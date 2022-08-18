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愛回家｜潮偉女Maggie陳偲穎大個女愛扮靚 消失近一年變身長髮美少女

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在《愛·回家之開心速遞》中飾演潮偉女兒Maggie的小童星陳偲穎（Bianca），不經不覺已在《愛回家》消失了近一年，即將踏入15歲的她，已極速長大，變得亭亭玉立，近日更不時在社交網上載跳舞和化妝扮靚靚的短片，力證自己已變身成一名長髮美少女。

《愛回家》陳偲穎 以後無得回家？

去年陳偲穎在處境劇《愛回家》中，首次飾演潮偉（袁文傑飾）的女兒Maggie，即大受觀眾歡迎，不過她對上一次在《愛回家》現身，已是去年10月第1386集，到了今年1月第1480集，劇情更交待Maggie突然失蹤，原來是被母親帶回了美國展開新生活。

愛回家 陳偲穎去年曾加入《愛回家》，飾演潮偉袁文傑）和前妻曼玉譚凱琪）的女兒Maggie。
陳偲穎去年曾加入《愛回家》，飾演潮偉（袁文傑）和前妻曼玉（譚凱琪）的女兒Maggie。（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）
愛回家 陳偲穎最後一次現身《愛回家》，是在去年10月萬聖節前。
陳偲穎最後一次現身《愛回家》，是在去年10月萬聖節前。（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）

網友激讚可以去選女團

過去近一年來，陳偲穎似乎已暫停了童星的工作，專心學業，不過她仍有不時更新社交網，拍片大騷舞技，亦試過分享化妝扮靚的影片，從她分享的靚相中，可以發現即將在今年11月踏入15歲的陳偲穎，身形已變得亭亭玉立，加上一頭飄逸長髮，讓網友紛紛留言大讚她「愈大愈靚」、「女大十八變」、「成大人了」、「好高啊」、「五官很標緻」、「同唐詩詠有啲似樣」、「好似朱千雪童年版」、「可以去選女團」等等。

愛回家 拍了不少跳舞片。
拍了不少跳舞片。（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）
愛回家 派心心。
派心心。（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）
愛回家 又開始識得扮靚靚。
又開始識得扮靚靚。（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）

計劃讀完大學選港姐

陳偲穎4歲已加入家燕媽媽藝術中心學習唱歌、跳舞，6歲開始入行拍廣告，2014年，陳偲穎7歲，開始被薛家燕發掘做童星，先後拍過多部TVB劇集，2016年，陳偲穎飾演《一屋老友記》中菲菲一角，憑著劇中乖乖女形象成功入屋。

愛回家 陳偲穎因拍《一屋老友記》成功入屋，之後她和大細舅父歐陽震華、張彥博等都有keep住聯絡。
陳偲穎因拍《一屋老友記》成功入屋，之後她和大細舅父歐陽震華、張彥博等都有keep住聯絡。（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）
愛回家
（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）

陳偲穎自細已經好有表演慾，她曾在訪問中表示做演員是她的夢想，由於她在學校成績一向名列前茅，所以媽媽亦很放心讓她去拍劇做童星，至於未來的目標，她就直言想做香港小姐，因為覺得香港小姐全部都好靚，又可以拍戲，不過她表示會聽媽媽話，一定要先待大學畢業後，才會報名參選香港小姐。

愛回家 品學兼優的陳偲穎曾獲老師挑選做班長兼風紀。
品學兼優的陳偲穎曾獲老師挑選做班長兼風紀。（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）
愛回家 又做過女童軍。
又做過女童軍。（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）

《深宮計》一場喊戲贏視后胡定欣

2018年劇集《宮心計2深宮計》中，陳偲穎曾飾演元瑈（周秀娜角色）的童年版，劇中Bianca嘅表現令大家留下深刻印象，當中一場喊戲，更被網友大讚好戲過視后胡定欣！

愛回家 深宮計
童年版元瑈的陳偲穎 (Bianca)（圖片來源：《深宮計》截圖）
愛回家 劇集講到家姐元瑈為代替妹妹元玥，而吃掉妹妹的肉包。
劇集講到家姐元瑈為代替妹妹元玥，而吃掉妹妹的肉包。（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）

劇中母親告知元瑈要代殷家千金入宮，年紀小小的元瑈聽到要離開家人的消息，當然傷心難過，並開始落淚！當年10歲的Bianca雖然得幾年客串演出經驗，但要扮演傷心落淚亦難不到她，神情中還有點哀傷！

愛回家
（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）
愛回家 姐妹分離這幕，更有不少網友大讚她們二人非常入戲，演出得很有感染力！
姐妹分離這幕，更有不少網友大讚她們二人非常入戲，演出得很有感染力！（圖片來源：《深宮計》截圖）

同張文慈勁有緣

除了《深宮計》外，Bianca仲演出過不少角色，包括曾於《愛·回家之開心速遞》飾演過童年版熊尚善（滕麗明角色），及《翻生武林》中演仇在心（陳凱琳角色）的童年版等，又曾多次飾演張文慈的童年版及女兒、姪女、妹妹等角色，連張文慈都話兩人非常有緣份！

愛回家 《愛·回家之開心速遞》
《愛·回家之開心速遞》（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）
愛回家 《翻生武林》
《翻生武林》（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）
愛回家 12歲童星陳偲穎在新劇飾演張文慈角色的童年版，她笑指陳偲穎還分別飾演過她的女兒、姪女和妹妹，證明兩人非常有緣份！
陳偲穎曾在劇集《木棘証人》中飾演張文慈角色的童年版，張文慈笑指陳偲穎還分別飾演過她的女兒、姪女和妹妹，證明兩人非常有緣份！（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）
愛回家 《跳躍生命線》中，張文慈曾飾演陳偲穎姑媽。
《跳躍生命線》中，張文慈曾飾演陳偲穎姑媽。（圖片來源：微博@陳偲穎Bianca）

其他陳偲穎靚相：

重溫陳偲穎在《愛回家》最後一集演出：

真係女大十八變呀！

撰文：東方新地圖片來源：微博@陳偲穎Bianca、《深宮計》截圖資料或影片來源：[email protected] (official)

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