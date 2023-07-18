愛回家︱「送水輝」許家傑被爆密會李芷晴 5月同框合照勁登對 男方急澄清
許家傑被爆密會李芷晴睇戲好甜蜜
有傳媒報道，日前發現許家傑與在《愛回家》飾演「Elaine」的李芷晴，到銅鑼灣的戲院睇戲。兩人孖公仔食完飯再直落睇戲，全程有講有笑，望落似一對小情人。其實早在今年五月，譚偉權舉行音樂劇《我的青春日誌》，許家傑約埋一班好友撐場，當時李芷晴亦有同行，事後更同框合照。
許家傑急否認戀情
事後，「送水輝」許家傑亦有回應傳媒，他解釋係一場誤會，透露當日其實約了多位同事包括李芷晴、何泳芍及簡家麒等一起去看電影優先場，當中有男有女。他又指同李芷晴只係正常朋友睇戲、食飯的關係。至於感情方面，他又指近幾年沒有特別講感情狀況，希望將私生活方面保留給自己，多謝大家關心。
熱愛運動勁合拍
39歲許家傑係好波之人，一向熱愛打籃球，仲周不時約好兄弟羅天宇、黃嘉樂、鄭世豪、周志康等人一齊操練。另外，李芷晴同樣熱愛運動，經常在IG晒出打波、跑步同行山嘅靚相。
李芷晴接捧成為「接龍新五美」
30歲李芷晴於18年選港姐時雖落選，不過去年在《香港小姐再競選》中勇奪亞軍及「最佳進步獎」後，人氣與工作量都直線上升，她在《愛‧回家之開心速遞》演接龍集團女裝部員工「Elaine」已3年，早前一集更成為「新五美啦啦隊」，李芷晴在社交網分享身穿啦啦隊性感制服的照片，大晒長腿與纖腰，引死班網民！
30歲李芷晴公開性感啦啦隊照
「接龍啦啦隊一日限定團」笑料百出，雖然最後都係冇代表公司，但李芷晴就把自己的啦啦隊造型照上載社交網與大家分享，笑言總算圓了自己的女團夢，擁傲人身材的她雖然已經30歲，做啦啦隊有些超齡，不過穿上啦啦隊制服晒腰露長腿依然青春逼人，非常養眼。而網民亦大讚李芷晴索爆，甚至封她做世一。
劇中其他造型百變亮麗
在《愛回家》3年來，李芷晴在劇中扮鬼扮馬，造型都幾百變亮麗，之前試過扮茉莉公主和印度西施，今次扮埋啦啦隊，期待李芷晴更有發揮機會。
《請一日假去旅行》中的性感女神
無綫早前推出的新旅遊節目《請一日假去旅行》泰國篇，由《香港小姐再競選》的冠軍何沛珈（Roxanne）拍住亞軍李芷晴做主持，行程中李芷晴仲遭「女裝猛男」大包圍，果然夠juicy！
李芷晴俾女裝猛男包圍
起飛當日撞正李芷晴 2 月 6 日正日生日，為幫好友兼好拍檔炮製驚喜，何沛珈事前做足資料搜集，並在製作組協助下鎖定位於曼谷的猛男海鮮餐廳為李芷晴慶生，該餐廳最馳名的，是駐店猛男會以女性裝扮在客人面前勁歌熱舞，合照打卡無任歡迎。
直認招架不住
場一眾穿著女性睡衣的猛男，不但向李芷晴大唱生日歌，更拉晒 Banner 兼手持花炮！李芷晴受寵若驚指：「今日經歷咗暫時係人生最瘋狂嘅生日，超級驚喜，笑到見牙唔見眼。」之後受訪時更坦言害羞：「真係好驚喜，我當日淨係知道要去夜市拍攝，完全冇諗過大家會為我準備咁多嘢，好多謝大家。對住一班咁性感嘅猛男都有啲招架不住，好怕醜。」
李芷晴泳衣上陣晒身形
李芷晴為拍節目預備了多套泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材。之後與何沛珈到商場推介泰國潮牌泳衣，除款式多多兼價錢不算太貴外，該款潮牌泳衣最大賣點，是泳衣着重腰身設計、突顯女性的曲綫，令自認有選擇困難症的李芷晴難以抉擇。
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