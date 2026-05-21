愛回家｜安仔朱凌凌為「神秘女神」反目 網民憑1線索認出呢位「是非港姐」
周嘉洛吳偉豪因藍玫瑰被袋爭奪神秘女神
根據今晚播出的劇情，一張印有藍玫瑰圖案的被袋離奇從天而降，跌落在朱凌凌房間窗外水管上，金城安與朱凌凌隨即展開「守護藍玫瑰大作戰」，兩兄弟為引出被袋主人各出奇謀，兄弟情面臨重大考驗。預告片刻意只展示神秘女角的下半臉及手部特寫，營造極大懸念，但網民憑嘴形、下巴輪廓及指甲顏色等細節，迅速將目標指向陳曉彤。
事實上，陳曉彤早於2025年7月已曾加入《愛·回家》劇組，飾演「潮偉」袁文傑身邊的秘書Violet，當時她更在社交平台興奮分享與劇組合照，寫道：「好開心今次可以出演潮生嘅秘書Violet，多謝大家對我嘅照顧」。
陳曉彤曾公開否認吸毒指控稱問心無愧
陳曉彤早前遭前男友黃潤成公開炮轟，指控她吸毒及私生活混亂，事件引發軒然大波。她其後出席活動時打破沉默，嚴正否認所有指控，表示「全部都唔係事實嚟，我問心無愧，自己係冇做過，喺道德上冇做過唔好嘅嘢」。她又承認《東張西望》工作已被叫停，需要等待公司安排，並首次公開確認與黃潤成已分手、不再聯絡。黃潤成隨即在Instagram限時動態追擊回應，怒斥「道德？！邊界感/同理心-1k嘅人 仲講乜X嘢道德！讀屎數 腦裝草 垃圾三觀 無藥可救！」，雙方關係徹底決裂。
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2023年落選港姐到東張女神再到是非纏身
陳曉彤2023年參選港姐落選後，憑藉亮麗外型獲安排加入《東張西望》主持行列，迅速獲封「東張女神」稱號。然而隨著前男友黃潤成的連環爆料，她的公眾形象急速插水，不僅失去《東張西望》的工作機會，連帶演藝事業亦蒙上陰影。2025年她獲安排加入《愛·回家之開心速遞》飾演秘書Violet，一度被視為復出契機。如今劇集再度出現疑似她的身影，令外界關注她是否已獲公司重新起用，抑或只是舊有拍攝片段延後播出。
網民熱議陳曉彤疑再現身質疑公司安排
消息一出，網民反應兩極。有人留言表示「一睇個下巴同指甲就知係Cindy」、「佢啲是非都未完就返嚟拍劇？」，亦有網民質疑「TVB係咪冇人用要搵佢」、「形象已經插水仲畀機會佢？」。不過亦有支持者認為「畀個機會佢啦，始終未定罪」、「做演員同私生活應該分開睇」。《愛·回家》臨近收工階段仍有新面孔加盟，加上陳曉彤過去一年是非不斷的背景，令這次「神秘女神」的真正身份成為觀眾茶餘飯後的熱門話題。