愛回家｜金城安畢業搵工離港三部曲 周嘉洛為做「筍工」暫別《愛回家》
文：東方新地｜圖：周嘉洛IG、FB圖片及無綫影片截圖
金城安 周二最後告別
《愛回家》監製林建祥曾表示「安仔」金城安「離家」的劇情不會太傷感，而是會以輕鬆開心形式帶出他的離開。近日金城安離開《愛回家》的最後兩集劇情已曝光，原來劇情將以「畢業、搵工、離港」三部曲來展開。
在今晚（5月28日）《愛·回家之開心速遞》第1252集「告別校園」中，將會交代安仔及朱凌凌等即將畢業離開大學校園的劇情。
《愛·回家之開心速遞》第1252集「告別校園」劇情內容：
城安、凌凌與壯快將畢業，忙於執拾宿舍，把不慎損毀的東西換掉，否則要向校方作出賠償。城安等人及後打算收拾電影學會的莊房，發現大門損毁，從頭皮口中得知子雙是元兇，遂往找他與Tommy理論⋯⋯城安等重看過往的拍片花絮，看見他們被子丹、Tony欺凌的片段，喚起對子丹、Tony等四人的新仇舊恨，誓要報復。城安還想到方法，可令子雙為其過失負責⋯⋯
而到了下周一（5月31日）第1254集，則會講到金城安畢業後，如何辛苦地去尋找一份「絕世筍工」。
《愛·回家之開心速遞》第1254集「絕世筍工」劇情內容：
城安畢業後一直未覓得工作，尚善着他到片場幫手，卻因其過失而令子孝受傷。城安代子孝暫當敢威的保鏢，意外發現保鏢工種的美好一面，令他好生羨慕。另邊廂，樹根、尚善設法逼城安快馬加鞭找工作，城安遂想設法搶去子孝的「飯碗」，奸計差點敗露之際，怎料竟得到樹根的幫忙⋯⋯城安獲敢威聘用為全職保鏢，以為能夠安然度過試用期，危機卻悄然而至⋯⋯
下周二（6月1日）第1255集「再見安仔」，早已事先傳出了將是安仔要「離家」的一集，當時曾有網友猜測過安仔「離家」的方式是「去外國讀書」、「生病」、「出意外」等等，不過原來安仔真正「離家」的原因，是為了去「吳旺達」打合約工。
《愛·回家之開心速遞》第1255集「再見安仔」劇情內容：
城安獲吳旺達領事館聘用，初步合約為期一年，一星期後便要離開香港。城安以為尚善等人會捨不得他，怎料家人卻沒有半點不捨。Bonnie、凌凌與壯不忍與城安分別，城安向他們訴苦，指責家人冷酷無情。Bonnie等安慰城安，並為尚善等人說好話，城安及後卻發現家人的行徑越來越過分⋯⋯城安離港當天，若水等依然表現得十分冷淡，城安不禁深感失望⋯⋯
為筍工等足三年多
其實早在《愛·回家之開心速遞》2017年11月播出的第197集「絕世好工」開始，金城安已盤算過畢業後要投身吳旺達領事館工作，之後劇情又曾多次提及過這份悠閒的工作，是安仔心目中最理想的筍工！
早前有指《愛·回家之開心速遞》第1255集將會在5月31日播出，但因為本周六晚上8時無綫翡翠台要播《萬眾同心公益金》，所以《愛回家》需要暫停一集，令第1255集變成在6月1日播出。
周嘉洛由第一輯《愛回家》演到2016年的《愛·回家之八時入席》及2017年開播至今的《愛·回家之開心速遞》，並曾在2019年憑「金城安」一角奪得《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角獎，成為這個獎項歷年最年輕的得獎者（得獎時24歲）。
兩劇拍檔齊打氣
其實周嘉洛早已拍完這集《愛回家》，並已於5月頭開工拍攝他首部古裝喜劇《痞子殿下》，首度擔正做男一的他近日不時晒出自己Chok爆的古裝造型照，引來《愛回家》和《痞子殿下》一眾拍檔給予他鼓勵和打氣。
由於王祖藍無暇演出新劇《痞子殿下》，周嘉洛獲對方欽點頂上做男一，成功上位，女主角則是宅男女神陳瀅，兩人近日在社交網上亦多了不少互動，似乎想洗去「安Bon戀」在大家心目中的印象。
據知《痞子殿下》將會拍到8月煞科，未知周嘉洛屆時會否立刻重返《愛·回家之開心速遞》，再演「金城安」。