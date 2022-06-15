愛回家｜搶「清殭錦囊」兼圍封影射香港防疫實況 5大劇情暴走位網民狂讚
《愛回家》劇情暴走 影射香港防疫實況
1)封城兼限聚
《愛回家》劇情一向老少咸宜俾大家輕輕鬆鬆「電視撈飯」，不過昨日（6月14日）播出的1625集劇情暴走，突然變古代兼講疫情爆發，種種細節都在影射香港實況，睇到網民O晒嘴。劇情講到熊家一人身處「守騰卻鎮」，有一日突然爆發殭屍病毒，由於病毒傳染性極高，導致全城人人自危。「守騰卻鎮」即日封日城，仲出黃紙公告最新防疫規例，熊家四人出街險些違犯限聚令。
2)速熊客棧變「隔離旅館」客人「剝光豬」檢測
熊家開設的「速熊客棧」因招待外來客人被圍封，淪為「隔離旅館」，熊家上下決定要自我檢測而客人需「剝光豬」驗明正身取得「清白護照」似足現時的「疫苗通行證」，真係畫公仔畫出腸！
3)劉丹發明「菊花清殭錦囊」 自爆係「迷信嘢」
劉丹在劇中一向都是「鱷魚頭老襯底」，自命有生意頭腦的他發明了「菊花清殭錦囊」，呂慧儀忍不住問「你又冇學過醫，會唔會食死人㗎？」豈料劉丹自爆：「唔使食㗎，袋喺身就得，迷信嘢嚟！」很多不知情的顧客前來搶購，但敵不過大小姐前來搶貨囤積，此情此景十足早前市民搶購防疫物資。
4)外人染疫即通報 送上防疫轎到醫館隔離
正所謂親疏有別，「廢青安」中招就有得留低，反之熊家發現客棧有染疫客人就立即通報，將他五花大綁送上官府防疫轎，送往醫館隔離，衙差接人走時都換上淺藍色保護衣，真係明就明。
5)廢青安中招 熊家上下知情不報
「廢青安」周嘉洛招待客人時被抓傷，不久變染疫開始病發變，但滕麗名愛兒心切沒有通報官府，只是鎖佢入柴房等佢咬碌竹自我隔離﹐以免他傳播病毒。最尾當然有笑位啦，發現病毒原來是狂犬症而非「殭屍病毒」，一家人開開心心四圍玩、食花生，獨留「廢青安」於柴房。
網民睇到O晒嘴：黐咗咩線！呢個係TVB嚟？
《愛回家》這一集大玩防疫情橋段影射香港實況睇到網民O晒嘴，有網民留言：「黐咗咩線？呢個係TVB嚟？」又笑言：「劉丹見字即走！」 不過亦有網民放鬆心情睇劇，將焦點放在劇情，有人發現熊家獨欠張景淳，留言：「見不到襲燁，好失望」、「點解熊家咁齊人，偏偏係冇咗個靚仔女婿襲燁」。亦有網民聯想力豐富，見周嘉洛為不想咬人咬全碌竹，即刻想起日本動畫《鬼滅之刃》的可愛角色「彌豆子」，亦有眼利網民發現，今集題目為「殭滅之城」，果然編劇今集出盡力處處抽水，難怪有網民留言；「水都抽乾，哈哈！」亦有網民記得周嘉洛今年2月曾經確診，所以劇中都要中招。