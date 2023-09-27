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愛回家｜陳浚霆古佩玲戲假情真？人前人後狂拖手仔 網民列3大點證超Sweet

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由34歲「風少」陳浚霆（Andrew）和24歲「神婆June（又名素素）」古佩玲（Kelly）組成的「風神CP」，是《愛回家》新一對最受網民歡迎的CP，這兩人不只劇中愈來愈多感情戲，近日在出席廣州活動時，更被網民發現在人前人後都旁若無人地狂拖手仔，疑似戲假情真，網民都大讚兩人超Sweet！

愛回家 《愛回家》眾人與珍姐曾勵珍影大合照時，陳浚霆和古佩玲顯得較為避忌，分開企在左右最邊邊。
《愛回家》眾人與珍姐曾勵珍影大合照時，陳浚霆和古佩玲顯得較為避忌，分開企在左右最邊邊。（圖片來源：TVB）
愛回家 活動上兩人就痴住坐，開心併出心心手勢。
活動上兩人就痴住坐，開心併出心心手勢。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
愛回家 做訪問時陳浚霆更出手攬實古佩玲膊頭，動作好自然。
做訪問時陳浚霆更出手攬實古佩玲膊頭，動作好自然。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）

愛回家｜陳浚霆、古佩玲 背後親密玩手仔

活動當日陳浚霆和古佩玲不論在台上或台下都顯得十分親密，不時十指緊扣或攬到實一實，有網民更影到兩人在與周嘉洛及吳偉豪合照時，旁若無人地在背後「玩手仔」，網民都大讚兩人十分Sweet：「活動佢地兩個真係好甜啊！係咪真嘅？！又托手手，又攬腰，仲喺背後玩手仔！！」

愛回家 玩遊戲時陳浚霆與古佩玲十指緊扣。
玩遊戲時陳浚霆與古佩玲十指緊扣。（圖片來源：小紅書圖片）
愛回家 影合照時，兩人更在背後「玩手仔」。
影合照時，兩人更在背後「玩手仔」。（圖片來源：小紅書圖片）
愛回家 古佩玲下台時，陳浚偉細心地出手相扶。
古佩玲下台時，陳浚偉細心地出手相扶。（圖片來源：小紅書圖片）

網民再列3點作證據

網民又列出兩人戲假情真的3大點證據，第1點就是陳浚霆曾轉發他和古佩玲被影到手挽手現身的影片，似乎對兩人私下的親密相處完全零避忌。而第2點，就是活動當日，兩人穿著同色同款的情侶鞋出巡。第3點就是在今年9月，陳浚霆直言是為了祝賀古佩玲生日，而在小紅書開帳戶，當時已引來不少網民追問兩人是否真情侶。

愛回家 陳浚霆和古佩玲穿著同色同款的情侶鞋出席活動，古佩玲更被指望著陳浚霆的眼神超Sweet，吳偉豪和周嘉洛則在兩人身後八掛玩偷拍。
陳浚霆和古佩玲穿著同色同款的情侶鞋出席活動，古佩玲更被指望著陳浚霆的眼神超Sweet，吳偉豪和周嘉洛則在兩人身後八掛玩偷拍。（圖片來源：小紅書圖片）
愛回家 網民指出陳浚霆之前曾轉發他和古佩玲手挽手現身活動的影片。
網民指出陳浚霆之前曾轉發他和古佩玲手挽手現身活動的影片。（圖片來源：IG@chandrew117）
愛回家 緋聞曝光後，陳浚霆亦有再轉發他攬實古佩玲的影片。
緋聞曝光後，陳浚霆亦有再轉發他在另一活動上攬實古佩玲的影片。（圖片來源：IG@chandrew117）
愛回家 早前《星光熠熠耀保良》陳浚霆有份上台獻唱，獲古佩玲同「艾頓莊」焦浩軒 一齊到場支持，但比心合照時，「艾頓莊」就被網民取笑好多餘。
早前《星光熠熠耀保良》陳浚霆有份上台獻唱，獲古佩玲同「艾頓莊」焦浩軒 一齊到場支持，但比心合照時，「艾頓莊」就被網民取笑好多餘。（圖片來源：IG@chandrew117）
愛回家 《愛回家》劇組為古佩玲慶祝24歲生日時，陳浚霆亦同古佩玲痴到實。
《愛回家》劇組為古佩玲慶祝24歲生日時，陳浚霆亦同古佩玲痴到實。（圖片來源：IG@kellyyygu_）

有網民呼喚「紅衫魚」回歸：風少作反呀！

雖然陳浚霆和古佩玲相差達10歲，但網民都紛紛大讚兩人真係好登對，更表示會真心祝福他們，不過亦有網民擔心兩人表現親密，只係為了劇集CP作宣傳。不過有網民就難忘「風少」和「熊心如」蘇韻姿之間的CP線，紛紛表示：「紅衫魚點算啊？」、「我要風少同心如」、「心如快d返嚟啦，風少作反呀！」

愛回家 「風神CP」自今年7月展開，大受網民喜愛。
「風神CP」自今年7月展開，大受網民喜愛。（圖片來源：IG@kellyyygu_）
愛回家 兩人劇中有不少鬥氣情節。
兩人劇中有不少鬥氣情節。（圖片來源：IG@chandrew117）
愛回家 最近一集《愛回家》，就是以「風神CP」作主角，講述「風少」陳浚霆因為受「素素」古佩玲的費洛蒙影響，即使「素素」身上充滿「榴槤香」，也甚麼都聞不到。
最近一集《愛回家》，就是以「風神CP」作主角，講述「風少」陳浚霆因為受「素素」古佩玲的費洛蒙影響，即使「素素」身上充滿「榴槤香」，也甚麼都聞不到。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 蘇韻姿自2017年加入《愛回家》劇組飾演「熊心如」，不過今年初她有傳因工作態度欠佳而被飛出劇組，至今仍未知何時能回歸，但仍有不少網民懷念她和「風少」的CP。
蘇韻姿自2017年加入《愛回家》劇組飾演「熊心如」，不過今年初她有傳因工作態度欠佳而被飛出劇組，至今仍未知何時能回歸，但仍有不少網民懷念她和「風少」的CP。（圖片來源：IG@chandrew117）

「申瑞素」古佩玲由閒角變長駐角色

現年24歲的古佩玲是2019年港姐季軍，曾於多倫多大學修讀傳媒系，在《愛回家》中除了2020年曾客串飾演朱凌凌的大學同學「武淺靜」外，2021年開始更以申瑞素（June）成為劇集的重要人物。近日她在《寵愛Pet Pet》中飾演錢敏莉（Bianca），同周嘉洛有感情線，戲份亦頗有發揮。

古佩玲因加入《愛回家之開心速遞》而成功入屋。
古佩玲因加入《愛回家之開心速遞》而成功入屋。（圖片來源：IG@kellyyygu_）
愛回家 尋日一集敏莉幫愛犬小泡芙搞生日會。
古佩玲在《寵愛Pet Pet》飾演錢敏莉，是個富家女。（圖片來源：《寵愛Pet Pet》劇照）
愛回家 寵愛Pet Pet 古佩玲飾演錢敏莉
劇中同周嘉洛有感情線。（圖片來源：《寵愛Pet Pet》劇照）
愛回家 香港小姐2023 紅地氈 古佩玲、黃嘉雯、王菲
古佩玲是《2019年度香港小姐競選》季軍，同屆冠軍是黃嘉雯（中）、亞軍是王菲（右）。（圖片來源：東方新地）
愛回家 古佩玲
當年僅得19歲的古佩玲參選《2019年度香港小姐競選》，成為該屆最年輕的佳麗。雖然在競選前期的表現未算亮眼，但在決賽夜卻狀態大勇，最後更以黑馬姿態成功當選季軍。（圖片來源：《2019年度香港小姐競選》截圖）

傳古佩玲背後有大靠山 爸爸來頭極猛

有傳古佩玲當年參選香港小姐突然跑出，全因背後有強大靠山全力支持，所以帶挈她入行後極速上位，能夠在處境劇《愛回家之開心速遞》佔一席位，有指古佩玲的爸爸是內地富豪兼前幹部，背景實力非常雄厚，而古佩玲雖然曾經出面否認，但當時一問三不知的她亦漏口風表示自己有一個比她大10歲的哥哥，爸爸與哥哥二人均經營家族生意，看來出身亦非富則貴。

愛回家 古佩玲 網民大讚古佩玲係新一代性感女神！
網民大讚古佩玲係新一代性感女神！（圖片來源：IG@kellyyygu_）
愛回家 古佩玲 古佩玲經常在社交平台分享靚相，早前她身穿貼身白色短上衣及深色長褲，在學校的草地球場上擺pose影相，當中最吸睛的絕對是她的傲人身材在貼身上衣下表露無遺，獲一眾網民大讚「哪裡來那麼美的學生妹」、「健康又不失性感」！
古佩玲早前身穿貼身白色短上衣及深色長褲，在學校的草地球場上擺pose影相，獲一眾網民大讚「哪裡來那麼美的學生妹」、「健康又不失性感」！（圖片來源：IG@kellyyygu_）
愛回家 古佩玲 有網民指她的模樣好似AI。
網民大讚古佩玲係新一代性感女神，但亦有網民指她的模樣好似AI。（圖片來源：IG@kellyyygu_）
愛回家 古佩玲曾自爆當年因選港姐而同初戀男友分隔兩地，最後分手收場。
古佩玲曾自爆當年因選港姐而同初戀男友分隔兩地，最後分手收場。（圖片來源：IG@kellyyygu_）

陳浚霆是顧紀筠繼子

現年34歲的陳浚霆自2014年參加《超級巨聲4》落敗後，修讀第28期藝員訓練班入行，其父親是思科全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕偉，母親在他12歲時已離世，03年陳仕偉與顧紀筠再婚，陳浚霆成為了顧紀筠繼子，每逢母親節或顧紀筠生日，陳浚霆都會大曬母子合照，可見兩人感情極好。

愛回家 小時候的陳浚霆與顧紀筠。
小時候的陳浚霆與顧紀筠。（圖片來源：IG@chandrew117）
愛回家 陳浚霆與顧紀筠母子感情勁好。
陳浚霆與顧紀筠母子感情勁好。（圖片來源：IG@chandrew117）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@kellyyygu_、IG@chandrew117、小紅書圖片、TVB、《愛回家》截圖、《寵愛Pet Pet》劇照、《2019年度香港小姐競選》截圖、東方新地、YouTube@TVB USA Official

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