驗後，證實癌細胞沒有在其他器官擴散，不需要作進一步化療。之後二人攜手走出低谷，一起戰勝病魔，令感情昇華不少。