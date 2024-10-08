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愛回家Minnie｜邵初疑真空上陣嗌「現在不穿」 若隱若現引網民遐想

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2021年港姐季軍邵初（Kristy）備受無綫力捧，自今年7月加入《愛回家》飾演律師Minnie後，戲份愈來愈多，近日她在社交網上更疑似真空上陣大派福利，睇到網民嘩嘩聲！

邵初連環派福利 堅稱冇飲醉酒

現實中邵初亦好大方，在IG連環大派性感靚相和影片，當中只見她疑似冇著內衣，只穿著一件半透視的Deep V大露背短裙，並發文：「現在不穿🥰要等什麼時候」言語間充滿自信，更搞笑堅稱自己冇飲醉酒。

邵初 邵初盛裝打扮同幾位好姊妹開P。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初盛裝打扮同幾位好姊妹開P。（圖片來源：[email protected]
邵初 燈光下邵初的Deep V短裙似乎有半透視的效果。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
燈光下邵初的Deep V短裙似乎有半透視的效果。（圖片來源：[email protected]
邵初 她更在酒店的走廊中性感行Catwalk。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
她更在酒店的走廊中性感行Catwalk。（圖片來源：[email protected]

酒店走廊疑真空上陣行cat walk

在燈光影照下，邵初的S身形和一對修長美腿若隱若現，在打側身時，更現出波邊，幾乎洩出春光，震撼網民眼球。只見她大方擺出多種誘人姿勢，在酒店走廊中風騷行cat walk，極速引起網民熱議，大讚她又索又優雅。

邵初 邵初在走廊中擺出各種誘人pose，大騷長腿。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初在走廊中擺出各種誘人pose，大騷長腿。（圖片來源：[email protected]
邵初 又展露白滑玉背。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
又展露白滑玉背。（圖片來源：[email protected]
邵初 更疑似真空露波邊，令春光乍現。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
更疑似真空露波邊，令春光乍現。（圖片來源：[email protected]
邵初 非常誘人！（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
非常誘人！（圖片來源：[email protected]

邵初有份演出《巾幗梟雄之懸崖》 被網民狠批顯老

邵初自2023年底便開始獲無綫力捧，有份參演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，同視后胡定欣有不少對手戲，並在今年7月加入了《愛回家》，飾演律師Minnie。為了更好地詮釋角色，邵初剪短了她的一頭長髮，並參加戲劇班進修演技。不過網民就狠批她的樣子太顯老，直指：「以為佢係甘草、50歲Ma姐仲索過佢。」

邵初 邵初與葉蒨文同框，網民指短髮Look 的邵初樣子顯老，配合埋髮型仲有少少似甘草雪妮！（圖片來源：TVB）
邵初與葉蒨文同框，網民指短髮Look 的邵初樣子顯老，配合埋髮型仲有少少似甘草雪妮！（圖片來源：TVB）
邵初 在《愛回家》戲份愈來愈多。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
在《愛回家》戲份愈來愈多。（圖片來源：[email protected]
邵初 邵初有份參演即將開播的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》。（圖片來源：TVB）
邵初有份參演即將開播的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》。（圖片來源：TVB）
邵初 27歲參加香港小姐，泳裝問答表現平穩，比起30強止步的Candy，其實邵初的選美成績好得多。（圖片來源：TVB）
27歲參加香港小姐，泳裝問答表現平穩，比起30強止步的Candy，其實邵初的選美成績好得多。（圖片來源：TVB）
邵初 邵初是2021年度港姐季軍兼友誼小姐，卻比冠軍宋宛穎（右二）、亞軍梁凱晴（左二）及最上鏡小姐楊培琳（左一）有更多發展機會。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初是2021年度港姐季軍兼友誼小姐，卻比冠軍宋宛穎（右二）、亞軍梁凱晴（左二）及最上鏡小姐楊培琳（左一）有更多發展機會。（圖片來源：[email protected]

邵初被指踢走「波波」成曾志偉新寵

邵初是中越混血兒，2021年當選季軍後加入TVB，主持過不少節目，包括與曾志偉表哥馬時亨一起主持《馬時亨 香港情》，以及陪曾志偉到珠海出席樓盤活動等，因此被指取代「波波」黃婧靈成為曾志偉的新寵。

邵初 邵初曾與姚子羚傍實總經理曾志偉到珠海出席樓盤活動，有幸陪住曾志偉出Trip，邵初全程表現風騷，受寵程度可見一斑。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初曾與姚子羚傍實總經理曾志偉到珠海出席樓盤活動，有幸陪住曾志偉出Trip，邵初全程表現風騷，受寵程度可見一斑。（圖片來源：[email protected]

網民狠批：姚子羚個樣仲後生過佢

這些報道增加了邵初的曝光率，但也因此引來不少網民爭議，指她參選港姐時已27歲，屬於「老餅」港姐，又紛紛狠批她外表比真實年齡更成熟：「個樣老到最少34」、「阿嬸樣仲要唔大波」、「姚子羚個樣仲後生過佢」等等。

邵初 邵初獲曾志偉欽點一齊出席活動，被指極速上位，受寵程度超越工作越來越少的「波波」，不過當日站在42歲姚子羚身邊，29歲邵初竟被網民指個樣更顯老。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初獲曾志偉欽點一齊出席活動，被指極速上位，受寵程度超越工作越來越少的「波波」，不過當日站在42歲姚子羚身邊，29歲邵初竟被網民指個樣更顯老。（圖片來源：[email protected]
邵初 邵初除了口材了得，仲識唱歌，原來她參選時已被指有強勁後台，當時更獲總經理曾志偉親自出面洗白。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初除了口材了得，仲識唱歌，原來她參選時已被指有強勁後台，當時更獲總經理曾志偉親自出面洗白。（圖片來源：[email protected]
邵初 曾志偉表哥馬時亨亦曾搵邵初一齊擔任節目《馬時亨 香港情》嘅主持。（圖片來源：IG@ kristyshaw.c）
曾志偉表哥馬時亨亦曾搵邵初一齊擔任節目《馬時亨 香港情》嘅主持。（圖片來源：IG@ kristyshaw.c）

邵初曬素顏照反擊：心態決定狀態

邵初曾在社交網分享自己的素顏照作出反擊，並表示：「他們說我老，但我不這麼覺得，心態決定狀態，心胸決定格局，眼界決定境界。」引來不少網民支持，大讚她的素顏Look比平日更美更年輕，也更有氣質和「愈來愈有味道了。」

邵初 被網民狂批個樣太老，邵初忍唔住曬出素顏照反擊。（圖片來源：小紅書@邵初）
被網民狂批個樣太老，邵初忍唔住曬出素顏照反擊。（圖片來源：小紅書@邵初）

網民狂寸：優雅地接受歲月流逝

不過有網民就持反對意見，取笑邵初：「還不過30就優雅的老去」、「優雅地接受歲月流逝也是一件很美好的事」等等，也有網民力撐邵初：「初印象成熟，但是了解就覺得可愛和潮」、「一點都不老，要求所有人符合他們白幼瘦的審美真的沒有必要。」

邵初 邵初今年30歲。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初今年30歲。（圖片來源：[email protected]
邵初 在社交網不時派福利。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
在社交網不時派福利。（圖片來源：[email protected]
邵初 備受無綫力捧。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
備受無綫力捧。（圖片來源：[email protected]
邵初 （圖片來源：IG@kristyshaw.c）
（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB

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