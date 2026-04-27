愛回家｜安凌CP合體參加「單身落地獄」！抽水《單身即地獄》劇情神還原
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TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》向來以緊貼時事、幽默「抽水」而深得觀眾喜愛，基本上係晚晚送飯必備！今次編劇又再次發功，將目標瞄準早前紅遍全球的韓國戀愛真人騷《單身即地獄》，創作出港版「單身落地獄」，更搵嚟人氣CP「安凌」周嘉洛同吳偉豪合體做主角，單身狗為求出pool竟然要去到「落地獄」？劇情諷刺又爆笑，即刻引起網民熱烈討論！
安凌CP被嫌棄無戀愛經驗 決心參加真人騷求突破
故事由金城安（周嘉洛飾）同朱凌凌（吳偉豪飾）拍攝功課講起，兩人正為一場表白戲份而煩惱。點知同場女演員竟然當面質疑：「點解表白完冇錫錫場面？」更直指安仔同凌凌單身太耐，完全缺乏戀愛經驗，搞到成場戲勁尷尬！被踩中痛處嘅兩人，為咗證明自己、兼吸收戀愛養份，竟然聽從提議，報名參加一個名為「單身落地獄」嘅戀愛綜藝節目，誓要脫單兼學嘢！
「單身落地獄」期待變驚嚇 安凌CP驚覺中伏
安仔同凌凌原本滿心歡喜，以為可以喺節目中同年輕貌美嘅女嘉賓擦出愛火花，點知成功入選後先發現完全係另一回事！節目組嘅安排處處透住古怪，嘉賓質素亦同想像中差天共地，令佢哋大失所望，驚覺自己「中伏」。正當兩人想抽身離去之際，卻因為某些原因被逼留低，一場本應充滿粉紅泡泡嘅求愛之旅，瞬間變成一場難以脫身嘅噩夢。
安凌CP化身花生友 冷嘲熱諷參賽者搏出位
既然走唔甩，安仔同凌凌索性改變策略，由參賽者搖身一變成為「花生友」，抱住置身事外嘅態度完成拍攝。佢哋喺鏡頭後冷眼旁觀，對其他參加者為求配對成功而做出嘅各種誇張、甚至係肉麻嘅行為大加冷嘲熱諷，抵死嘅對白句句到肉，完美演繹咩叫「食住花生等睇戲」，為劇情增添大量笑料，亦諷刺咗現今戀愛真人騷為求收視嘅劇本化操作。
劇情反轉再反轉 揭參賽者出陰招背後有苦衷
正當安凌CP睇戲睇得興高采烈之際，劇情迎來反轉。有參加者被揭發為咗贏得心儀對象嘅歡心，竟然「出陰招」陷害對手，手段極之難睇。當所有人都以為呢位係心機「綠茶」之際，內情卻被揭發，原來佢嘅行為背後另有苦衷，成件事嘅發展令一直冷嘲熱諷嘅安仔同凌凌大感意外，更對自己嘅態度有所反思，為搞笑劇情增添一絲深度。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期