愛回家｜黎彼得角色繼續被消費 復工無期犧牲埋劉丹陳榮峻？

《愛回家之開心速遞》飾演「豹叔」的黎彼得約於四個月前入院「通波仔」而停工，但於做手術時已陷經濟拮据，患病期間仍需靠契仔黃宗澤和「大劉」劉鑾雄相助度難關。據知到近日他已經康復，惟處於「手停口停」的狀態下仍未正式獲TVB復工，最新一集（第1535集）講述與自己有關的劇情，亦未見有真人演出，慘被消費。