愛回家｜郭柏妍驚喜客串形象入屋！盤點近30位港姐角色
郭柏妍客串《愛回家》想做金城安老婆慘被批「醜八怪」
2020港姐季軍郭柏姸今年有唔少演出機會，今次更以「女土著」造型客串《愛回家 ‧之開心速遞》，《愛．回家之開心速遞》在三號風球晚上播出的一集，終於有網民最愛的「廢青安」周嘉洛回歸。今集劇情笑料不絕，有不少觀眾坦言重搭繼續捧場的動力。廢青安回歸性情大變，連「食屎陳師奶」也成為其求愛對象，嚇得「根叔」劉丹表示「唔想要陳師奶做孫新抱」。郭柏妍的出現，令不少網民大感驚喜，大讚她形象入屋，希望她可以與安仔成為一對或成為長駐角色。
「陳瀅算唔算靚女」？周嘉洛緋聞拍檔被抽水
原來四出求愛的廢青安係為了逃避郭柏妍，她扮演吳旺達的女戰士，來港是為了狩獵金城安做老公，並要用吹箭迷暈廢青安繼而拉去洞房。由於廢青安在吳旺達太耐，審美眼光大轉變，凡是醜女對他來說都是大美女，如郭柏妍這類都被列入「醜八怪」，其中更有對白質問「陳瀅算唔算靚女」，卻被金城安巧妙迴避。
金城安拒愛 郭柏妍示範純正「吳旺達話」展開激情對話
郭柏妍在探班採訪中透露，好開心可以用破格身份加入《愛回家》，今次土著嘅髮型好搶鏡，甚有「丐幫幫主」風格，郭柏妍表示自己都好喜歡，不過個髻就有少少痕。劇情去到最後二人用純正「吳旺達語」展開激情對話，七情上面的郭柏妍非常可愛，可惜到最後無耐離開，到底二人攤牌內容係乜仍然係個謎，好多觀眾就希望郭柏妍可以回歸，與金城安發展感情⋯⋯
2020年港姐三甲先後參演《愛回家》！
2020《香港小姐》冠軍 謝嘉怡- 接龍集團實習生「呂冠君」
同樣是2020年參選《香港小姐》而入行的謝嘉怡，當年以大熱姿態奪得冠軍兼最上鏡小姐一獎，在《愛回家》中以接龍集團實習生「呂冠君」一角入屋，但是早前因回鄉探家人而暫時告別劇組。
2020《香港小姐》亞軍 陳楨怡- 接龍集團實習生「呂冠君」
亞軍陳楨怡曾兩度客串《愛．回家之開心速遞》，分別扮演模特兒和扮演太子女，係接龍集團嘅大客戶！
2020《香港小姐》5強何沛珈 –細龍生女友「Luna」
何沛珈於2020年參選《香港小姐》而入行，可惜當年五強止步。在《愛回家》中飾演細龍生女友Luna，因曾著黑絲大跳性感舞而人氣急升。
2020《香港小姐》15強張盈- 接龍實習生Fanny
2020年落選港姐張盈悅曾赴美國讀戲劇，落選後即加入《愛回家》劇組備受力捧，不過，卻被一眾網民指戲屎浮誇，看來不太有觀眾緣。
《愛回家》雲集多位港姐 80年代港姐也有演出
1.「大小姐」林淑敏憑 – 2000年《香港小姐》「網上最奪目小姐」
劇中演「大小姐」一角的林淑敏於2000年參加《香港小姐》並獲得「網上最奪目小姐」獎項，但是她當年沒有入行發展而到日本電視台做幕後，直至2002年才加入TVB，而林淑敏亦憑角色開始入屋，更因角色而奪得最佳女配角一獎。
2.「熊若水」呂慧儀-2006年《香港小姐》季軍
「長腳蟹」呂慧儀於2006年參加《香港小姐》並獲得季軍而入行。在《愛回家》中飾演熊若水，與龔燁的感情線最多人鍾意，深受一眾觀眾支持。
3.「熊心如」蘇韻姿2016年《香港小姐》第四名
蘇韻姿於2016年參加《香港小姐》而入行，當年只獲殿軍無緣入三甲，同年冠軍為馮盈盈。蘇韻姿讀完演藝進修班後便加入《愛回家》劇組，不過，最近有傳因工作態度欠佳而被飛出劇組，暫時未知何時回歸。
4.「譚育英 Bonnie」林凱恩- 2015年《香港小姐》友誼小姐
在劇中飾演譚道德夫婦的女兒，與金城安、蔥頭有感情線發展的林凱恩，於2015年為了彌補母親想選港姐的遺憾而參選港姐，當年奪得「友誼小姐」一獎而入行，不過，早前又被指飛出劇組，但經一班演員求情，終可回到劇組繼續拍攝。
5.「申瑞素」古佩玲由閒角變長駐角色 – 2019年《香港小姐》季軍
2019年港姐季軍古佩玲，早前在《愛回家》中除了客串飾演朱凌凌的大學同學「武淺靜」外，現在更以申瑞素（June）成為劇集的重要人物，主要演出天才聯盟補習社支線的劇情。
6.「Candy」葉蒨文 –2016年《香港小姐》30強
葉蒨文於2016年參加港姐入行，當時未能晉級20強，同年底入讀為期3個月演藝進修班。葉蒨文在劇中飾演大學生Candy，葉蒨文由大學生演到天才聯盟補習社的老師，近日與朱凌凌感情線成為網民一眾討論的熱話。
7.「接龍Elanie」李芷晴 –2016年《香港小姐》12強
2018年港姐冠軍係陳曉華，同一年的落選港姐李芷晴當時晉身12強，其後她曾於去年《香港小姐再競選決賽》奪亞軍，李芷晴在2019年已開始現身劇集《愛回家》，先後飾演大學新生Fanny、Terry的相親對象，現主演接龍員工Elanie； 今年李芷晴更被爆出與同劇飾「宋水輝」的許家傑發現身中發展地下情，成為一時熱話！
8.「無知May」趙希洛 – 2007年《香港小姐》5強
2007年參選《香港小姐》的趙希洛加入TVB已有10多年，早年憑《金宵大廈》而奪得最佳女配角一獎後，便加入《愛回家》劇組，除了是龔燁前女友May的身份外，更是大小姐的袐書，而現在則與Ivan有感情線的發展。
9.「《渣流灘》美指」宋宛穎 –2021年《香港小姐》冠軍
2021年香港小姐冠軍宋宛穎卸任後首次拍劇就是出演《愛回家》劇集，在劇中飾演《渣流灘》美術指導Tiffany，加入劇組沒多久，即被安排向朱凌凌獻出螢幕初吻。
10.「林美香 Mandy」謝芷倫 –2014年《香港小姐》10強
謝芷倫2014年參選《香港小姐》，因口才了得而被TVB簽約成藝人，於《愛回家》中飾演大小姐前秘書林美香Mandy一角，但現已告別劇組，未知將來會否回歸。
14.「細龍太」陳偉琪 –2013年《香港小姐》五強
陳偉琪於2011年參選《溫哥華華裔小姐》並奪得亞軍，其後於2013年參選《香港小姐》五強止步，於《愛回家》中飾演細龍太雷珍妮一角而成功入屋，可惜最後因負面新聞而離開劇組，現已更離開TVB發展。
15.「三太」樊亦敏 – 1991年《香港小姐》「最上鏡小姐」
近期人氣爆燈的樊亦敏於1991年以20之齡參選《香港小姐》，並獲得「最上鏡小姐」一獎。最近，更憑藉《愛回家》中三太白天娥奪得「最受歡迎電視女角色」一獎。
16.「朗拿度夫人」林漪娸 –1980年《香港小姐》第四名
1980年參選港姐並奪得第四名的林漪娸在《愛回家》系列第一輯已成為重要一角，現時在《開心速遞》中則以「朗拿度夫人」的身份登場。
17.「白天娥」何艷娟 –2014年《香港小姐》亞軍
何艷娟於2014年參與《香港小姐》並奪得亞軍而入行，在《愛回家》劇中飾演三太白天娥的女兒。
18.「欣欣」邵珮詩 – 2012年《香港小姐》冠軍
邵佩詩曾參選2012年《溫哥華華裔小姐》勇奪冠軍、2014年《香港小姐》勇奪冠軍及2015年《國際中華小姐》勇奪亞軍。在《愛回家》中飾演欣欣，曾與Ivan有感情線，但目前已退出劇集。
19.「少女熊尚善」簡淑兒 – 2012年《香港小姐》20強
簡淑兒於2012年參選《香港小姐》十強不入，入行後在《愛回家》劇中則飾演熊尚善的少女時期，但現已離巢發展。
20.陳熙蕊 – 2019年《香港小姐》友誼小姐
陳熙蕊於2019年參選《香港小姐》並奪友誼小姐一獎，在《愛回家》中曾客串壯的女友，不過現已分手。
21.「Mollie 」葉凱茵 – 2002年《香港小姐》20強
2002年參選港姐入行的葉凱茵於《愛回家》中演新威龍廣場的前任營運總監Mollie，但後來因不盡責而被解僱，已有一段時間沒有出場。
22.「年輕版容儀」梁敏巧 – 2019年《香港小姐》10強止步
於2019年參選港姐並10強止步的梁敏巧，於《愛回家》中飾演年輕時期的譚何容儀。
23.「黑寡婦協會成員」梁雯蔚 –2017年《香港小姐》5強止步
在2017年參選港姐5強止步的梁雯蔚，於《愛回家》中飾演黑寡婦協會成員Tiffany。
24.「黑寡婦協會成員」謝采芝-2019年《香港小姐》5強止步
謝采芝同樣在劇中飾演黑寡婦協會成員燕青，而她則是2019年5強止步的落選港姐。
25.「接龍Gina」王嘉慧 –2021年《香港小姐》5強
2021年《香港小姐》5強的王嘉慧於劇中飾演接龍集團市場部的職員Gina，並成為阿壯的約會對象。
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