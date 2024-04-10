《愛回家》掀離巢潮！蘇韻姿後鄭世豪傳將告別TVB 前港姐冠軍被急召入劇組
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TVB疑再現藝人離巢潮，繼翟威廉和在《愛·回家之開心速遞》中飾演「熊心如」的蘇韻姿宣布離巢後，另一位《愛回家》的核心演員、飾演「細龍生」的鄭世豪，也有傳即將告別TVB，不過與此同時，《愛回家》亦有指將有新血加入。
《愛回家》繼蘇韻姿後 鄭世豪亦傳將離巢
蘇韻姿日前亦宣告正式離巢TVB，表示想要跳出舒適圈，尋求新的挑戰，她的離開無疑讓不少《愛回家》粉絲感到惋惜。但離巢潮原來仍未完，有消息指在《愛回家》飾演「細龍生」的鄭世豪亦即將離巢。
鄭世豪疑因與TVB傾唔掂數離巢
據知目前鄭世豪已不再參與《愛回家》的拍攝工作。鄭世豪曾公開表示，是《愛回家》給了他持續追夢的經濟支持，讓他有機會自資出歌。然而，有傳他這次決定離開效力23年的TVB，是因為合約價的談判未能與TVB達成共識。
鄭世豪效力TVB 23年由跑龍套做起
鄭世豪自2001年讀藝員訓練班後加入TVB，之後從跑龍套做起，曾在《皆大歡喜》中一人分飾23個閒角，直到7年前他在《愛回家》中獲得了「細龍生」這角色，成功入屋。他對唱歌的熱愛也讓他在2013年奪得《星夢傳奇》亞軍，他還自資推出了多首歌曲，現在也有開班教唱歌。此外，他還在2022年的《鐵拳英雄》中，演出男配角「畢易」，獲得了觀眾的好評。
林鈺洧傳將加入《愛．回家》
儘管有演員陸續離開，但TVB的長壽處境劇《愛．回家》仍在不斷注入新血。有消息指出，前港姐冠軍林鈺洧將會加入該劇，並在「接龍初戀cafe」中擔任侍應工作，並將以一個「男仔頭」的造型亮相。這將是林鈺洧首次正式參與劇組工作，她對此表示非常期待，並希望能與「大小姐」林淑敏有精彩的對手戲。
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圖片來源：IG@andreaso、IG@chengsaiho、FB＠鄭世豪、TVB《鐵拳英雄》截圖、TVB電視截圖、IG＠chengsaiho、IG@denicelams