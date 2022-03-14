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愛回家｜金城安Bonnie復合無望﹗？蔥頭介入玩三角戀惹網民不滿

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《愛回家之開心速遞》成功捧紅多對CP，繼龔燁和熊尚水新婚後未能合體後，金城安（周嘉洛飾）和Bonnie（林凱恩飾）「安Bon戀」產生巨變，金城安被Bonnie飛甩苦求不果，蔥頭（邱梓謙飾）疑似介入，大搞三角戀，網民跪求「安Bon戀」復合，否則霸睇﹗

「安Bon戀」玩完 Bonnie心淡提分手

金城安到吳旺達公幹，與Bonnie展開異地戀，Bonnie為了安仔半夜起身傾視像傾電話努力維繫，可惜金城安不珍惜，更完全不明白女友的真正所需，結果Bonnie心淡提出分手，金城安卻質問對方：「點解你要逼我呀？」到分手一刻都唔知衰啲乜？

金城安 金城安被Bonnie提出分手，到分手都唔知自己衰乜﹗
金城安被Bonnie提出分手，到分手都唔知自己衰乜﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

蔥頭Bonnie傳緋聞

Bonnie提出分手引來不少閒話，在片場遭受別人冷言冷語，蔥頭明白Bonnie心情，主動開解她，Bonnie向他吐出心底話，指不明當她很在意金城安時，對方卻一再令她失望，到她決定分開，金城安才重視呢段情，講時激動落淚，蔥頭暖男上身擁抱安慰，卻被狗仔隊影到並成為雜誌封面﹗

金城安 蔥頭主動安慰Bonnie﹗
蔥頭主動安慰Bonnie﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
金城安 Bonnie連朋友都誤會佢，佢傷心向蔥頭訴苦﹗
Bonnie連朋友都誤會佢，佢傷心向蔥頭訴苦﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
金城安 蔥頭一個暖男抱抱，被狗仔隊影到變成封面，同Bonnie忽然傳緋聞﹗
蔥頭一個暖男抱抱，被狗仔隊影到變成封面，同Bonnie忽然傳緋聞﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
金城安 做埋雜誌封面﹗
做埋雜誌封面﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

Bonnie被孤立勁慘

Bonnie平復心情返回工作崗位時，卻受到其他人的批評，指她原來移情別戀所以才跟金城安分手，更孤立她﹗而熊尚善（滕麗名飾）及潮偉（袁文傑飾）同Bonnie講蔥頭的粉絲已火速將佢起底並公審，電視台只能二選一換走編劇或換走蔥頭，Bonnie冇得揀，變三失，失去愛情、友情，差點工都保唔住，大好前途受影響﹗

金城安 Bonnie和蔥頭在化妝間相遇﹗
Bonnie和蔥頭傳緋聞後，在化妝間相遇﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
金城安 蔥頭被追問同Bonnie的緋聞﹗
蔥頭被記者追問同Bonnie的緋聞，蔥頭望住Bonnie的眼神充滿關懷﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

金城安赴洋訴苦 家人朋友不勝其煩

金城安聽聞Bonnie跟蔥頭傳出緋聞，大為緊張，不斷越洋搵家人訴苦，家人不勝其煩﹗金城安又向朋友追問詳情，令眾人都怕咗佢。

金城安 金城安不斷赴洋追問家人及朋友，有關蔥頭和Bonnie不時在片場的情況，追問對方是否乘虛而入，大家都被仈城安煩到好困擾﹗
金城安不斷赴洋追問家人及朋友，有關蔥頭和Bonnie在片場的情況，追問對方是否乘虛而入，大家都被金城安煩到好困擾﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
金城安 阿媽都被金城安煩到癲﹗
阿媽都被金城安煩到癲﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

朱凌凌意外拍到蔥頭同Bonnie行埋﹗？

朱凌凌、頭皮希望城安可脫離情傷重新振作，獲《揸流灘》劇情啟發，打算為Bonnie「物色」一位男友，要讓金城安接受她已開始新戀情的事實……凌凌、頭皮終於鎖定合適的目標人物，經過一番努力，暗中拍下蔥頭與Bonnie舉止親暱的照片，然後發給金城安。而金城安亦透過視像電話看到這一幕，今他傷心痛哭，不能接受現實更怒掟電話。

金城安 朱凌凌同頭皮去偷影Bonnie﹗
朱凌凌同頭皮去偷影Bonnie﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
金城安 見到Bonnie同蔥頭行得好埋﹗
見到Bonnie同蔥頭行得好埋﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
金城安 再一次被誤會，以為Bonnie同蔥頭拍緊拖﹗
再一次被誤會，以為Bonnie同蔥頭拍緊拖﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
金城安 朱凌凌同步視像畀金㙎安睇﹗
朱凌凌同步視像電話讓金㙎安睇整個過程﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
金城安 金城安接受唔到，好激動﹗
金城安接受唔到，好激動﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

網民反應大求莫拆散「安Bon戀」

對於「安Bon戀」的安排，網民紛紛留言望二人復合，並在無綫社交平台留言「快啲畀番個安Bon我哋」、「編劇好殘忍，拆散安Bon」、「如果唔復合嬲死編劇」、「唔復合我就霸睇《愛回家》」，亦有網民撐撮合蔥頭同Bonnie，留言指：「Bonnie咁好唔好得番佢一個，同蔥頭都好襯」、「明白TVB想捧蔥頭，但如果咁樣安排佢乘虛而入，角色變討厭，好影響佢形象﹗」

金城安 《愛回家》成功捧紅多對熒幕CP，金城安和Bonnie是其中一對，相當受觀眾歡迎﹗
《愛回家》成功捧紅多對熒幕CP，金城安和Bonnie是其中一對，相當受觀眾歡迎﹗（圖片來源：FB＠林凱恩）
金城安 安排金城安「回家」原來要被Bonnie怒斬戀情﹗
安排金城安「回家」原來要被Bonnie怒斬戀情﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：《愛回家》截圖、FB＠林凱恩

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