愛回家｜「鐵面陳」王致狄求婚成功女友靚樣曝光 網友大讚似2位女星混合體
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在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「鐵面陳」一角的41歲王致狄，宣布向女友求婚成功，同時亦曝光了他女友的靚樣，獲網友大讚好似2位女星的混合體！
《愛回家》鐵面陳用巨型鑽戒加99支玫瑰求婚
「鐵面陳」王致狄最近在其女友Nicole的生日派對上，用巨型鑽戒和99支玫瑰成功求婚，他說：「多謝每一位朋友蒞臨Nicole生日同埋我哋嘅求婚派對，我終於求婚成功，謝謝您的“Yes, I do” and I love you.」這一幕引起了網友廣泛的關注和祝福。
女友Nicole獲讚似湯洛雯王敏奕混合體
在Nicole的生日派對上，王致狄準備了大紮紅色玫瑰和巨型鑽戒，在一眾朋友的見證下跪地求婚，兩人更情深一吻，非常Sweet。網友紛紛大讚王致狄的女友Nicole外貌標緻，更有著甜美笑容，似是TVB兩位當紅花旦湯洛雯和王敏奕的混合體。
從銀行經理到演員轉變
王致狄原名王致迪，16歲開始飛到加拿大安大升學，並在加拿大多倫多大學經濟系畢業，之後在多倫多一家銀行擔任按揭部經理，到2009年決定回流香港照顧父母。這一年，他偶然間發現TVB藝員訓練班的招生廣告，毅然決然地投身演藝圈追夢。
「鐵面陳」角色深入人心
為追夢王致狄曾兼職做電話銷售員及保險經紀，更毅然與拍拖8年的女友分手。直至2017年，王致狄在《愛回家》中飾演大公無私的保安部主任「鐵面陳」陳小娟一角，更因一度同「Rebecca」沈可欣有感情線而成功入屋，他曾感激表示：「因為同佢嗰條感情線，先令到咁多觀眾認識我。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@andywongchitik資料或影片來源：原文刊於新假期