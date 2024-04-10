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《愛回家》掀離巢潮！蘇韻姿後鄭世豪傳將告別TVB 前港姐冠軍被急召入劇組

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TVB疑再現藝人離巢潮，繼翟威廉和在《愛·回家之開心速遞》中飾演「熊心如」的蘇韻姿宣布離巢後，另一位《愛回家》的核心演員、飾演「細龍生」的鄭世豪，也有傳即將告別TVB，不過與此同時，《愛回家》亦有指將有新血加入。

《愛回家》繼蘇韻姿後 鄭世豪亦傳將離巢

蘇韻姿日前亦宣告正式離巢TVB，表示想要跳出舒適圈，尋求新的挑戰，她的離開無疑讓不少《愛回家》粉絲感到惋惜。但離巢潮原來仍未完，有消息指在《愛回家》飾演「細龍生」的鄭世豪亦即將離巢。

鄭世豪 在《愛回家》中飾演「熊心如」成功入屋的蘇韻姿，上年年初被飛出劇組後，近日正式「回家無望」宣告離巢。（圖片來源：IG@andreaso）
在《愛回家》中飾演「熊心如」成功入屋的蘇韻姿，上年年初被飛出劇組後，近日正式「回家無望」宣告離巢。（圖片來源：IG@andreaso）
鄭世豪 鄭世豪亦傳將離巢，網民都好擔心他離開《愛回家》後，其女友「Luna」何沛珈亦會被消失。（圖片來源：IG@chengsaiho）
鄭世豪亦傳將離巢，網民都好擔心他離開《愛回家》後，其女友「Luna」何沛珈亦會被消失。（圖片來源：IG@chengsaiho）

鄭世豪疑因與TVB傾唔掂數離巢

據知目前鄭世豪已不再參與《愛回家》的拍攝工作。鄭世豪曾公開表示，是《愛回家》給了他持續追夢的經濟支持，讓他有機會自資出歌。然而，有傳他這次決定離開效力23年的TVB，是因為合約價的談判未能與TVB達成共識。

鄭世豪 鄭世豪已效力TVB長達23年，「細龍生」可說是其代表角色。（圖片來源：IG@chengsaiho）
鄭世豪已效力TVB長達23年，「細龍生」可說是其代表角色。（圖片來源：IG@chengsaiho）
鄭世豪 2021年鄭世豪獲TVB頒發廿年「老人牌」。（圖片來源：FB＠鄭世豪）
2021年鄭世豪獲TVB頒發廿年「老人牌」。（圖片來源：FB＠鄭世豪）

鄭世豪效力TVB 23年由跑龍套做起

鄭世豪自2001年讀藝員訓練班後加入TVB，之後從跑龍套做起，曾在《皆大歡喜》中一人分飾23個閒角，直到7年前他在《愛回家》中獲得了「細龍生」這角色，成功入屋。他對唱歌的熱愛也讓他在2013年奪得《星夢傳奇》亞軍，他還自資推出了多首歌曲，現在也有開班教唱歌。此外，他還在2022年的《鐵拳英雄》中，演出男配角「畢易」，獲得了觀眾的好評。

鄭世豪 鄭世豪曾在《鐵拳英雄》中飾演乞衣「畢易」，亦即陳展鵬失散細佬「步青原」，是他入行以來首次演正劇的配角。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》截圖）
鄭世豪曾在《鐵拳英雄》中飾演乞衣「畢易」，亦即陳展鵬失散細佬「步青原」，是他入行以來首次演正劇的配角。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》截圖）
鄭世豪 鄭世豪參加TVB的《星夢傳奇》歌唱比賽獲得第二名。（圖片來源：TVB電視截圖）
鄭世豪參加TVB的《星夢傳奇》歌唱比賽獲得第二名。（圖片來源：TVB電視截圖）
鄭世豪 2017年，鄭世豪為圓夢自資出唱片，他表示感謝太太多年來陪他捱苦又支持他追夢！（圖片來源：IG＠chengsaiho）
2017年，鄭世豪為圓夢自資出唱片，他表示感謝太太多年來陪他捱苦又支持他追夢！（圖片來源：IG＠chengsaiho）

林鈺洧傳將加入《愛．回家》

儘管有演員陸續離開，但TVB的長壽處境劇《愛．回家》仍在不斷注入新血。有消息指出，前港姐冠軍林鈺洧將會加入該劇，並在「接龍初戀cafe」中擔任侍應工作，並將以一個「男仔頭」的造型亮相。這將是林鈺洧首次正式參與劇組工作，她對此表示非常期待，並希望能與「大小姐」林淑敏有精彩的對手戲。

鄭世豪 林鈺洧是2022年香港小姐冠軍，但卸任後一直未有機會拍劇。（圖片來源：IG@denicelams）
林鈺洧是2022年香港小姐冠軍，但卸任後一直未有機會拍劇。（圖片來源：IG@denicelams）
鄭世豪 據知林鈺洧將會飾演接龍Cafe一個男仔頭侍應。（圖片來源：IG@denicelams）
據知林鈺洧將會飾演接龍Cafe一個男仔頭侍應。（圖片來源：IG@denicelams）

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圖片來源：IG@andreaso、IG@chengsaiho、FB＠鄭世豪、TVB《鐵拳英雄》截圖、TVB電視截圖、IG＠chengsaiho、IG@denicelams

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