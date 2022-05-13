愛回家｜收視狂跌惹熱議：龔燁回歸及時？粉絲歸納5大死因爭住獻計

無綫近日黃金時段劇集《食腦喪B》和《雙生陌生人》收視都有所下降，其中一直作為無綫收視皇牌、一星期播足七日的處境劇《愛·回家之開心速遞》亦受拖累，過去一周（5月2日至8日）跌穿21點收視（只有20.8) ，周日(8日）一集只得16.9點，比前一周急瀉足足2.5點收視，流失了超過16萬名觀眾！ 收視與綜藝節目《聲生不息》相若！粉絲們紛紛大叫大件事，在討論區惹熱議﹗