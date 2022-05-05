愛回家｜張景淳快將「回家」孖呂慧儀瘋狂放閃 公開講最鍾意長腳蟹

無綫處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演龔燁的張景淳，有傳因遲到問題被無綫「雪藏」，「婚後」一直未能「回家」，近日有指他已獲「解凍」回歸劇組，但龔燁「回家」劇情遲遲未出現，「龔水CP」日前已率先在抖音拍片狂晒恩愛，張景淳更公然話自己最愛「長腳蟹」！