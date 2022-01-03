愛回家｜龔水、蓮輝度蜜月變換妻 劇組將香港變日本 網民讚愈膠愈過癮

無綫處境喜劇《愛回家之開心速遞》一向是TVB的收視保證，劇情果然唔會令觀眾失望。繼早前一連三集上演「龔水」和「蓮輝」的婚宴之後，日前劇組又再安排「龔水」和「蓮輝」一齊去日本度蜜月。唔止瘋狂劇情要兩對情侶大玩換妻之外，更在香港取景拍成「日本」，膠味極濃不過誠意搭夠！