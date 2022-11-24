愛回家 | 鍾志光加入「新大四喜」原來好Rap得 黎彼得提TVB把幾火

四年一度世界盃開鑼，但由於無錢今年爭取唔到轉播權，所以令到有「萬能鍾」之稱的體育主持鍾志光再無機會現場直播講波。在《愛回家之開心速遞》中飾演龍敢佳(佳叔)的鍾志光最近轉型，搖身一變成為Rap友，頂替黎彼得成為「新大四喜」。扮潮Rap菜價的鍾志光好有驚喜，而被頂替的黎彼得日前亦宣布投靠ViuTV有工開，一提無綫即把幾火。