愛回家｜龔水大婚在即 傳張景淳遲到遭珍姐落廠鬧爆 仲有一位女遲到王？

無綫皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》將於本月尾播出「龔水戀」及「蓮輝戀」的結婚戲，有傳無綫高層曾勵珍（珍姐）對這幾集收視甚為重視，因此聞得《愛回家》劇組出現兩大「遲到王」，即令珍姐震怒，直衝錄影廠鬧爆其中一位「遲到王」張景淳！