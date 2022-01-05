愛回家之開心速遞｜池美麗回歸有望全面解凍 王俊棠疑劇透：帶日本男友返嚟
文：東方新地｜圖：[email protected]_chung、《愛回家》截圖、王俊棠抖音截圖
池富屋企好寒酸
《愛回家》昨晚一集內容講述池富開直播介紹家中環境，怎料被網民取笑屋企環境寒酸，於是他逐一把家中不入流的傢具丟棄，如摺枱摺凳、老土窗花、不銹鋼餸碟等。
不過，池富丟了幾乎全屋傢私後才發現，無錢買新的，於是逼兒子池子孝（阮政峰飾）幫手，去到潮偉電影製作有限公司，把道具部的傢電搬回家中使用，隨即獲得網民大讚裝潢有品味，導致池富變本加厲，幾乎把道具冚唪唥搬回家，令被迫做免費搬運工的池子孝叫苦連天。
池美麗隔10個月再現身，網民齊歡呼
最後，池子孝發現爸爸池富的病態行為，歸根結底是出於寂莫，於是急Call在日本Working Holiday的妹妹池美麗回家陪爸爸，令池富男人老狗老淚縱橫說：「我依家覺得間屋好充實，好似變返以前咁樣。」更有Liza（姜麗文飾）加入池家，一家團聚好不溫馨。
就是這一幕，消失近10個月的池美麗終於再次現身了，網上討論區一遍歡天喜地：「嘩！美麗回歸，終於返嚟喇！」可惜開心只維持了短短兩、三分鐘，事關劇情隨即交代池美麗陪完爸爸，又急急腳趕返日本繼續Working Holiday，令網民哭訴：「美麗又走咗，出一個Scene就走咗。」
池美麗暗示正式回歸
雖然池美麗出場時間極短，但網民均指是個好兆頭，起碼有出雪櫃解凍跡象。而池美麗本人亦表現出很積極樂觀的心態，她在IG出Post說：
「haha，忍咗咁耐終於可以同大家分享這張相！我終於终於回家了。見到爸爸和哥哥及新嫂嫂（下一次見面一定要講聲恭喜！以後也請多多指教）。雖然只係一日咁多，但我滿足的！我一向也說，希望在明天。只要不放棄，凡事有可能。感謝公司俾機會，我真的很感恩每一次的工作。努力努力。」
其實池美麗話中藏有伏筆，對嫂嫂Liza表示「以後也請多多指教」，暗示池美麗完結Working Holiday正式愛回家不無可能。
王俊棠真人真事改編，曾被笑屋企細
至於池美麗突然能回家，或多或少多得池富（王俊棠飾）。其實池富被網民取笑屋企環境寒酸一事，是王俊棠的真人真事經驗。
2021年10月時，王俊棠在抖音Post出在家為細仔王東泰慶祝生日的短片，但竟有內地網民錯Focus，留言表示：「明星來說你間屋好細。」「還真沒想到你家房子那麼平民化。」「咁小的房點住啊！」「家裡看起來好拮据啊……」而王俊棠則得體回覆：「家裡房子大小不是最重要，只要有愛就好。」因這往事，促成了「池富屋企好寒酸」以及池美麗回家團聚的情節，令這集做到表面與實際意義上的「愛回家」！
池富多個女朋友，池美麗帶回日本男朋友
本刊致電王俊棠查詢，他說應該是編劇留意到他抖音發生的事，故而改編，又表示：「最好阿女（池美麗）多啲返屋企，一家人齊齊整整梗係最好啦！」提到池子孝多了個女朋友Liza更熱鬧，王俊棠說：
「係呀，多啲人多啲得意故事。最好我都多個女朋友，阿女又帶個日本男朋友返嚟，好似熊家咁熱熱鬧鬧。」王俊棠又補充因拍《愛回家》與池美麗（鍾凱琪飾）結緣，好似多個女咁：「佢之前都話，如果結婚會請我斟茶畀我㗎。」
池家父女劇外關係好
池富與池美麗在劇外關係真的不錯，池美麗曾在IG出Post指感恩認識到棠哥，又貼出棠哥帶她吃海鮮的合照：「說到工作，我感恩工作讓我認識到棠哥！真的是一個非常非常非常好的長輩。去年我說沒有去過大澳。棠哥真的帶了我去，而且吃了很多很多好吃的海鲜！」