愛回家｜金城安Bonnie分手一幕惹公憤 鐵粉嗌棄劇 周嘉洛洩復合玄機

《愛回家之開心速遞》中，其中一對受歡迎的螢幕情侶Bonnie（林凱恩飾）與金城安（周嘉洛飾）突然宣布分手，令觀眾非常錯愕，更有不少鐵粉在二人的社交網留言，聲言要棄劇以後唔再睇《愛回家》，為了安撫群眾，金城安回應時叫大家繼續睇落去，仲話可能有機會復合呢！