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愛回家｜龔水大婚在即 傳張景淳遲到遭珍姐落廠鬧爆 仲有一位女遲到王？

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撰文：東方新地

無綫皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》將於本月尾播出「龔水戀」及「蓮輝戀」的結婚戲，有傳無綫高層曾勵珍（珍姐）對這幾集收視甚為重視，因此聞得《愛回家》劇組出現兩大「遲到王」，即令珍姐震怒，直衝錄影廠鬧爆其中一位「遲到王」張景淳！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected]_、[email protected][email protected]_chargingstation、[email protected]_、TVB台慶截圖、東方新地照片庫

《愛回家》龔水大婚獲粉絲買大型廣告應援

《愛·回家之開心速遞》中「熊若水」呂慧儀、「龔燁」張景淳的「龔水戀」，以及「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑的「蓮輝戀」，一向都備受觀眾支持，這兩對的大婚戲，據知已定於本月底舉行，其中「龔水戀」的粉絲，更買下多個大型廣告牌、巴士站燈箱廣告、巴士車身廣告、戶外電視屏幕廣告等，為「龔水大婚」作出應援。

「龔水」粉絲以多個大型廣告賀兩人在劇中有情人終成眷屬，並為他們角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「最受歡迎電視拍檔」獎拉票。（圖片來源：IG@kungshui_chargingstation）
「龔水」粉絲以多個大型廣告賀兩人在劇中有情人終成眷屬，並為他們角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「最受歡迎電視拍檔」獎拉票。（圖片來源：[email protected]_chargingstation）
呂慧儀和張景淳特意抽空前往旺角鬧巿，除下口罩與二人的大型應援廣告牌快閃打卡。（圖片來源：IG@konniecrab）
呂慧儀和張景淳特意抽空前往旺角鬧巿，除下口罩與二人的大型應援廣告牌快閃打卡。（圖片來源：[email protected]
張景淳近年緋聞不絕，拍《愛‧回家之開心速遞》又與呂慧儀過從甚密。（圖片來源：IG@cheungstanley）
張景淳透露將會和呂慧儀開Live，同粉絲一齊睇「龔水大婚」劇情，又預告「龔水大婚」的劇情將會在本月26至28日（星期日至星期二）播出。（圖片來源：[email protected]
呂慧儀也在社交網對喜歡龔水的朋友們表達感謝，直言：「真的很心甜！」（圖片來源：IG@konniecrab）
呂慧儀也在社交網對喜歡龔水的朋友們表達感謝，直言：「真的很心甜！」（圖片來源：[email protected]
呂慧儀指兩人是在拍攝《愛回家》的外景與廠景之間，抽空來了個快閃打卡，又影相又拍片，但全程都冇戴罩。（圖片來源：IG@konniecrab）
呂慧儀指兩人是在拍攝《愛回家》的外景與廠景之間，抽空來了個快閃打卡，期間兩人又影相又拍片，但全程都冇戴罩。（圖片來源：[email protected]

「遲到王」矛頭直指張景淳和林淑敏

不過有指無綫高層曾勵珍（珍姐）對「龔水大婚」這幾集收視甚為重視，因此聞得《愛回家》劇組經常有人遲到、工作懶散及顧住食嘢，而兩大「遲到王」矛頭更直指「龔燁」張景淳及「大小姐」林淑敏，令珍姐震怒，直衝錄影廠鬧爆其中一位「遲到王」！

相較「龔水戀」，「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑的「蓮輝戀」未有獲得粉絲廣告應援，但林淑敏也被指是「遲到王」之一。（圖片來源：IG@jackhero5）
相較「龔水戀」，「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑的「蓮輝戀」未有獲得粉絲廣告應援，但林淑敏也被指是「遲到王」之一。（圖片來源：[email protected]
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TVB助理總經理（戲劇製作）珍姐曾勵珍。（圖片來源：東方新地照片庫）

呂慧儀：我哋好認真去完成每場戲

有報道指在兩星期前，珍姐特意由其辦公室直衝到錄影廠，而當時僅得兩位演員在場，就是呂慧儀及張景淳，兩人即場被珍姐訓話，令全廠都被嚇到震。對此呂慧儀及張景淳都未有正面回應，呂慧儀只表示兩人都好認真去完成每場戲，這種熱血和士氣從來都無減少過，希望大家繼續支持他們。

周嘉洛 愛回家 劇透 龔水
呂慧儀在婚宴上分別著上中式裙褂、紅色中式禮服、白色婚紗仲有套半透視晚裝，換足四套衫，真嘅婚宴一樣﹗（圖片來源：[email protected]
周嘉洛 愛回家 劇透 龔水
呂慧儀和張景淳在《愛回家》終成眷屬。（圖片來源：[email protected]

周嘉洛直言：準時真係好緊要

近日回歸《愛回家》劇組、有份參演「龔水大婚」戲的「金城安」周嘉洛，在接受傳媒訪問時直言有聽聞過珍姐落廠一事，但不清楚原因，又指自己在隔籬廠嚇到震，因此不敢前去八卦，美言謂猜測珍姐落廠可能係想提升士氣。他又指與張景淳、林淑敏合作拍劇時，未見過兩人遲到，並坦言：「珍姐冇話唔好食嘢，但準時就真係好緊要。」

周嘉洛 愛回家 劇透 龔水
周嘉洛再度回歸《愛回家》劇組，日前即在社交網放題式劇透「龔水」婚禮。（圖片來源：[email protected]_）

李芷晴：最近係緊張咗啲

有份在《愛回家》飾演「威龍小花」Elaine的李芷晴，在受訪時透露近日她在拍《愛回家》時，亦留意到劇組最近的確係「緊張咗啲」，除了提大家要守時外，入廠前工作人員都會Confirm她是否已返到公司。「三姨」蘇韻姿受訪時就指自己同張景淳、林淑敏都好少對手戲，因此冇乜為意到兩人有否遲到。

李芷晴在TVB台慶奪得年度大獎，極速引起網民熱議！（圖片來源：TVB ）
在早前台慶奪得38萬大獎的李芷晴，指最近《愛回家》劇組對守時方面緊張咗。（圖片來源：TVB台慶截圖）
蘇韻姿 周嘉洛 陳瀅 挑機 水著
蘇韻姿指自己在劇中的主要場口都在熊家屋企和補習社，好少會遇到張景淳同林淑敏。（圖片來源：[email protected]_）

圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_、[email protected][email protected]_chargingstation、[email protected]_、TVB台慶截圖、東方新地照片庫

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