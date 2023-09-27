愛回家｜陳浚霆古佩玲戲假情真？人前人後狂拖手仔 網民列3大點證超Sweet

由34歲「風少」陳浚霆（Andrew）和24歲「神婆June（又名素素）」古佩玲（Kelly）組成的「風神CP」，是《愛回家》新一對最受網民歡迎的CP，這兩人不只劇中愈來愈多感情戲，近日在出席廣州活動時，更被網民發現在人前人後都旁若無人地狂拖手仔，疑似戲假情真，網民都大讚兩人超Sweet！
愛回家｜陳浚霆、古佩玲 背後親密玩手仔
活動當日陳浚霆和古佩玲不論在台上或台下都顯得十分親密，不時十指緊扣或攬到實一實，有網民更影到兩人在與周嘉洛及吳偉豪合照時，旁若無人地在背後「玩手仔」，網民都大讚兩人十分Sweet：「活動佢地兩個真係好甜啊！係咪真嘅？！又托手手，又攬腰，仲喺背後玩手仔！！」
網民再列3點作證據
網民又列出兩人戲假情真的3大點證據，第1點就是陳浚霆曾轉發他和古佩玲被影到手挽手現身的影片，似乎對兩人私下的親密相處完全零避忌。而第2點，就是活動當日，兩人穿著同色同款的情侶鞋出巡。第3點就是在今年9月，陳浚霆直言是為了祝賀古佩玲生日，而在小紅書開帳戶，當時已引來不少網民追問兩人是否真情侶。
有網民呼喚「紅衫魚」回歸：風少作反呀！
雖然陳浚霆和古佩玲相差達10歲，但網民都紛紛大讚兩人真係好登對，更表示會真心祝福他們，不過亦有網民擔心兩人表現親密，只係為了劇集CP作宣傳。不過有網民就難忘「風少」和「熊心如」蘇韻姿之間的CP線，紛紛表示：「紅衫魚點算啊？」、「我要風少同心如」、「心如快d返嚟啦，風少作反呀！」
「申瑞素」古佩玲由閒角變長駐角色
現年24歲的古佩玲是2019年港姐季軍，曾於多倫多大學修讀傳媒系，在《愛回家》中除了2020年曾客串飾演朱凌凌的大學同學「武淺靜」外，2021年開始更以申瑞素（June）成為劇集的重要人物。近日她在《寵愛Pet Pet》中飾演錢敏莉（Bianca），同周嘉洛有感情線，戲份亦頗有發揮。
傳古佩玲背後有大靠山 爸爸來頭極猛
有傳古佩玲當年參選香港小姐突然跑出，全因背後有強大靠山全力支持，所以帶挈她入行後極速上位，能夠在處境劇《愛回家之開心速遞》佔一席位，有指古佩玲的爸爸是內地富豪兼前幹部，背景實力非常雄厚，而古佩玲雖然曾經出面否認，但當時一問三不知的她亦漏口風表示自己有一個比她大10歲的哥哥，爸爸與哥哥二人均經營家族生意，看來出身亦非富則貴。
陳浚霆是顧紀筠繼子
現年34歲的陳浚霆自2014年參加《超級巨聲4》落敗後，修讀第28期藝員訓練班入行，其父親是思科全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕偉，母親在他12歲時已離世，03年陳仕偉與顧紀筠再婚，陳浚霆成為了顧紀筠繼子，每逢母親節或顧紀筠生日，陳浚霆都會大曬母子合照，可見兩人感情極好。
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