愛回家｜搶「清殭錦囊」兼圍封影射香港防疫實況 5大劇情暴走位網民狂讚

《愛回家之開心速遞》第1625集劇情暴走！時間線一跳回到古代，一個叫「守騰卻鎮」的地方爆發殭屍病毒人人自危，劉丹、呂慧儀熊氏一家開設的「速熊客棧」淪為隔離旅館，劉丹又發明了「菊花清殭錦囊」，而「廢青安」周嘉洛疑染疫又不通報官府，等等劇情都緊貼時事，影射香港防疫實況，睇到網民嘩然！