愛回家｜安凌CP合體參加「單身落地獄」！抽水《單身即地獄》劇情神還原

TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》向來以緊貼時事、幽默「抽水」而深得觀眾喜愛，基本上係晚晚送飯必備！今次編劇又再次發功，將目標瞄準早前紅遍全球的韓國戀愛真人騷《單身即地獄》，創作出港版「單身落地獄」，更搵嚟人氣CP「安凌」周嘉洛同吳偉豪合體做主角，單身狗為求出pool竟然要去到「落地獄」？劇情諷刺又爆笑，即刻引起網民熱烈討論！