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愛回家｜黎彼得做「通波仔」手術後陷經濟困境 獲大劉出手相助

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本身是著名填詞人的「豹叔」黎彼得，在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中已「被消失」近3個月，原來他早前接受了「通波仔」手術，但他直言在身體康復後，仍未獲無綫安排工作，令他「手停口停」，幸好得到契仔黃宗澤出手接濟，才幫助他度過難關，日前他更表示「大劉」劉鑾雄原來是他的Fans，主動資助他醫藥費和每月生活費，令他感到人間溫暖！

《愛回家》「豹叔」黎彼得：渴時一滴如甘露

患難見真情，「豹叔」黎彼得近日陷入經濟困境之際，除了有契仔黃宗澤幫助外，又獲得「大劉」劉鑾雄主動出手資助！黎彼得透露日前接獲大劉秘書致電，其秘書指大劉是其Fans，喜歡他在電影《小男人周記》中的角色「大古惑」。

愛回家 黎彼得曾在1989年電影《小男人周記》中飾演「大古惑」。
黎彼得曾在1989年電影《小男人周記》中飾演「大古惑」。（圖片來源：《小男人周記》劇照）

初時以為電話騙案

黎彼得笑指初時以為是電話騙案，直到對方問他要銀行帳號，他才相信是真的。之後秘書又問他手術花費及每個月生活費需要多少，指大劉會幫他支付，令他既驚又喜。

愛回家 著名富商「大劉」劉鑾雄透過秘書資助黎彼得手術費及每月生活費。
著名富商「大劉」劉鑾雄透過秘書資助黎彼得手術費及每月生活費。（圖片來源：[email protected]_official）

與大劉素未謀面

黎彼得續說自己與大劉素未謀面，雖然知道有這個人，但沒想過對方會是自己的Fans，他指今次真係患難見真情，更以「渴時一滴如甘露，醉後添杯不如無」形容自己的感受﹗

愛回家 大劉太太甘比經常藉著「劉鑾雄慈善基金」親力親為做善事。
大劉太太甘比經常藉著「劉鑾雄慈善基金」親力親為做善事。（圖片來源：[email protected]_official）

做完手術後曾開10日工

現年71歲的黎彼得（Peter）日前透露自己在約3個月前因為眼腫而去檢查身體，發現腦部有血管收窄問題，但沒有大礙，但又發現有心臟有兩條血管阻塞，因此接受了「通波仔」手術，現在已康復。他指做完手術後曾開過10日工，但之後被公司要求休息，至今未安排復工，他大嘆「手停口停」3個月，經濟陷入困境，幸好契仔黃宗澤（Bosco）出手接濟，幫助他度過難關。

愛回家 四位老友記加埋近280歲，卻以Hip Hop裝扮和戴住金鏈組成隊伍「大四喜」，出戰電視台選秀節目《香港齊Hip Hop》。
「豹叔」黎彼得在處境劇《愛回家》中，和「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、及「譚道德」陳榮峻組成最強男團「大四喜」，大受網民喜愛。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 四位老友記曾以Hip Hop裝扮出戰電視台《香港齊Hip Hop》。
四位老友記曾以Hip Hop裝扮出戰電視台《香港齊Hip Hop》。（圖片來源：《愛回家》截圖）

黎彼得「豹叔」被安排加國探親暫別觀眾

黎彼得在劇中飾演的「豹叔」是一名隱形富豪，有好多樓收租，仲係高栢菲、熊尚善的包租公，但「豹叔」已有近3個月無在《愛回家》出現，日前一集《愛回家》中，「譚道德」陳榮峻更親口向「根叔」劉丹交代「豹叔」正在加拿大探親。黎彼得大嘆做演員好被動，他表示曾主動打電話去藝員部詢問，但藝員部只回答了一句製作部暫時無安排他的戲份，而監製就指今個月分場都已經做好，最快也只能安排他在下個月復工，黎彼得話希望公司不是在給他「假希望」。

愛回家 黎彼得自2017年開始在《愛回家》飾演「豹叔」馬豹，在尋寶圖任職總客戶主任，也是一名隱形富豪。
黎彼得自2017年開始在《愛回家》飾演「豹叔」馬豹，「豹叔」在尋寶圖任職總客戶主任，也是一名隱形富豪。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 「譚道德」陳榮峻日前以口頭交代「豹叔」正在加拿大探親。
「譚道德」陳榮峻日前以口頭交代「豹叔」正在加拿大探親。（圖片來源：《愛回家》截圖）

黎彼得與黃宗澤拍《我的野蠻奶奶》結緣

黎彼得表示私家醫院做手術要20萬費用，他實在負擔不起，於是選擇「Call白車」入公立醫院做手術，但仍需付上支架費及私家醫院腦部檢查的10萬元費用，令他大感吃力。他指幸好契仔黃宗澤Bosco在經濟上主動資助他，他憶述同Bosco在2004年尾拍《我的野蠻奶奶》時結緣，當時Bosco話認他做契爺，黎彼得大讚Bosco好乖仔同好念舊，雖然兩人無正式上契儀式，但Bosco一直都好照顧他。Bosco接受傳媒訪問時表示兩仔爺無需多講，能力所及他就會去做。

愛回家 今次患難見真情，黎彼得讚Bosco人紅係有原因。
今次患難見真情，黎彼得讚Bosco人紅係有原因。（圖片來源：[email protected]
愛回家 今次患難見真情，黎彼得笑讚Bosco人紅係有原因。
二人在《我的野蠻奶奶》結緣。（圖片來源：《我的野蠻奶奶》截圖）
愛回家 在2005年播出的無綫清裝劇《我的野蠻奶奶》中，黎彼得飾演Bosco的二伯父。
在2005年播出的無綫清裝劇《我的野蠻奶奶》中，黎彼得飾演Bosco的二伯父。（圖片來源：《我的野蠻奶奶》截圖）

獨居老人黎彼得 靠丁羽幫忙交醫院按金

黎彼得表示自己是獨居老人，兒子正身在南京工作，連醫院按金都沒辦法找親人到醫院繳交，除了Bosco外，還有幸得到老友丁羽幫忙，搵人幫他付按金，他才能順利接受手術。黎彼得直言今次「執番條命」，以後不敢再日日食茶餐廳，他透露現在有一位陪月員幫他做鐘點煮三餐，讓他得以有住家飯食和有湯飲，飲食比以往健康。

愛回家 87歲的配音界前輩丁羽同黎彼得係老友，今次都有份幫黎彼得渡過難關。
87歲的配音界前輩丁羽同黎彼得係老友，今次都有份幫黎彼得度過難關。（圖片來源：[email protected] big channel影片截圖）
愛回家 黎彼得曾在訪問中表示與前妻離婚後，為搵食而將兒子交給家傭照顧，試過半年都沒回家，因此同兒子關係一直冷淡。
黎彼得曾在訪問中表示與前妻離婚後，為搵食而將兒子交給家傭照顧，試過半年都沒回家，因此同兒子關係疏離。（圖片來源：新傳媒照片庫）

黎彼得演得又寫得

近年在電影及無綫劇常演甘草的黎彼得，其實是70、80年代是樂壇詞神，為歌神許冠傑、巨星張國榮、梅艷芳寫了無數金曲，其作品雅俗共賞，而08年黎彼得獲CASH頒獎音樂成就大獎，表揚黎彼得對樂壇的貢獻。

愛回家 黎彼得在90年代開始由填詞人轉型做演員，自此演過不少草根角色。
黎彼得在90年代開始由填詞人轉型做演員，自此演過不少草根角色。（圖片來源：[email protected] big channel影片截圖）
愛回家 1993年，黎彼得曾在電影《唐伯虎點秋香》中，飾演滿身紋身的華府老師，令人印象深刻。
1993年，黎彼得曾在電影《唐伯虎點秋香》中，飾演滿身紋身的華府老師，令人印象深刻。（圖片來源：《唐伯虎點秋香》截圖）

曾為許冠傑寫《浪子心聲》

黎彼得年幼喪父家貧輟學，對中文有濃厚興趣的他半工讀苦學，又因參加徵文比賽而有機會在報章寫專欄，及後輾轉經朋友介紹與許冠傑合作寫歌詞，經典詞作包括《打雀英雄傳》、《浪子心聲》、《世事如棋》、《財神到》、《尖沙咀Susie》、《賣身契》等，其創作的作品雅俗共賞，不少流行至今。

愛回家 黎彼得曾為許冠傑不少經典廣東作品填詞。
黎彼得曾為許冠傑不少經典廣東作品填詞。（圖片來源：[email protected] big channel影片截圖）

黎彼得獲「鬼馬填詞人」稱號

80年代黎彼得又為張國榮填過《Monica》、梅艷芳《將冰山劈開》等都成為經典廣東歌，而他與許冠傑合作填詞的作品更是多不勝數，至今填詞量逾200首。被冠以「鬼馬填詞人」的稱號。一代詞人作品雅俗共賞，連男神黃子華都對黎彼得的才華讚不絕口。

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（圖片來源：《Monica》MV截圖）
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（圖片來源：TVB）

同發哥好老友

發哥周潤發90年代曾經出過唱片，佢首《12分十分吋》曾經紅極一時，仲攞過音樂獎項，呢隻歌就係Peter（黎彼得）同Paco（黃柏高）一齊做策劃，所以佢同Peter咁多年嚟都keep住聯絡，一得閒就會約埋出嚟傾偈敍舊！

愛回家 黎彼得同發哥好老友，兩人不時相約敍舊。
黎彼得同發哥好老友，兩人不時相約敍舊。（圖片來源：新傳媒照片庫）
愛回家 本刊曾影到二人結伴到九龍城歎牛腩麵。
本刊曾影到二人結伴到九龍城歎牛腩麵。（圖片來源：新傳媒照片庫）
愛回家 發哥仲一路行一路搭住黎彼得膊頭。
發哥仲一路行一路搭住黎彼得膊頭。（圖片來源：新傳媒照片庫）

即睇【大台寶藏】鬼馬黎彼得以「低」取勝：

常見問題

黎彼得因咩事要做「通波仔」手術?

黎彼得透露約3個月前因為眼腫而去做身體檢查，發現心臟有兩條血管阻撓…詳情請看

黎彼得得到黃宗澤什麼幫助?

黎彼得因為手術而停工數個月，手術需費高昂因此而手停口停，令他大感吃力，幸好得到契仔黃宗澤的資助…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_official、《小男人周記》劇照、《愛回家》截圖、新傳媒照片庫、[email protected] big channel影片截圖影片來源：[email protected] big channel

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