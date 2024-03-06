愛回家｜古佩玲被批靠黐搶戲兼封「戲霸」 6字串爆回覆知衰即del
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現年24歲的古佩玲自《香港小姐競選2019》中奪得季軍後，演出機會多多，不僅在多部電視劇中亮相，更在今年的《萬千星輝頒獎典禮》中脫穎而出，成為最具潛質新人獲獎者之一。備受力捧的古佩玲近期在《愛回家》中戲份亦不輕，不過就被網民狠批靠黐搶戲……
網民怒封古佩玲「戲霸」
古佩玲最近在劇中爭議多多，先是捲入《愛回家》忠實粉絲「大劉」劉鑾雄的「膠面論」，近日又有網民指出古佩玲在劇中戲份比女主角都多，更怒封她為「戲霸」：「戲霸霸到每集都黐住主演來搶戲，又不是跟根叔cp，成日黐住人。最近仲離譜，一家人吃飯的戲，一個租客都要黐住大家姐坐，搞到主角熊若水只得背面。」
古佩玲串爆6字回應
捱批的古佩玲就串爆以真身帳戶回應：「關我什麼事情？」不過隨後又迅速刪除該留言，但爆seed舉動已被網民截圖廣傳。不少網民都狠批古佩玲：「因為她，我現在都懶得看《愛回家》」、「常在熊家露面不說了。問題是每條線都插進去，睇到都眼冤。」、「不要叫開心速遞，叫神婆傳吧」、「現在想想是不是為了給她安排位置把紅衫魚撤走…」
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、YouTube@TVB USA Official、YouTube@TVB(official)