愛回家｜金城安Bonnie分手一幕惹公憤 鐵粉嗌棄劇 周嘉洛洩復合玄機
《愛回家之開心速遞》中，其中一對受歡迎的螢幕情侶Bonnie（林凱恩飾）與金城安（周嘉洛飾）突然宣布分手，令觀眾非常錯愕，更有不少鐵粉在二人的社交網留言，聲言要棄劇以後唔再睇《愛回家》，為了安撫群眾，金城安回應時叫大家繼續睇落去，仲話可能有機會復合呢！
愛回家又少一對CP
《愛回家》金城安與Bonnie分手一幕，估唔到引起勁大迴響，有指因為飾演金城安的周嘉洛受無綫力捧要拍其他劇，未能兼顧拍《愛回家》，故連帶劇中女友Bonnie(林凱恩飾)的戲份亦大大減少，日前一集金城安再出現，就是交代二人正式分手。
林凱恩演技爆發
因為金城安從吳旺達公幹返港後對Bonnie愛理不理，心碎的Bonnie突然爆喊提出要同金城安分開，令金城安難以接受，更攬住劇中媽咪滕麗名崩潰痛哭，這一幕非常催淚。林凱恩更被指演技大爆發。
網民反應激烈
《愛回家》播出1,500集以來金城安與Bonnie一直是劇中的金童玉女，不少網民都無法接受兩人要分開，甚至睇到喊，有鐵粉更怨聲載道，表示沒有了二人可以棄劇罷睇。
男女主角有回應
分手已成定局，林凱恩在她的社交網放了她與周嘉洛的合照，並留言表示：「好好珍惜個總能在你身邊陪着你的人，那都不是必然的。」有網民不捨留言：「不會再看了，真的接受不到！」、「我正式棄劇。」、「愛回家變咗愛離家，冇晒吸引力！」至於男主角周嘉洛表示自己睇完該集都覺得好傷心，他接受傳媒訪問時就呼籲大家唔好棄劇，因為每個結束都是新的開始，而且他與Bonnie之後亦有可能會復合，要繼續睇落去喎！
常見問題
金城安Bonnie在《愛回家之開心速遞》中分手了?
《愛回家》日前一集講述安仔要與Bonnie異地戀, 有日Bonnie因工作失望很想念安仔, 點知安仔…詳情請看。
周嘉洛對網民不捨留言有什麼回應?
周嘉洛接受傳媒訪問自己睇完該集後都覺得好傷心, 就呼籲大家不要棄劇, 關係劇情發展…詳情請看。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_、[email protected]_lammm、無綫影片截圖
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