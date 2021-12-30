愛回家｜張景淳突然宣布暫別劇組 珍姐鬧爆「遲到王」一事仲有後續？
《愛·回家之開心速遞》日前一連三集上演「龔水婚宴」，龔燁（張景淳飾）以及熊若水（呂慧儀飾）的婚禮在觀眾見證之下修成正果。誰不知熱情過後，張景淳日前突然在IG宣布龔燁將會暫時離開劇組，蜜月都未度就玩分開，唔係啩？
文：東方新地｜圖：[email protected]
張景淳深夜直播暫別劇組
張景淳日前突發在IG真播同網友傾偈，正當大家蜂擁而上去恭喜他與熊若水新婚之時，他突然自爆暫別劇組。事源有網友問龔水遲啲會唔會有生B嘅情節，按照一貫演員不劇透嘅作風，張景淳理論上大可以「開放式」回答，但今次佢竟然斬釘截鐵地說：「probably not（大概唔會）同埋龔燁遲少少會有一段時間休息。」其後有人追問情人節會否再有「龔水」的劇情時，張景淳再令網友失望：「應該唔會有……希望……希望可以快啲又見返。」
及後又更正
長達超過一小時嘅直播，張景淳被問到是幾時重返劇組的問題，一律都答「唔知道」，而且語氣略大月心中月無奈，亦冇交代原因，只係話：「我知道你哋好多人會好傷心，包括我自己，我希望一切都會得到解決，同埋盡快返嚟。」及後張景淳再接受傳媒媒訪問時就更正，表示「龔水」在農曆新年的劇情中會有主線，2月份亦有戲份，只是2月14日情人節後的集數仍未收到劇本，並強調沒有被調離組，呼籲大家耐心等待，而相關的IG直播片段亦已被移除。
受「遲到王」牽連
其實今次有關張景淳「暫別」令網民信以為真，或者與之前《愛回家》「遲到王」事件有關。早前有報道指，無綫高層曾勵珍（珍姐）聞得《愛回家》劇組經常有人遲到、工作懶散及顧住食嘢，消息更稱兩大「遲到王」矛頭更直指「龔燁」張景淳及「大小姐」林淑敏，令珍姐震怒，直衝錄影廠鬧爆其中一位「遲到王」。雖然張景淳事後否認遲到，但他到今亦未正式回應過是否被珍姐訓話，所以他自爆「暫別」《愛回家》，不難令人誤會兩件事有直接關係。