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「愛回家CP」再續前緣！離巢趙希洛與鄧永健驚喜合體 以4字形容二人關係

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趙希洛（Candice）除了曾是TVB「御用癲婆」外，亦憑在《愛‧回家之開心速遞》中飾演「無知May」而為人所熟悉，但自去年宣布離巢TVB後，她亦無奈要和《愛回家》中的男友「Ivan」鄧永健分手，令不少網民都大感可惜！近日兩人難得再度驚喜合體，趙希洛更以4字形容二人關係！
趙希洛 「IMay」CP相隔逾半年終於再合體！（圖片來源：IG@ccandice.c）
「IMay」CP相隔逾半年終於再合體！（圖片來源：[email protected]

趙希洛與「舊愛」合體引發話題

趙希洛最近在社交媒體上發布了一段與《愛回家》前男友「Ivan」鄧永健的合體視頻，引起了不少網民的關注，她更以英文寫道：「驚喜Re-U，大家520快樂，工作的美好一天 #iloveworking」並巧妙地以劇中角色「May」的名字送上祝福，笑言沒想到會在這特別的日子與鄧永健一起度過。

趙希洛 趙希洛笑言：「估唔到今個520係同你過！」（圖片來源：IG@ccandice.c）
趙希洛笑言：「估唔到今個520係同你過！」（圖片來源：[email protected]

望接更多「情侶檔」工作

在片中趙希洛表示：「終於同你復合啦（復合演出），係呀係呀」並開心地說到這是他們相識多年以來，第二次一起在TVB外一起工作，原來兩人這次是一同擔任活動的司儀，兩人更互笠「高帽」，鄧永健大讚趙希洛英文好，趙希洛則讚鄧永健的中文了得，希望以後能有更多「情侶檔」工作搵上門。

趙希洛 趙希洛形容二人合作是「雙劍合璧」。（圖片來源：IG@ccandice.c）
趙希洛形容二人合作是「雙劍合璧」。（圖片來源：[email protected]

網民激讚「好襯」趙希洛急回應

這次趙希洛和讚鄧永健的「IMay」CP再合體，不僅讓粉絲感到驚喜，也引來了網民的熱烈討論，指二人：「本來就係愛回家CP」、「終於復合啦，真係好鍾意睇」、「作為觀眾好鍾意睇佢兩個，好鬼正」、「哎呀！希望快啲再出現一齊」等，也有網友直指兩人「真係好襯」，對此，已有圈外男友的趙希洛急急以4字回應：「螢幕螢幕」。

趙希洛 趙希洛強調二人只限做螢幕情侶！（圖片來源：IG@ccandice.c）
趙希洛強調二人只限做螢幕情侶！（圖片來源：[email protected]

「Ivan」重拾自信 獲「舊同事」支持復合

而在近日《愛回家》中，亦有一集由「Ivan」鄧永健擔任主角！劇情講到自從「May」離開後，「Ivan」便意志消沉，變回不擅辭令的毒男「Router」，直至最近才重拾信心，重掌IT部。此外，同樣已離巢的「CPU」譚坤倫與及「Rachel」孫慧雪，都有留言支持他們今次的「復合」。

趙希洛 「Ivan」失去「May」後，一度變回不擅辭令的宅男「Router」。（圖片來源：TVB）
「Ivan」失去「May」後，一度變回不擅辭令的宅男「Router」。（圖片來源：TVB
趙希洛 後來靠日本女優舞川內富子（沈可欣飾）令他重新振作。（圖片來源：TVB）
後來靠日本女優舞川內富子（沈可欣飾）令他重新振作。（圖片來源：TVB
趙希洛 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
趙希洛 「CPU」 譚坤倫在今年4月底宣佈離巢，他在「IMay」合體的po文下留言表示支持。（圖片來源：TVB）
「CPU」 譚坤倫在今年4月底宣佈離巢，他在「IMay」合體的po文下留言表示支持。（圖片來源：TVB）
趙希洛 同樣有留言支持的「Rachel」孫慧雪，去年宣布離巢後，令KC再被分手，網民都笑指覺得佢好命苦。（圖片來源：IG@snow711）
同樣有留言支持的「Rachel」孫慧雪，去年宣布離巢後，令KC再被分手，網民都笑指覺得佢好命苦。（圖片來源：IG@snow711）

趙希洛《愛回家》無知May同Ivan分手疑是告別作

趙希洛在《愛回家之開心速遞》中飾演的「無知May」，角色性格頗受觀眾受落，在劇中每次聽到《天鵝湖》的音樂會進入瘋狂狀態，性情大變，因而經常被老闆大小姐（林淑敏飾）利用，急速完成工作。劇中與Ivan（鄧永健飾）發展成情侶，為《愛回家》感情線之一。而去年劇情卻突然安排無知May與Ivan再次分手，更話May無意與Ivan復合。

趙希洛 早前趙希洛上載與鄧永健合唱《相愛很難》短片（圖片來源：IG@ccandice.c）
早前趙希洛上載與鄧永健合唱《相愛很難》短片（圖片來源：[email protected]

愛回家披住浴巾尷尬裸跑離場

是趙希洛在《愛回家》的最後一次演出，劇情卻竟然大暴走，她飾演的「無知May」與鄧永健飾演的Ivan舊情復熾，但卻並非甜蜜收場，而是Ivan因經常借「睇波」之名與May約會，二人復合的事情並未告訴任何人，導致Ivan的同事突然到訪他的家中時，May要狼狽地披着浴巾逃離他家，被網民狠批劇情發展離譜，難以相信這是趙希洛的告別作！

對於暴走的劇情，不少網民大鬧編劇：「嗰集床戲真係好垃圾編劇！睇到火都嚟埋！使唔使咁呀！」、「佢人都走仲要咁樣編嚟欺凌佢整cheap佢！我都心淡！」、「夾硬黎，因為趙希洛唔同大台續約，求其寫幾場剝衫戲欺凌佢，塞個人入去結婚」、「好慘，「御用癲婆」 變咗做 「床戲擔當」，畀我都心淡離巢啦！」、「唔止做完愛回家，仲要唔著衫回家，編劇有心玩佢！」。

而張馳豪（Aska）飾演的Steven亦被狠批：「呢個星夢嘅所謂男神，唔明點解無線會捧佢，呢件都唔開胃！」、「呢個星夢第一期選完都冇乜人記得佢乜名，都唔知點解咁都比人叫男神靚仔」。

趙希洛 Ivan與May在家纏綿時突然有人「踩上門」。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
Ivan與May在家纏綿時突然有人「踩上門」。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
趙希洛 「無知May」因為衣服還在Ivan家，所以只用一條大毛巾圍著自己，半裸逃亡（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
「無知May」因為衣服還在Ivan家，所以只用一條大毛巾圍著自己，半裸逃亡（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
趙希洛 May在路上向「食屎陳師奶」借電話，但被拒絕，十分慘情。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
May在路上向「食屎陳師奶」借電話，但被拒絕，十分慘情。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
趙希洛 張馳豪（Aska）飾演的Steven在劇中向May求婚，為May的角色離開作為鋪墊。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
張馳豪（Aska）飾演的Steven在劇中向May求婚，為May的角色離開作為鋪墊。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
趙希洛 網民狠批劇情唔合常理，只係為了硬捧無知名度的星夢仔仔！（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
網民狠批劇情唔合常理，只係為了硬捧無知名度的星夢仔仔！（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

趙希洛長文確認離巢：「希望可以好快會再見到大家」

在去年9月晚上，趙希洛發布了長文確認離巢，並感謝高層以及曾經合作的拍檔，她提到過程中「認識咗好多位好叻嘅演員，同幕後嘅工作，由同事變成好朋友」，她提到自己由細到大都好想成為一個百變發光嘅演員，並預告「希望可以好快會再見到大家」，似乎另有計劃、未會完全告別幕前！

細到大都好想成為一個百變發光發亮嘅演員。希望可以好快會再見到大家。而家暫時同大家講聲再見仲有 大家記住聽晚（9月9日）一定要睇 8點鐘《愛回家之開心速遞》

趙希洛 趙希洛表示「所有嘢在心中」。（圖片來源：ccandice.c@IG）
趙希洛表示「所有嘢在心中」。（圖片來源：ccandice.c@IG）
趙希洛 一眾TVB藝人好友都有留言道別，可見她人緣不錯！（圖片來源：ccandice.c@IG）
一眾TVB藝人好友都有留言道別，可見她人緣不錯！（圖片來源：ccandice.c@IG）
趙希洛 趙希洛在早前《愛回家》的宣傳活動上，暗示與鄧永健的劇情將有新進展，想不到是告別作。（圖片來源：ccandice.c@IG）
趙希洛在早前《愛回家》的宣傳活動上，暗示與鄧永健的劇情將有新進展，想不到是告別作。（圖片來源：ccandice.c@IG）

「I May戀」正式宣告結束

到《愛回家之開心速遞》播出第2085集後，趙希洛在IG發文向觀眾說再見，暗示「May」離開劇姐，「IMay線」亦宣告正式結束了。

多謝大家支持IMay線！雖然May唔可以係你身邊但係一路都會支持你嘅支持，愛未必要需要佔有。

趙希洛 （圖片來源：IG@ccandice.c）
（圖片來源：[email protected]

網民戥佢唔抵 大讚趙希洛好貼地

趙希洛離巢的消息一出，不少網民都大感可惜，又盛讚趙希洛雖然是億萬千金，但是卻從來都沒有嫌棄過當配角和出演癲婆的角色：「佢做戲都幾好，不做親都係癲婆同奸角」，「以為佢屋企咁有錢會有小姐脾氣唔接呢啲角色，點知佢又ok喎」，大讚她十分貼地！更有網民認為TVB根本無意捧趙希洛：「點解女配後會愈來愈少戲份」、「拎完女配角諗住會上位女主角，點知被派去拍愛回家」，超級戥佢唔抵！

趙希洛 不網民大讚趙希洛雖然貴為千金小姐，但是卻十分貼地。（圖片來源：IG@ccandice.c）
不網民大讚趙希洛雖然貴為千金小姐，但是卻十分貼地。（圖片來源：[email protected]
趙希洛 觀眾們紛紛表示不捨趙希洛離巢。（圖片來源：IG@ccandice.c）
觀眾們紛紛表示不捨趙希洛離巢。（圖片來源：[email protected]

趙希洛 入行16年由「御用癲婆」慘變「床戲擔當」

現年41歲的趙希洛（Candice）於2007年以原名「趙嘉迪」參選香港小姐並入圍最後五強，至今效力TVB已16年，由於經常飾演癲婆角色而被封作「御用癲婆」。她於2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」，在近年播出的劇集《隱形戰隊》中亦有相當亮眼的演出，只可惜多數的角色都是瘋癲或者是較為裸露，令觀眾感嘆趙希洛這位千金小姐的演員路並不好走！

趙希洛 2019年趙希洛憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」，擊敗同劇的高海寧、《鐵探》鄧佩儀、《牛下女高音》龔慈恩及《多功能老婆》于淼。（圖片來源：IG@ccandice.c）
2019年趙希洛憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」，擊敗同劇的高海寧、《鐵探》鄧佩儀、《牛下女高音》龔慈恩及《多功能老婆》于淼。（圖片來源：[email protected]
趙希洛 有網民認為趙希洛戲路窄，演愛情戲未能帶觀眾入戲，反而演「癲婆」就入型入格。（圖片來源：TVB《金宵大廈》截圖）
有網民認為趙希洛戲路窄，演愛情戲未能帶觀眾入戲，反而演「癲婆」就入型入格。（圖片來源：TVB《金宵大廈》截圖）
趙希洛 趙希洛經常出演「癲婆」的角色。（圖片來源：TVB《八卦神探》截圖）
趙希洛經常出演「癲婆」的角色。（圖片來源：TVB《八卦神探》截圖）
趙希洛 趙希洛的破格演出令觀眾留下深刻的印象。（圖片來源：TVB《十八年後的終極告白2.0》截圖）
趙希洛的破格演出令觀眾留下深刻的印象。（圖片來源：TVB《十八年後的終極告白2.0》截圖）
趙希洛 趙希洛在其他劇集亦有不少大膽的戲份！（圖片來源：TVB《十八年後的終極告白2.0》截圖）
趙希洛在其他劇集亦有不少大膽的戲份！（圖片來源：TVB《十八年後的終極告白2.0》截圖）
趙希洛 趙希洛在劇集《十八年後的終極告白》中以性感造型登場。（圖片來源：TVB）
趙希洛在劇集《十八年後的終極告白》中以性感造型登場。（圖片來源：TVB）
趙希洛 趙希洛在劇集《十八年後的終極告白》有不少親熱戲份。（圖片來源：TVB）
趙希洛在劇集《十八年後的終極告白》有不少親熱戲份。（圖片來源：TVB）
趙希洛 趙希洛在劇集《隱形戰隊》中同樣被安排出演床戲。（圖片來源：TVB）
趙希洛在劇集《隱形戰隊》中同樣被安排出演床戲。（圖片來源：TVB）
趙希洛 劇中8年無見嘅匡勝天同阿Yan早在柬埔寨認識，出獄後再見面，立即有激情戲份，趙希洛話因為片長關係刪咗啲戲！（圖片來源：TVB）
劇中8年無見嘅匡勝天同阿Yan早在柬埔寨認識，出獄後再見面，立即有激情戲份，趙希洛話因為片長關係刪咗啲戲！（圖片來源：TVB）
趙希洛 今次趙希洛的角色唔係癲婆，而係陳展鵬的副手，成功欺騙全世界！（圖片來源：TVB）
今次趙希洛的角色唔係癲婆，而係陳展鵬的副手，成功欺騙全世界！（圖片來源：TVB）

趙希洛原來係星二代 父親大律師出身業務遍全球

睇翻趙希洛家底豐厚，父親趙崇康是大律師出身，在澳洲經營石油生意、與多間國企有生意往來，在港亦有不少鋪位及物業收租。媽媽是前無綫藝員梁小玲，同屆藝訓班同學有李司棋、黃淑儀、盧大偉同黃韻詩，仲係當年《歡樂今宵》台柱之一。

趙希洛 媽咪梁小玲是前無綫資深演員，趙希洛曾在社交網上載與母親合照，卻從冇po過父親嘅相，不愛炫富的她，好介意畀人知富貴千金身份。（圖片來源：新傳媒照片庫）
媽咪梁小玲是前無綫資深演員，趙希洛曾在社交網上載與母親合照，卻從冇po過父親嘅相，不愛炫富的她，好介意畀人知富貴千金身份。（圖片來源：新傳媒照片庫）
趙希洛 趙希洛父親趙崇康(左)是超級富豪，在澳洲經營石油生意兼是大律師，在國內一樣人脈廣，16年更獲中國人民大學法院受聘為法律與全球化研究中心的高級研究員。（圖片來源：新傳媒照片庫）
趙希洛父親趙崇康(左)是超級富豪，在澳洲經營石油生意兼是大律師，在國內一樣人脈廣，16年更獲中國人民大學法院受聘為法律與全球化研究中心的高級研究員。（圖片來源：新傳媒照片庫）

而趙希洛與父母及胞妹Katrina更在父親安排下開設多間投資公司，12年已經以公司名義，以6千萬購入半山梅道嘉富麗苑一個近3千呎單位，物業現時市值已超過8千萬，名符其實隱形富豪。

趙希洛 （圖片來源：新傳媒照片庫）
（圖片來源：新傳媒照片庫）
趙希洛 （圖片來源：新傳媒照片庫）
（圖片來源：新傳媒照片庫）

勇奪最佳女配反被富爸爸輕視 13字豁達回應

趙希洛家底富裕，母親為前藝員梁小玲，父親為澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事趙崇康，有傳趙希洛家族擁有過億身家。趙希洛為了實現演藝夢想，放棄當律師，於2007年參選香港小姐入行，並在2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」。雖然趙希洛默默耕耘多年，終於獲得「最佳女配角」的殊榮，但依然未能獲得趙爸爸的認同：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』」，不過趙希洛依然豁達面對，並且揚言會繼續演好每一個角色：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」

趙希洛 趙希洛於《金宵大廈》的表現獲得網民一致好評，認為她「癲得令人心寒」（圖片來源：TVB《金宵大廈》截圖）
趙希洛於《金宵大廈》的表現獲得網民一致好評，認為她「癲得令人心寒」（圖片來源：TVB《金宵大廈》截圖）
趙希洛 趙希洛亦憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」，不過依然未能獲得趙爸爸的認同，被富爸爸輕視：「咪都係主角隔籬嗰個啫！」（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》截圖）
趙希洛亦憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」，不過依然未能獲得趙爸爸的認同，被富爸爸輕視：「咪都係主角隔籬嗰個啫！」（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB、新傳媒照片庫

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