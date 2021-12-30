愛回家｜張景淳突然宣布暫別劇組 珍姐鬧爆「遲到王」一事仲有後續？

《愛·回家之開心速遞》日前一連三集上演「龔水婚宴」，龔燁（張景淳飾）以及熊若水（呂慧儀飾）的婚禮在觀眾見證之下修成正果。誰不知熱情過後，張景淳日前突然在IG宣布龔燁將會暫時離開劇組，蜜月都未度就玩分開，唔係啩？