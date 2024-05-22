「愛回家CP」再續前緣！離巢趙希洛與鄧永健驚喜合體 以4字形容二人關係
趙希洛與「舊愛」合體引發話題
趙希洛最近在社交媒體上發布了一段與《愛回家》前男友「Ivan」鄧永健的合體視頻，引起了不少網民的關注，她更以英文寫道：「驚喜Re-U，大家520快樂，工作的美好一天 #iloveworking」並巧妙地以劇中角色「May」的名字送上祝福，笑言沒想到會在這特別的日子與鄧永健一起度過。
望接更多「情侶檔」工作
在片中趙希洛表示：「終於同你復合啦（復合演出），係呀係呀」並開心地說到這是他們相識多年以來，第二次一起在TVB外一起工作，原來兩人這次是一同擔任活動的司儀，兩人更互笠「高帽」，鄧永健大讚趙希洛英文好，趙希洛則讚鄧永健的中文了得，希望以後能有更多「情侶檔」工作搵上門。
網民激讚「好襯」趙希洛急回應
這次趙希洛和讚鄧永健的「IMay」CP再合體，不僅讓粉絲感到驚喜，也引來了網民的熱烈討論，指二人：「本來就係愛回家CP」、「終於復合啦，真係好鍾意睇」、「作為觀眾好鍾意睇佢兩個，好鬼正」、「哎呀！希望快啲再出現一齊」等，也有網友直指兩人「真係好襯」，對此，已有圈外男友的趙希洛急急以4字回應：「螢幕螢幕」。
「Ivan」重拾自信 獲「舊同事」支持復合
而在近日《愛回家》中，亦有一集由「Ivan」鄧永健擔任主角！劇情講到自從「May」離開後，「Ivan」便意志消沉，變回不擅辭令的毒男「Router」，直至最近才重拾信心，重掌IT部。此外，同樣已離巢的「CPU」譚坤倫與及「Rachel」孫慧雪，都有留言支持他們今次的「復合」。
趙希洛《愛回家》無知May同Ivan分手疑是告別作
趙希洛在《愛回家之開心速遞》中飾演的「無知May」，角色性格頗受觀眾受落，在劇中每次聽到《天鵝湖》的音樂會進入瘋狂狀態，性情大變，因而經常被老闆大小姐（林淑敏飾）利用，急速完成工作。劇中與Ivan（鄧永健飾）發展成情侶，為《愛回家》感情線之一。而去年劇情卻突然安排無知May與Ivan再次分手，更話May無意與Ivan復合。
愛回家披住浴巾尷尬裸跑離場
是趙希洛在《愛回家》的最後一次演出，劇情卻竟然大暴走，她飾演的「無知May」與鄧永健飾演的Ivan舊情復熾，但卻並非甜蜜收場，而是Ivan因經常借「睇波」之名與May約會，二人復合的事情並未告訴任何人，導致Ivan的同事突然到訪他的家中時，May要狼狽地披着浴巾逃離他家，被網民狠批劇情發展離譜，難以相信這是趙希洛的告別作！
對於暴走的劇情，不少網民大鬧編劇：「嗰集床戲真係好垃圾編劇！睇到火都嚟埋！使唔使咁呀！」、「佢人都走仲要咁樣編嚟欺凌佢整cheap佢！我都心淡！」、「夾硬黎，因為趙希洛唔同大台續約，求其寫幾場剝衫戲欺凌佢，塞個人入去結婚」、「好慘，「御用癲婆」 變咗做 「床戲擔當」，畀我都心淡離巢啦！」、「唔止做完愛回家，仲要唔著衫回家，編劇有心玩佢！」。
而張馳豪（Aska）飾演的Steven亦被狠批：「呢個星夢嘅所謂男神，唔明點解無線會捧佢，呢件都唔開胃！」、「呢個星夢第一期選完都冇乜人記得佢乜名，都唔知點解咁都比人叫男神靚仔」。
趙希洛長文確認離巢：「希望可以好快會再見到大家」
在去年9月晚上，趙希洛發布了長文確認離巢，並感謝高層以及曾經合作的拍檔，她提到過程中「認識咗好多位好叻嘅演員，同幕後嘅工作，由同事變成好朋友」，她提到自己由細到大都好想成為一個百變發光嘅演員，並預告「希望可以好快會再見到大家」，似乎另有計劃、未會完全告別幕前！
細到大都好想成為一個百變發光發亮嘅演員。希望可以好快會再見到大家。而家暫時同大家講聲再見仲有 大家記住聽晚（9月9日）一定要睇 8點鐘《愛回家之開心速遞》
「I May戀」正式宣告結束
到《愛回家之開心速遞》播出第2085集後，趙希洛在IG發文向觀眾說再見，暗示「May」離開劇姐，「IMay線」亦宣告正式結束了。
多謝大家支持IMay線！雖然May唔可以係你身邊但係一路都會支持你嘅支持，愛未必要需要佔有。
網民戥佢唔抵 大讚趙希洛好貼地
趙希洛離巢的消息一出，不少網民都大感可惜，又盛讚趙希洛雖然是億萬千金，但是卻從來都沒有嫌棄過當配角和出演癲婆的角色：「佢做戲都幾好，不做親都係癲婆同奸角」，「以為佢屋企咁有錢會有小姐脾氣唔接呢啲角色，點知佢又ok喎」，大讚她十分貼地！更有網民認為TVB根本無意捧趙希洛：「點解女配後會愈來愈少戲份」、「拎完女配角諗住會上位女主角，點知被派去拍愛回家」，超級戥佢唔抵！
趙希洛 入行16年由「御用癲婆」慘變「床戲擔當」
現年41歲的趙希洛（Candice）於2007年以原名「趙嘉迪」參選香港小姐並入圍最後五強，至今效力TVB已16年，由於經常飾演癲婆角色而被封作「御用癲婆」。她於2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」，在近年播出的劇集《隱形戰隊》中亦有相當亮眼的演出，只可惜多數的角色都是瘋癲或者是較為裸露，令觀眾感嘆趙希洛這位千金小姐的演員路並不好走！
趙希洛原來係星二代 父親大律師出身業務遍全球
睇翻趙希洛家底豐厚，父親趙崇康是大律師出身，在澳洲經營石油生意、與多間國企有生意往來，在港亦有不少鋪位及物業收租。媽媽是前無綫藝員梁小玲，同屆藝訓班同學有李司棋、黃淑儀、盧大偉同黃韻詩，仲係當年《歡樂今宵》台柱之一。
而趙希洛與父母及胞妹Katrina更在父親安排下開設多間投資公司，12年已經以公司名義，以6千萬購入半山梅道嘉富麗苑一個近3千呎單位，物業現時市值已超過8千萬，名符其實隱形富豪。
勇奪最佳女配反被富爸爸輕視 13字豁達回應
趙希洛家底富裕，母親為前藝員梁小玲，父親為澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事趙崇康，有傳趙希洛家族擁有過億身家。趙希洛為了實現演藝夢想，放棄當律師，於2007年參選香港小姐入行，並在2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」。雖然趙希洛默默耕耘多年，終於獲得「最佳女配角」的殊榮，但依然未能獲得趙爸爸的認同：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』」，不過趙希洛依然豁達面對，並且揚言會繼續演好每一個角色：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」