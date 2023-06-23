愛回家｜Ivan無知May分手後水火不容有原因 網民鬧爆：應該分嘅就唔分

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》近日講到拍拖近3年的Ivan（鄧永健飾）和無知May（趙希洛飾）最終分手收場，引來不少網民話要罷睇抗議，更有網民猜測兩人之中，係咪有人要離開《愛回家》。但估唔到兩人分手後仲有得一齊做《愛回家》主角，最新一集《愛回家》劇情就講到兩人和平分手後，關係竟然變得水火不容，搞到成班同事和朋友都勁尷尬！