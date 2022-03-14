愛回家｜金城安Bonnie復合無望﹗？蔥頭介入玩三角戀惹網民不滿

《愛回家之開心速遞》成功捧紅多對CP，繼龔燁和熊尚水新婚後未能合體後，金城安（周嘉洛飾）和Bonnie（林凱恩飾）「安Bon戀」產生巨變，金城安被Bonnie飛甩苦求不果，蔥頭（邱梓謙飾）疑似介入，大搞三角戀，網民跪求「安Bon戀」復合，否則霸睇﹗