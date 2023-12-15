《愛回家》大小姐秘書個個做唔長 剋走秘書採陰補陽？！ 盤點4位秘書去向
愛回家第2160集 編劇自抽「周刊爆料」大小姐秘書「三煞位」
第2169集《愛回家》劇情講到有雜誌《爆周刊》報道指力蓮經常換秘書「個個做唔長」，直指龍力蓮係惡魔老闆，專門剋走秘書，受害人由Mandy、清、May到Fanny ，「三煞位」無人留得低。及後，有兩位自稱接龍員工更加向電視節目揭秘，聲言力蓮會設法逼走秘書，還會佈陣「採陰補陽」，吸取秘書的精氣神。
龍力蓮以為沒有人會相信這些無稽之談，怎料事與願違。力蓮打算以Fanny為自己平反，卻適得其反。敢威受力蓮所累，限力蓮要於三日內澄清此事……Fanny需休養一段日子，力蓮要找人暫代秘書之職，並打算藉那人來證明自己的清白……
盤點大小姐秘書 1.趙希洛《愛回家》無知May同Ivan分手成告別作
趙希洛在《愛回家之開心速遞》中飾演的「無知May」，角色性格頗受觀眾受落，在劇中每次聽到《天鵝湖》的音樂會進入瘋狂狀態，性情大變，因而經常被老闆大小姐（林淑敏飾）利用，急速完成工作。劇中與Ivan（鄧永健飾）發展成情侶，為《愛回家》感情線之一。而近日劇情卻突然安排無知May與Ivan再次分手，更話May無意與Ivan復合。
趙希洛長文確認離巢：「希望可以好快會再見到大家」
在9月8日晚上，趙希洛發布了長文確認離巢，並感謝高層以及曾經合作的拍檔，她提到過程中「認識咗好多位好叻嘅演員，同幕後嘅工作，由同事變成好朋友」，她提到自己由細到大都好想成為一個百變發光嘅演員，並預告「希望可以好快會再見到大家」，似乎另有計劃、未會完全告別幕前！
盤點大小姐秘書 2.「怪雞Fanny」張盈悅有望上位？
事實上，大小姐秘書的角色過往都換過唔少人，大小姐失去得力助手無知May，有網民預測傻頭傻腦的25歲Fanny（張盈悅）可以頂上秘書一職，早前大小姐在IG晒出二人合照，擺出絕招「篤魂精」甫士，真係喜感十足！不過有網民指大小姐嫌Fanny騎呢，對她印象一般，並不是所有活動都帶Fanny出席，能否坐正仍是未知數。
盤點大小姐秘書 3.「舊角色」謝芷倫與Terry合照 惹網民力邀回歸
不過亦有人覺得新不如舊，第一代秘書Mandy謝芷倫近日頻頻分享跟林淑敏、李偉健等人一齊食飯的照片，引起劇迷回憶！謝芷倫更同「怪雞Fanny」張盈悅和Terry李偉健合照，十足兩女爭寵的感覺。謝芷倫形象入屋，成為長駐角色，拍攝長達4百多集，不少網友希望她回歸：「求求TVB給你回愛回家啦」、「Are you coming back to the show?」、「好耐冇見你出現在愛回家，阿May好似辭咗秘書職位，會唔會由你再次返返嚟做秘書呢？」、「Mandy 幾時返愛回家」
不過，據知謝芷倫亦有工作在身，正為為新劇《死有對証》拍攝，未能「回家」，看來短時間內亦未能見到她跟大小姐再合作了。
盤點大小姐秘書4.「垃圾清」周梓盈離巢後做幸福人妻
自謝芷倫成為第一位秘書Mandy，隨後換上垃圾清（周梓盈飾），可惜垃圾清亦離開TVB，周梓盈在2019年尾忽然在IG宣布因為合約問題，而要離開工作了近7年的TVB，翌年她一度透露最新動向是與同學合股賣手工鳳梨酥。想不到消失近兩年後，周梓盈已升呢做人妻，秘嫁其拍拖近6年的圈外男友！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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