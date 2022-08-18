愛回家｜潮偉女Maggie陳偲穎大個女愛扮靚 消失近一年變身長髮美少女
《愛回家》陳偲穎 以後無得回家？
去年陳偲穎在處境劇《愛回家》中，首次飾演潮偉（袁文傑飾）的女兒Maggie，即大受觀眾歡迎，不過她對上一次在《愛回家》現身，已是去年10月第1386集，到了今年1月第1480集，劇情更交待Maggie突然失蹤，原來是被母親帶回了美國展開新生活。
網友激讚可以去選女團
過去近一年來，陳偲穎似乎已暫停了童星的工作，專心學業，不過她仍有不時更新社交網，拍片大騷舞技，亦試過分享化妝扮靚的影片，從她分享的靚相中，可以發現即將在今年11月踏入15歲的陳偲穎，身形已變得亭亭玉立，加上一頭飄逸長髮，讓網友紛紛留言大讚她「愈大愈靚」、「女大十八變」、「成大人了」、「好高啊」、「五官很標緻」、「同唐詩詠有啲似樣」、「好似朱千雪童年版」、「可以去選女團」等等。
計劃讀完大學選港姐
陳偲穎4歲已加入家燕媽媽藝術中心學習唱歌、跳舞，6歲開始入行拍廣告，2014年，陳偲穎7歲，開始被薛家燕發掘做童星，先後拍過多部TVB劇集，2016年，陳偲穎飾演《一屋老友記》中菲菲一角，憑著劇中乖乖女形象成功入屋。
陳偲穎自細已經好有表演慾，她曾在訪問中表示做演員是她的夢想，由於她在學校成績一向名列前茅，所以媽媽亦很放心讓她去拍劇做童星，至於未來的目標，她就直言想做香港小姐，因為覺得香港小姐全部都好靚，又可以拍戲，不過她表示會聽媽媽話，一定要先待大學畢業後，才會報名參選香港小姐。
《深宮計》一場喊戲贏視后胡定欣
2018年劇集《宮心計2深宮計》中，陳偲穎曾飾演元瑈（周秀娜角色）的童年版，劇中Bianca嘅表現令大家留下深刻印象，當中一場喊戲，更被網友大讚好戲過視后胡定欣！
劇中母親告知元瑈要代殷家千金入宮，年紀小小的元瑈聽到要離開家人的消息，當然傷心難過，並開始落淚！當年10歲的Bianca雖然得幾年客串演出經驗，但要扮演傷心落淚亦難不到她，神情中還有點哀傷！
同張文慈勁有緣
除了《深宮計》外，Bianca仲演出過不少角色，包括曾於《愛·回家之開心速遞》飾演過童年版熊尚善（滕麗明角色），及《翻生武林》中演仇在心（陳凱琳角色）的童年版等，又曾多次飾演張文慈的童年版及女兒、姪女、妹妹等角色，連張文慈都話兩人非常有緣份！
其他陳偲穎靚相：
重溫陳偲穎在《愛回家》最後一集演出：
真係女大十八變呀！
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