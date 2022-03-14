愛回家｜金城安Bonnie復合無望﹗？蔥頭介入玩三角戀惹網民不滿
「安Bon戀」玩完 Bonnie心淡提分手
金城安到吳旺達公幹，與Bonnie展開異地戀，Bonnie為了安仔半夜起身傾視像傾電話努力維繫，可惜金城安不珍惜，更完全不明白女友的真正所需，結果Bonnie心淡提出分手，金城安卻質問對方：「點解你要逼我呀？」到分手一刻都唔知衰啲乜？
蔥頭Bonnie傳緋聞
Bonnie提出分手引來不少閒話，在片場遭受別人冷言冷語，蔥頭明白Bonnie心情，主動開解她，Bonnie向他吐出心底話，指不明當她很在意金城安時，對方卻一再令她失望，到她決定分開，金城安才重視呢段情，講時激動落淚，蔥頭暖男上身擁抱安慰，卻被狗仔隊影到並成為雜誌封面﹗
Bonnie被孤立勁慘
Bonnie平復心情返回工作崗位時，卻受到其他人的批評，指她原來移情別戀所以才跟金城安分手，更孤立她﹗而熊尚善（滕麗名飾）及潮偉（袁文傑飾）同Bonnie講蔥頭的粉絲已火速將佢起底並公審，電視台只能二選一換走編劇或換走蔥頭，Bonnie冇得揀，變三失，失去愛情、友情，差點工都保唔住，大好前途受影響﹗
金城安赴洋訴苦 家人朋友不勝其煩
金城安聽聞Bonnie跟蔥頭傳出緋聞，大為緊張，不斷越洋搵家人訴苦，家人不勝其煩﹗金城安又向朋友追問詳情，令眾人都怕咗佢。
朱凌凌意外拍到蔥頭同Bonnie行埋﹗？
朱凌凌、頭皮希望城安可脫離情傷重新振作，獲《揸流灘》劇情啟發，打算為Bonnie「物色」一位男友，要讓金城安接受她已開始新戀情的事實……凌凌、頭皮終於鎖定合適的目標人物，經過一番努力，暗中拍下蔥頭與Bonnie舉止親暱的照片，然後發給金城安。而金城安亦透過視像電話看到這一幕，今他傷心痛哭，不能接受現實更怒掟電話。
網民反應大求莫拆散「安Bon戀」
對於「安Bon戀」的安排，網民紛紛留言望二人復合，並在無綫社交平台留言「快啲畀番個安Bon我哋」、「編劇好殘忍，拆散安Bon」、「如果唔復合嬲死編劇」、「唔復合我就霸睇《愛回家》」，亦有網民撐撮合蔥頭同Bonnie，留言指：「Bonnie咁好唔好得番佢一個，同蔥頭都好襯」、「明白TVB想捧蔥頭，但如果咁樣安排佢乘虛而入，角色變討厭，好影響佢形象﹗」