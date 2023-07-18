愛回家︱「送水輝」許家傑被爆密會李芷晴 5月同框合照勁登對 男方急澄清

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》一直都係收視之冠，劇中唔少經典CP組合都睇到觀眾好投入，其中飾演「大小姐」的林淑敏和「送水輝」的許家傑，呢對人氣CP更在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，獲得「最受歡迎電視拍檔」。不過在戲外，近日有指許家傑與另一位《愛回家》女演員密會喎！