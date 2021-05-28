愛回家｜金城安畢業搵工離港三部曲 周嘉洛為做「筍工」暫別《愛回家》

入行六年的周嘉洛，自2017年開始以《愛·回家之開心速遞》「金城安」一角成功入屋，2019年更憑這個角色奪得《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角獎，近日他為了首次在新劇《痞子殿下》中擔正做男一，宣布暫別《愛回家》，日前他部署離開《愛回家》的最後兩集劇情已曝光，劇情將以「畢業、搵工、離港」三部曲來展開，原來同現實的周嘉洛一樣，金城安將會為做一份「筍工」，而決定暫別熊家一眾親友！

文：東方新地｜圖：周嘉洛IG、FB圖片及無綫影片截圖