愛回家｜龔水大婚在即 傳張景淳遲到遭珍姐落廠鬧爆 仲有一位女遲到王？
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]_、[email protected]、[email protected]_chargingstation、[email protected]_、TVB台慶截圖、東方新地照片庫
《愛回家》龔水大婚獲粉絲買大型廣告應援
《愛·回家之開心速遞》中「熊若水」呂慧儀、「龔燁」張景淳的「龔水戀」，以及「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑的「蓮輝戀」，一向都備受觀眾支持，這兩對的大婚戲，據知已定於本月底舉行，其中「龔水戀」的粉絲，更買下多個大型廣告牌、巴士站燈箱廣告、巴士車身廣告、戶外電視屏幕廣告等，為「龔水大婚」作出應援。
「遲到王」矛頭直指張景淳和林淑敏
不過有指無綫高層曾勵珍（珍姐）對「龔水大婚」這幾集收視甚為重視，因此聞得《愛回家》劇組經常有人遲到、工作懶散及顧住食嘢，而兩大「遲到王」矛頭更直指「龔燁」張景淳及「大小姐」林淑敏，令珍姐震怒，直衝錄影廠鬧爆其中一位「遲到王」！
呂慧儀：我哋好認真去完成每場戲
有報道指在兩星期前，珍姐特意由其辦公室直衝到錄影廠，而當時僅得兩位演員在場，就是呂慧儀及張景淳，兩人即場被珍姐訓話，令全廠都被嚇到震。對此呂慧儀及張景淳都未有正面回應，呂慧儀只表示兩人都好認真去完成每場戲，這種熱血和士氣從來都無減少過，希望大家繼續支持他們。
周嘉洛直言：準時真係好緊要
近日回歸《愛回家》劇組、有份參演「龔水大婚」戲的「金城安」周嘉洛，在接受傳媒訪問時直言有聽聞過珍姐落廠一事，但不清楚原因，又指自己在隔籬廠嚇到震，因此不敢前去八卦，美言謂猜測珍姐落廠可能係想提升士氣。他又指與張景淳、林淑敏合作拍劇時，未見過兩人遲到，並坦言：「珍姐冇話唔好食嘢，但準時就真係好緊要。」
李芷晴：最近係緊張咗啲
有份在《愛回家》飾演「威龍小花」Elaine的李芷晴，在受訪時透露近日她在拍《愛回家》時，亦留意到劇組最近的確係「緊張咗啲」，除了提大家要守時外，入廠前工作人員都會Confirm她是否已返到公司。「三姨」蘇韻姿受訪時就指自己同張景淳、林淑敏都好少對手戲，因此冇乜為意到兩人有否遲到。
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