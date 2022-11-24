愛回家 | 鍾志光加入「新大四喜」原來好Rap得 黎彼得提TVB把幾火
鍾志光轉行做Rap友 網民：我愛鍾仔！
今屆世界盃進行得如火如荼，但60歲的鍾志光就冇得一展所長，苦冇講波機會，不過原來他有另一強項，日前他在《愛回家之開心速遞》戴上cap帽太陽眼鏡現身，以前衛造型即場Rap菜價，相當搞笑。鍾志光還謙虛地在自己FaceBook表示：「今集有冇睇？能夠加入大四喜是我的光榮，多謝四位前輩劉丹、羅樂林、陳榮峻、黎彼得為大四喜打下基礎，我只是前人種樹，後人乘涼而已！」網民都笑言他充滿喜感，更有網民高呼「我愛鍾仔」！
搶大龍生風頭出事
黎彼得去年因病離開了《愛回家》，「大四喜」以三人組合熊樹根（劉丹 飾）、大龍生（羅樂林 飾）及譚道德（陳榮峻 飾）亮相維持了好一段時間，劇情終於交代馬豹(黎彼得 飾)退團，其位置由佳叔（鍾志光 飾）頂上。日前劇情講述突然有活動搵「新大四喜」做嘉賓，想佢哋改歌詞演出，而大龍生就重金禮聘請大師改歌詞，點知Kai叔最後以自己改詞的版本演出，仲一夜爆紅，夠膽搶大龍生風頭，令大龍生要出招趕佢走。
黎彼得同TVB仲有約 兼職拍ViuTV 句句有骨拒回巢
72歲的黎彼得早前宣布接拍ViuTV新劇《極度俏朗君》，他在開鏡活動接受訪問時表示自己和無綫還有一年合約。他去年底做完手術後，TVB未有安排他復工，幸得契仔黃宗澤幫忙生活費，富商劉鑾雄得知他的情況後，更主動以支持者身分提出資助，令他大為感動。黎彼得又向傳媒指，一直以為11月約滿TVB，但原來仲有一年合約，不過藝員部指他係兼職可以兩邊走；坦言出院到而家TVB都無搵過他開工，曾勵珍就連電話都無個。
黎彼得亦透露早前因確診休息半年，而今次拍攝《極度俏郎君》時間僅每日一組，所以無咁辛苦較舒服；被問到如果TVB搵佢返去拍劇會唔會拍，佢就直言最好唔好，因為要捱更抵夜，「嗰啲錢唔係我去搵啦，搵到都唔夠畀醫藥費！」至於，《愛·回家之開心速遞》「大四喜」四缺一情況，黎彼得就表示無辦法，呢個世界無話無咗邊個唔得嘅，而家由鍾志光頂上，黎彼得看來重返無綫機會好微。
常見問題
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