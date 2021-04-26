愛回家｜42歲陸浩明亂入主持《有錢仔傾吓偈》口臭演出被圍揼網民叫好
撰文：東方新地｜圖片：陸浩明IG圖片、馮盈盈IG圖片、193IG圖片、《愛回家》電視截圖
6號再次客串《愛回家》
4月26日生日就踏入42歲的6號陸浩明，今年1月曾亂入《愛回家之開心速遞》，日前再被安排在劇中演出，角色依舊是電視台節目《有錢仔傾吓偈》的主持人，不過網民反應好大。
乞人憎主持被圍揼
《愛回家》中的6號做回自己老本行，主持《有錢仔傾吓偈》，不過他卻尖酸刻薄問題尖銳，令三位龍公子甚為不滿。
網民表態unlike
6號陸浩明的演技明顯未被觀眾接受，劇集播完即有網民在討論區留言，九成九都唔鍾意睇6號，仲覺得佢在劇中被打是活該！
被寸後表面大方話唔介意
42歲的陸浩明早前出席公開活動時與馮盈盈一齊就[email protected]的言論公開回應，提及早前曾志偉批評ViuTV節目題材偏門，只能與J2比較，遭ERROR成員193（郭嘉駿）明寸：「J2係咩嚟？40幾歲仲做《#後生仔傾吓偈》嗰個？」躺著中槍的陸浩明表示絕對不介意：「好多謝有留意我哋節目。冇所謂，我最欣賞後生仔嗰種創意，同埋嗰種豁達心態。」
陸浩明反寸：唔通兒童節目就搵小朋友主持？
陸浩明身旁的馮盈盈亦回應說：「我哋就係J2最偏門嘅節目， 搵我哋兩個做咪好偏門囉，討論嘅題目都好偏門！」至於再主持《＃後生仔傾吓偈》會否尷尬？，陸浩明就話唔會：「我嘅角色就好似領隊，盡主持責任帶領年輕人說話，正如網友話齋，唔通兒童節目就要搵小朋友主持咩？」
唔敢再提ViuTV
被記者問到有否看友台節目知己知彼，陸浩明推搪說：「咩台都睇，只要有好節目都會睇，日本、韓國、俄羅斯嘅節目都有睇，(咁ERROR嘅節目呢？)我工作較忙，真係冇乜時間！」就連自稱「姜糖」的馮盈盈被問有否看姜濤的節目，她不敢再多說一句，她只說：「工作忙冇乜時間睇呀！」
口罩小姐後台隔空開火
對於曾志偉暗指ViuTV不是翡翠台的對手，口罩小姐又唔夠香港小姐有認受性，ERROR四子在口罩小姐總決賽後台回應，提到節目與TVB《開心大綜藝》對撼，肥仔表示兩台觀眾層面不一難以作比較，193笑言打唔贏對方，阿Dee則自嘲：「冇理由用財經新聞台對教育電視。」而講到曾志偉指ViuTV題材偏門只可與J2台比較，193就隔空反擊：「J2咩嚟㗎？後生仔傾吓偈嗰啲？40幾歲仲後生仔？」明寸已年過40歲的無綫主持六號陸浩明，193寸爆說：「佢哋畀啲老嘢睇㗎嘛！我哋係咩年齡層都有。」更指所謂的「收視」亦只得幾百部電視去統計，不用理會。