愛回家｜黎彼得做「通波仔」手術後陷經濟困境 獲大劉出手相助

本身是著名填詞人的「豹叔」黎彼得，在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中已「被消失」近3個月，原來他早前接受了「通波仔」手術，但他直言在身體康復後，仍未獲無綫安排工作，令他「手停口停」，幸好得到契仔黃宗澤出手接濟，才幫助他度過難關，日前他更表示「大劉」劉鑾雄原來是他的Fans，主動資助他醫藥費和每月生活費，令他感到人間溫暖！