愛回家｜陳浚霆古佩玲戲假情真？人前人後狂拖手仔 網民列3大點證超Sweet

由34歲「風少」陳浚霆（Andrew）和24歲「神婆June（又名素素）」古佩玲（Kelly）組成的「風神CP」，是《愛回家》新一對最受網民歡迎的CP，這兩人不只劇中愈來愈多感情戲，近日在出席廣州活動時，更被網民發現在人前人後都旁若無人地狂拖手仔，疑似戲假情真，網民都大讚兩人超Sweet！