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愛回家｜金城安Bonnie分手一幕惹公憤 鐵粉嗌棄劇 周嘉洛洩復合玄機

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東方新地

《愛回家之開心速遞》中，其中一對受歡迎的螢幕情侶Bonnie（林凱恩飾）與金城安（周嘉洛飾）突然宣布分手，令觀眾非常錯愕，更有不少鐵粉在二人的社交網留言，聲言要棄劇以後唔再睇《愛回家》，為了安撫群眾，金城安回應時叫大家繼續睇落去，仲話可能有機會復合呢！

愛回家又少一對CP

《愛回家》金城安與Bonnie分手一幕，估唔到引起勁大迴響，有指因為飾演金城安的周嘉洛受無綫力捧要拍其他劇，未能兼顧拍《愛回家》，故連帶劇中女友Bonnie(林凱恩飾)的戲份亦大大減少，日前一集金城安再出現，就是交代二人正式分手。

《愛回家》日前一集講述安仔在吳旺達公幹，要跟Bonnie異地戀，Bonnie每晚凌晨3時起床與安仔視像通話，有日因工作失望很想念安仔，點知安仔話有同事找他消遣，並與Bonnie掛斷電話。（圖片來源：無綫影片截圖）
《愛回家》日前一集講述安仔在吳旺達公幹，要跟Bonnie異地戀，Bonnie每晚凌晨3時起床與安仔視像通話，有日因工作失望很想念安仔，點知安仔話有同事找他消遣，並與Bonnie掛斷電話。（圖片來源：無綫影片截圖）
安仔母親熊尚善(滕麗名飾演）飛到吳旺達怒摑安仔，命令他立即返港挽救戀情，更用一句點出問題：「Bonnie為你做咩都得，但你有無諗過為Bonnie付出啊！？」（圖片來源：無綫影片截圖）
安仔母親熊尚善(滕麗名飾演）飛到吳旺達怒摑安仔，命令他立即返港挽救戀情，更用一句點出問題：「Bonnie為你做咩都得，但你有無諗過為Bonnie付出啊！？」（圖片來源：無綫影片截圖）

林凱恩演技爆發

因為金城安從吳旺達公幹返港後對Bonnie愛理不理，心碎的Bonnie突然爆喊提出要同金城安分開，令金城安難以接受，更攬住劇中媽咪滕麗名崩潰痛哭，這一幕非常催淚。林凱恩更被指演技大爆發。

Bonnie知道安仔返港後寧願見班兄弟，心碎流淚。（圖片來源：無綫影片截圖）
Bonnie知道安仔返港後寧願見班兄弟，心碎流淚。（圖片來源：無綫影片截圖）
金城安亦爆Seed。（圖片來源：無綫影片截圖）
金城安亦爆Seed。（圖片來源：無綫影片截圖）
Bonnie主動提出分手。（圖片來源：無綫影片截圖）
Bonnie主動提出分手。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民反應激烈

《愛回家》播出1,500集以來金城安與Bonnie一直是劇中的金童玉女，不少網民都無法接受兩人要分開，甚至睇到喊，有鐵粉更怨聲載道，表示沒有了二人可以棄劇罷睇。

（圖片來源：IG@iris_lammm）
（圖片來源：[email protected]_lammm）
（圖片來源：IG@iris_lammm）
（圖片來源：[email protected]_lammm）
（圖片來源：IG@iris_lammm）
（圖片來源：[email protected]_lammm）
（圖片來源：IG@iris_lammm）
（圖片來源：[email protected]_lammm）
（圖片來源：IG@iris_lammm）
（圖片來源：[email protected]_lammm）
（圖片來源：IG@iris_lammm）
（圖片來源：[email protected]_lammm）

男女主角有回應

分手已成定局，林凱恩在她的社交網放了她與周嘉洛的合照，並留言表示：「好好珍惜個總能在你身邊陪着你的人，那都不是必然的。」有網民不捨留言：「不會再看了，真的接受不到！」、「我正式棄劇。」、「愛回家變咗愛離家，冇晒吸引力！」至於男主角周嘉洛表示自己睇完該集都覺得好傷心，他接受傳媒訪問時就呼籲大家唔好棄劇，因為每個結束都是新的開始，而且他與Bonnie之後亦有可能會復合，要繼續睇落去喎！

林凱恩在社交網出po晒與周嘉洛的合照。（圖片來源：IG@iris_lammm）
林凱恩在社交網出po晒與周嘉洛的合照。（圖片來源：[email protected]_lammm）
林凱恩的留言好傷感。（圖片來源：IG@iris_lammm）
林凱恩的留言好傷感。（圖片來源：[email protected]_lammm）
周嘉洛亦在社交網晒出黑白合照。（圖片來源：IG@kalok_）
周嘉洛亦在社交網晒出黑白合照。（圖片來源：[email protected]_）
周嘉洛與林凱恩都留下了悲傷的emoji。（圖片來源：IG@kalok_）
周嘉洛與林凱恩都留下了悲傷的emoji。（圖片來源：[email protected]_）
巧合地，大約年半前TVBUSA的YouTube頻道曾寫下二人「拍到1500集」，點知真係畀佢估中咗！第1500集真係分手！（圖片來源：YouTube截圖）
巧合地，大約年半前TVBUSA的YouTube頻道曾寫下二人「拍到1500集」，點知真係畀佢估中咗！第1500集真係分手！（圖片來源：YouTube截圖）

常見問題

金城安Bonnie在《愛回家之開心速遞》中分手了?

《愛回家》日前一集講述安仔要與Bonnie異地戀, 有日Bonnie因工作失望很想念安仔, 點知安仔…詳情請看

周嘉洛對網民不捨留言有什麼回應?

周嘉洛接受傳媒訪問自己睇完該集後都覺得好傷心, 就呼籲大家不要棄劇, 關係劇情發展…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_、[email protected]_lammm、無綫影片截圖

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