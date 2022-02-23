愛回家｜155cm鄺潔楹為「哈比人」爭光 靠身高踩入時裝界顯優勢

日前《愛回家之開心速遞》第1513集「142cm的霸氣」講到Venus（鄺潔楹飾）因為身高而被下屬欺負，最後以邀請到其它三位「哈比族人」將「高」傲的同事換走，成功建立霸氣！但現實中鄺潔楹原來已經靠身高佔盡優勢殺入時裝界！