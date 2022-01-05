愛回家之開心速遞｜池美麗回歸有望全面解凍 王俊棠疑劇透：帶日本男友返嚟

《愛回家之開心速遞》有不少人氣角色走吓又一個，像威龍潘金蓮、曹總、佐治等。幸好，昨晚（1月4日）總算有個消失多時的話題角色回歸，就是由2021年3月上旬開始絕跡《愛回家》的池美麗（鍾凱琪飾），而她之所以能夠回歸，真要多謝劇中爸爸池富（王俊棠飾）。