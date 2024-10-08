愛回家Minnie｜邵初疑真空上陣嗌「現在不穿」 若隱若現引網民遐想
邵初連環派福利 堅稱冇飲醉酒
現實中邵初亦好大方，在IG連環大派性感靚相和影片，當中只見她疑似冇著內衣，只穿著一件半透視的Deep V大露背短裙，並發文：「現在不穿🥰要等什麼時候」言語間充滿自信，更搞笑堅稱自己冇飲醉酒。
酒店走廊疑真空上陣行cat walk
在燈光影照下，邵初的S身形和一對修長美腿若隱若現，在打側身時，更現出波邊，幾乎洩出春光，震撼網民眼球。只見她大方擺出多種誘人姿勢，在酒店走廊中風騷行cat walk，極速引起網民熱議，大讚她又索又優雅。
邵初有份演出《巾幗梟雄之懸崖》 被網民狠批顯老
邵初自2023年底便開始獲無綫力捧，有份參演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，同視后胡定欣有不少對手戲，並在今年7月加入了《愛回家》，飾演律師Minnie。為了更好地詮釋角色，邵初剪短了她的一頭長髮，並參加戲劇班進修演技。不過網民就狠批她的樣子太顯老，直指：「以為佢係甘草、50歲Ma姐仲索過佢。」
邵初被指踢走「波波」成曾志偉新寵
邵初是中越混血兒，2021年當選季軍後加入TVB，主持過不少節目，包括與曾志偉表哥馬時亨一起主持《馬時亨 香港情》，以及陪曾志偉到珠海出席樓盤活動等，因此被指取代「波波」黃婧靈成為曾志偉的新寵。
網民狠批：姚子羚個樣仲後生過佢
這些報道增加了邵初的曝光率，但也因此引來不少網民爭議，指她參選港姐時已27歲，屬於「老餅」港姐，又紛紛狠批她外表比真實年齡更成熟：「個樣老到最少34」、「阿嬸樣仲要唔大波」、「姚子羚個樣仲後生過佢」等等。
邵初曬素顏照反擊：心態決定狀態
邵初曾在社交網分享自己的素顏照作出反擊，並表示：「他們說我老，但我不這麼覺得，心態決定狀態，心胸決定格局，眼界決定境界。」引來不少網民支持，大讚她的素顏Look比平日更美更年輕，也更有氣質和「愈來愈有味道了。」
網民狂寸：優雅地接受歲月流逝
不過有網民就持反對意見，取笑邵初：「還不過30就優雅的老去」、「優雅地接受歲月流逝也是一件很美好的事」等等，也有網民力撐邵初：「初印象成熟，但是了解就覺得可愛和潮」、「一點都不老，要求所有人符合他們白幼瘦的審美真的沒有必要。」