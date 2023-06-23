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愛回家｜Ivan無知May分手後水火不容有原因 網民鬧爆：應該分嘅就唔分

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無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》近日講到拍拖近3年的Ivan（鄧永健飾）和無知May（趙希洛飾）最終分手收場，引來不少網民話要罷睇抗議，更有網民猜測兩人之中，係咪有人要離開《愛回家》。但估唔到兩人分手後仲有得一齊做《愛回家》主角，最新一集《愛回家》劇情就講到兩人和平分手後，關係竟然變得水火不容，搞到成班同事和朋友都勁尷尬！

愛回家 Ivan和無知May突然分手，引發網民熱議。
Ivan和無知May突然分手，引發網民熱議。（圖片來源：[email protected]

《愛回家》第1993集「分手分朋友」（6月23日）劇情：

May與Ivan分手已有一段時間，本來雙方已放下此事，怎料兩人突然鬧翻，鬧得水火不容。龔燁、若水等人欲調停卻不果，唯有盡量避免讓May與Ivan碰面；龔燁等更要於May與Ivan之間作出抉擇，只能選其中一人做朋友，更因此壁壘分明，引發更多紛爭…另一方面，May與Ivan突然鬧翻的背後原來另有文章，二人唯有設法平息龔燁、若水等人之間的爭鬥…

愛回家 和平分手後，May忽然同Ivan面阻阻，更拒絕同枱食飯。
和平分手後，May忽然同Ivan面阻阻，更拒絕同枱食飯。（圖片來源：[email protected] (official)）
愛回家 Ivan一臉無奈。
Ivan一臉無奈。（圖片來源：[email protected] (official)）
愛回家 一班朋友要在May與Ivan中間二選一。
一班朋友要在May與Ivan中間二選一。（圖片來源：[email protected] (official)）

Ivan無知May突分手 網民鬧爆《愛回家》編劇

Ivan（鄧永健飾）和無知May（趙希洛飾）由2020年9月開始拍拖，至今已近3年，《愛回家》近日突然一連兩集交代兩人分手，令不少網民都大感意外，紛紛鬧爆《愛回家》編劇：「應該分嘅就唔分（蔥bon），唔應該分嘅就突然分，編劇係咪玩嘢」、「Ivan和May係愛回家清泉CP，自然簡單唔做作，唔好分手，唔係我會打編劇一身」、「講明係喜劇，點可以有分手戲份…編劇組係唔係癡咗線？？如果係癡線，就進入青山」、「希望編劇手下留情，快啲整走阿拾」等等。

愛回家 Ivan扮白天鵝想挽回阿May，但最終都係失敗。
Ivan扮白天鵝想挽回阿May，但最終都係失敗。（圖片來源：[email protected]
愛回家 無知May曾經扮過黑天鵝。
無知May曾經扮過黑天鵝。（圖片來源：[email protected]

趙希洛否認離開《愛回家》

有不少網民更猜測「IM戀」分手，係因為鄧永健或者趙希洛中有人要離開《愛回家》，紛紛追問：「你哋係咪外面有劇拍？」、「係咪有人要離開劇組？」、「掟入雪櫃？」、「May唔係要離開愛回家吖嘛？唔好啦！我好鐘意你同Ivan一齊！演得很好呀！」等，對此兩人都相繼開Live否認會離開《愛回家》，趙希洛接受傳媒訪問時，更笑指要多謝編劇寫得無知May比較委屈，令大家都將分手的茅頭指向Ivan，鄧永健就大方表示有人鬧點都好過鬧都唔鬧。

楊明 愛回家 近日一連兩集突然交代無知May同Ivan分手，令網民都懷疑兩人是否被踢入雪櫃。
近日一連兩集突然交代無知May同Ivan分手，令網民都懷疑兩人是否被踢入雪櫃。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）
楊明 愛回家 不過兩人就開Live回應傳聞，表示兩人係劇中只係分手，但會繼續留係劇組。
不過兩人就開Live回應傳聞，表示兩人係劇中只係分手，但會繼續留係劇組。（圖片來源：[email protected]

預告分手後感情線仲未完

鄧永健和趙希洛私底下亦是好友，不時一齊開Live，鄧永健更大爆趙希洛因為中文講得唔好，有時更會不小心講成粗口，令引發經全廠大爆笑，趙希洛就自言在創作上經常諗到天花龍鳳，這時鄧永健就會提醒她要冷靜下來。鄧永健和趙希洛又預告兩人分手後條線仲未完，不但會繼續做朋友，而且會比普通朋友有更多趣事發生，趙希洛更透露兩人私底下亦有合作拍片，但拍攝內容她就大賣關子，只表示有機會就會再捉住鄧永健開Live。

愛回家 不少網民都希望Ivan可以拋棄堂弟阿拾，同無知May復合！
不少網民都希望Ivan可以拋棄堂弟阿拾，同無知May復合！（圖片來源：[email protected]
愛回家 鄧永健近日有份拍攝無綫新劇《非常檢控觀》，但他直言其角色只屬客串，不影響他演出《愛回家》。
鄧永健近日有份拍攝無綫新劇《非常檢控觀》，但他直言其角色只屬客串，不影響他演出《愛回家》。（圖片來源： [email protected]
愛回家 早前趙希洛在《隱形戰隊》演為愛成魔的奸角阿Yan，大受網民讚賞，有網民搞笑問她係咪要離開《愛回家》去搵天哥陳展鵬）！
早前趙希洛在《隱形戰隊》演為愛成魔的奸角阿Yan，大受網民讚賞，有網民搞笑問她係咪要離開《愛回家》去搵天哥（陳展鵬）！（圖片來源：[email protected]

愛回家之開心速遞 ｜第1993集預告｜分手分朋友：

May同Ivan和平分手後，突然又變到水火不容，背後原來另有文章…

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected] (official)資料或影片來源：[email protected] (official)

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