愛回家｜潮偉女Maggie陳偲穎大個女愛扮靚 消失近一年變身長髮美少女

在《愛·回家之開心速遞》中飾演潮偉女兒Maggie的小童星陳偲穎（Bianca），不經不覺已在《愛回家》消失了近一年，即將踏入15歲的她，已極速長大，變得亭亭玉立，近日更不時在社交網上載跳舞和化妝扮靚靚的短片，力證自己已變身成一名長髮美少女。