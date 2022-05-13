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愛回家｜收視狂跌惹熱議：龔燁回歸及時？粉絲歸納5大死因爭住獻計

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無綫近日黃金時段劇集《食腦喪B》和《雙生陌生人》收視都有所下降，其中一直作為無綫收視皇牌、一星期播足七日的處境劇《愛·回家之開心速遞》亦受拖累，過去一周（5月2日至8日）跌穿21點收視（只有20.8) ，周日(8日）一集只得16.9點，比前一周急瀉足足2.5點收視，流失了超過16萬名觀眾！ 收視與綜藝節目《聲生不息》相若！粉絲們紛紛大叫大件事，在討論區惹熱議﹗

愛回家 《愛回家》上周日收視只得約16點，流失了超過16萬名觀眾。
《愛回家》上周日（8日）收視只得16.9收視，流失了超過16萬名觀眾。（圖片來源：[email protected]
愛回家 收視 聲生不息 年僅17歲的炎明熹受到不少關注。
歌唱比賽節目《聲生不息》上周日（8日）收視為15點。（圖片來源：TVB提供）

《愛回家》周日收視跌到16點 網友：冇動力再追

《愛回家》粉絲在社交網開post討論收視暴跌一事，「跌到16點收視，同《聲生不息》差唔多，呢個幾月好多劇情都夾硬嚟，已經冇動力再追。」引來網友大表同意及熱烈討論，留言指《愛回家》過去平均廿多點收視，現在的確「跌得勁過股市」，網友們更紛紛列出多個《愛回家》收視狂跌原因，並爭住獻計！

愛回家 有網友貼出無綫在上周日的收視列表，特別指出《愛回家》收視跌到只得約16點。
有網友貼出無綫在上周日的收視列表，特別指出《愛回家》收視跌到只得約16點。（圖片來源：相關機構）

《愛回家》收視跌原因1. 一星期播足七晚

有網友指一星期播足七晚「觀眾冇得抖」之餘，台前幕後亦缺乏空間去改善劇集質素，因此提議無綫應該將《愛回家》改回在星期一至五時段播放，周六、日畀大家抖吓，好讓劇組有時間及空間去創作。

愛回家 網友認為《愛回家》應該改番星期一至五播出，畀番台前幕後多啲改善嘅空間。
網友認為《愛回家》應該改番星期一至五播出，畀番台前幕後多啲改善嘅空間。（圖片來源：[email protected]

《愛回家》收視跌原因2. 編劇冇晒貨

不少網友都投訴近三個月來《愛回家》劇情都「無質素到趕客」，更直指「編劇冇晒貨」、「笑劇變估劇情，實在奇怪」、「有D劇情好不切實際，完全無可能」等，網友們更紛紛向編劇提出不少建議，包括「寫番安仔同Bonnie復合」、「多D丹爺同雷公戲份收視應該會好啲」、「可以查番邊個買凶殺龍景風」等等。

愛回家 有網友希望編劇寫番「安Bon」復合。
有網友希望編劇寫番「安Bon」復合。（圖片來源：[email protected]_lammm）

《愛回家》收視跌原因3. 疫情緩和 「報仇式」出街食飯

網友認為近日疫情緩和，巿民都「報復式」出街消費，尤其母親節當日（8日）「個個都出去食飯」，少人留家睇電視，所以收視下降實屬正常現象。

愛回家 有網友認為母親節個個都出去食飯，收視跌都好正常！
有網友認為母親節個個都出去食飯，收視跌都好正常！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》劇照）

《愛回家》收視跌原因4. 好多角色失蹤

網友指很多《愛回家》的角色都「被失蹤」，直言：「舊人好多無晒」、「依家來來去去不是熊家，便是龍家」、「大小姐同大龍生好似變咗主角咁」等等，缺乏吸引力。

愛回家 有網友認為大小姐林淑敏成為了《愛回家》主角，令其他角色少了發揮機會。
有網友認為大小姐林淑敏成為了《愛回家》主角，令其他角色少了發揮機會。（圖片來源：[email protected]_lam）

《愛回家》收視跌原因5. 呂慧儀把聲好煩

雖然「龔水戀」有不少支持者，認為「有龔水肯定會多番觀眾」，但原來亦有不少網友對飾演熊若水的呂慧儀表示反感，直言：「佢把聲好煩」、「佢嗰條線好唔掂，最唔想睇」、「呂慧儀做主角嗰集，我就轉台或者出街食飯好過」等等。不過有不少網民恨睇「龔水CP」，周一（9日）龔燁（張景淳飾）回歸，能否令《愛回家》收視力挽狂瀾，等睇下周宣布的收視就知道﹗

愛回家 張景淳
近日龔燁「回家」，獲得不少網友支持。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）

三台收視報告

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《愛回家》過往一週的收視大跌，網友們紛紛列出多個收視大跌的死因⋯⋯詳情請看

龔燁回歸對收視有幫助嗎？

龔燁與熊若水的劇情線一向有不少支持者，而龔燁終於於5月9日第1590集回歸⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：《愛回家之開心速遞》劇照及截圖、[email protected][email protected]_lammm、[email protected]_lam

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