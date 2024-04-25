盤點2024年7大《愛回家》離巢藝人！「細龍生」同「此角色」叫觀眾最可惜
盤點2024年7大《愛回家》離巢藝人
1.「CPU」 譚坤倫一個月只得幾日有工開
現年32歲的譚坤倫（Alan）在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演IT部「CPU」一角而成功入屋，在4月底突然在社交網站上發表了一篇長文，宣布他將離開《愛回家》這個大家庭。這個消息震驚了不少劇迷。藉著參加《功夫新星》入行的譚坤倫（Alan），加入TVB已有13年，他憶述自己曾參演過多部TVB劇，包括《On call 36小時2》、《拆局專家》及《包青天之再起風雲》等，Alan透露離巢這個決定已考慮了3年，他在接受傳媒訪問時，坦言自己決定不與TVB續約的原因，除了因為曾經擔任過一次網絡電影的主角，讓他念念不忘以外，最主要還是因為在過去3年中，他發現自己每年的演出機會逐漸減少，特別是在最近一年，工作量明顯下降，好多時一個月只得幾日有工開，發揮的機會也不多。
2.「細龍生」鄭世豪疑因與TVB傾唔掂數
據知目前鄭世豪已不再參與《愛回家》的拍攝工作。鄭世豪曾公開表示，是《愛回家》給了他持續追夢的經濟支持，讓他有機會自資出歌。然而，有傳他這次決定離開效力23年的TVB，是因為合約價的談判未能與TVB達成共識。鄭世豪自2001年讀藝員訓練班後加入TVB，之後從跑龍套做起，曾在《皆大歡喜》中一人分飾23個閒角，直到7年前他在《愛回家》中獲得了「細龍生」這角色，成功入屋。他對唱歌的熱愛也讓他在2013年奪得《星夢傳奇》亞軍，他還自資推出了多首歌曲，現在也有開班教唱歌。此外，他還在2022年的《鐵拳英雄》中，演出男配角「畢易」，獲得了觀眾的好評。
3.「紅衫魚」蘇韻姿解凍即犯禁 月初宣佈離巢
早前曾經有消息指蘇韻姿已經離開了TVB，原因是她在TVB的官方網站上已經找不到她的資料，而她的IG帳號上也刪除了所有與TVB經理人的聯絡資訊。這些跡象似乎在暗示著她與TVB的關係已經劃上句號。直到4月初，蘇韻姿正式在社交平台發長文宣布離巢。蘇韻姿自從2017年加入《愛回家》劇組後一直新聞不斷，不但一度被指因態度問題而被踢出劇組，更被傳出被公司「雪藏」的消息。今年年初拍攝新劇《非份之罪》的蘇韻姿在社交平台分享自己讀劇本時的照片，大意將劇本公開，被網民狠批唔聽話。
4.「Rachel」孫慧雪宣佈離巢令KC再次「被分手」
《愛回家》中多套熒幕情侶都深受觀眾歡迎，而其中向來深受觀眾喜愛的KC和Rachel CP卻被逼分手，事關在劇中飾演「Rachel」的孫慧雪在去年宣布已正式約滿效力18年的TVB，決定離巢。離巢後的孫慧雪在訪問時大爆宣布離巢後，隨即便有不少的工作機會向她招手，令回復自由身的她表示：「本身諗住俾多啲時間屋企人，估唔到宣布離巢後，嗰兩日大家都好踴躍搵我做嘢」，她又透露：「第一日已經有四、五個工作落實」，曝光量在離巢後明顯大增！
5.「斯文老師」蘇可欣告別TVB：呢個世界好大
TVB小花蘇可欣（Eunice）入行前曾任職空姐，加入TVB後現為《娛樂新聞台》女主持之一，前幾年亦以斯文老師一角現身《愛回家》獲網民激讚。早前憑藉前空姐身份在劇集《飛常日誌》中再次穿上制服而成為焦點的蘇可欣，在今年2月宣布將離開TVB，開啟人生的新篇章。在個人社交平台上，蘇可欣以一段感性文字告別了她在TVB的日子。她寫道：「呢個世界好大，我想去望下」，透露了她對未來的憧憬和對過去的感慨。她回憶起當初離開香港航空的決定，以及在TVB的8年時光，這段經歷讓她學到了很多，也見識了很多。如今她準備翻開新的篇章，向前邁進。
6.「無知May」趙希洛離巢最叫網民可惜
趙希洛在《愛回家》中飾演「無知May」一角，搞笑可愛的形象深入民心，不少網民都大讚「無知May」一角非常討好，令大家對趙希洛的離巢最感到可惜。趙希洛入行16年，早年她加入TVB主要都是出演一些不起眼和反派的角色，更被稱為「TVB御用癲婆」！直到她於2019年憑劇集《金宵大廈》中憶子成狂的「王敏儀（何太）」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2019》中獲得「最佳女配角」後，才開始得到更多的出鏡機會。只可惜多數的角色都是瘋癲或者是較為裸露，令觀眾感嘆趙希洛這位千金小姐的演員路並不好走。
7.「蔡玉皎」王子涵做女秘書 網民勁唔buy
「王晶愛女」王子涵在《愛回家》飾演送水輝女秘書一角，劇中扮演傻大姐的王子涵頗為搶鏡十分搞笑，而且打扮極其似80年代女歌手的傻大姐蔡王皎，但觀眾反應兩極。有人認為角色定位可愛加上表現討好，亦有網友反映她的聲線太響亮拆耳，而且造型非常奇怪，更有人揚言要罷睇《愛回家》：「可唔可以講嘢細聲少少或者唔好咁大聲嗌出聲，聽得好辛苦」。最後被劇組抽起的王子涵，突然在去年8月於社交平台發文宣布離巢TVB，結束與TVB的8年賓主關係，她在文中表示仍自豪地說一句：「我屋企三代都係tvb岀黎㗎」，同時勉勵自己在日後路途可以得到更高的成就咁話！