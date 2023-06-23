愛回家｜Ivan無知May分手後水火不容有原因 網民鬧爆：應該分嘅就唔分
《愛回家》第1993集「分手分朋友」（6月23日）劇情：
May與Ivan分手已有一段時間，本來雙方已放下此事，怎料兩人突然鬧翻，鬧得水火不容。龔燁、若水等人欲調停卻不果，唯有盡量避免讓May與Ivan碰面；龔燁等更要於May與Ivan之間作出抉擇，只能選其中一人做朋友，更因此壁壘分明，引發更多紛爭…另一方面，May與Ivan突然鬧翻的背後原來另有文章，二人唯有設法平息龔燁、若水等人之間的爭鬥…
Ivan無知May突分手 網民鬧爆《愛回家》編劇
Ivan（鄧永健飾）和無知May（趙希洛飾）由2020年9月開始拍拖，至今已近3年，《愛回家》近日突然一連兩集交代兩人分手，令不少網民都大感意外，紛紛鬧爆《愛回家》編劇：「應該分嘅就唔分（蔥bon），唔應該分嘅就突然分，編劇係咪玩嘢」、「Ivan和May係愛回家清泉CP，自然簡單唔做作，唔好分手，唔係我會打編劇一身」、「講明係喜劇，點可以有分手戲份…編劇組係唔係癡咗線？？如果係癡線，就進入青山」、「希望編劇手下留情，快啲整走阿拾」等等。
趙希洛否認離開《愛回家》
有不少網民更猜測「IM戀」分手，係因為鄧永健或者趙希洛中有人要離開《愛回家》，紛紛追問：「你哋係咪外面有劇拍？」、「係咪有人要離開劇組？」、「掟入雪櫃？」、「May唔係要離開愛回家吖嘛？唔好啦！我好鐘意你同Ivan一齊！演得很好呀！」等，對此兩人都相繼開Live否認會離開《愛回家》，趙希洛接受傳媒訪問時，更笑指要多謝編劇寫得無知May比較委屈，令大家都將分手的茅頭指向Ivan，鄧永健就大方表示有人鬧點都好過鬧都唔鬧。
預告分手後感情線仲未完
鄧永健和趙希洛私底下亦是好友，不時一齊開Live，鄧永健更大爆趙希洛因為中文講得唔好，有時更會不小心講成粗口，令引發經全廠大爆笑，趙希洛就自言在創作上經常諗到天花龍鳳，這時鄧永健就會提醒她要冷靜下來。鄧永健和趙希洛又預告兩人分手後條線仲未完，不但會繼續做朋友，而且會比普通朋友有更多趣事發生，趙希洛更透露兩人私底下亦有合作拍片，但拍攝內容她就大賣關子，只表示有機會就會再捉住鄧永健開Live。
愛回家之開心速遞 ｜第1993集預告｜分手分朋友：
May同Ivan和平分手後，突然又變到水火不容，背後原來另有文章…
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