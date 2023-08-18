愛回家｜「龔水」面臨離婚劇情大逆轉！復合後張景淳將再暫別
愛回家｜「龔水」面臨離婚 劇情大逆轉
之前劇情已交代龔燁（張景淳飾）因撞親頭失憶，更打回原形變回賤精。對於龔燁突然玩失憶，觀眾的反應都好大，有觀眾更擔心寫他失憶是有被踢出劇組的危機。不過，據知之後劇情會說到龔燁到外地工作，都寓意他真的會「暫別」一段時間。而網民看到前晚（8/16）一集龔燁已簽定離婚協議書要跟熊若水離婚，已經睇到喊晒，紛紛替若水感到心痛。而昨晚（8/17）一集龔燁終於記起老婆，網上大批網民瘋狂洗版留言，希望龔燁永遠都愛老婆。但劇情卻再來個大逆轉，二人隨時「婚變」，昨晚一集更會交代呂慧儀返「熊家」住。呂慧儀更在社交網上載與張景淳的合照，寫道：「反正都萬箭穿心，幫你啃多隻鑊濕濕碎啦，龔生。」更Hashtag「告別之前」，網民紛紛留言：「如果真係和離，我以後8點熄電視」！
呂慧儀接受訪問時透露監制好想「龔水戀」的愛情線可以像正劇一樣發展，而她本人都喜歡這份劇本，亦好欣賞編劇和劇組為「龔水戀」加添一些平凡生活中的變化，想觀眾多些「追劇感」。至於究竟到底會不會離婚，今晚（8/18）一集亦揭曉了。
愛回家｜第2049集「龔水戀」浪漫大復合 重回舊地再說一次我愛你
龔燁趕往熊家想跟若水和好，怎料途中發生了一段小插曲，讓他改變主意。龔燁擔心若水縱使原諒他，仍會懷恨在心，日後會不時重提他於這段期間所做的「好事」，令他不得安寧。龔燁找龔友從長計議，獲龔友提點，終於想到一個妥善的解決方法……若水覺得龔燁對她仍有感覺，樹根着若水回家作最後努力，再嘗試修補夫妻關係。龔燁喜見計劃取得成效，若水更主動約他去拍拖，二人去了看舞台劇，龔燁發現若水記得好多自己曾經講過的說話，以及二人做過的事。龔燁忽然拉著若水跑向二人初吻定情之地，龔燁更殺若水一個措手不及吻下去，更提出：「不如今日就當做我哋嘅第一日吖」，若水笑著點頭示好，大團圓結局！劇集播出後，觀眾紛紛讚好，更表示看到好感動。
愛回家｜龔燁「打回原形」變「賤精」
至昨日（8日）一集講到龔燁醒來之後，若水接龔燁出院回家，龔燁的身體已無大礙，卻彷彿變了另一個人。若水向龔燁說起兩人的日常生活，龔燁大感震驚，認為若水口中的那個「老婆奴」絕不可能是他，更坦言自己崇尚單身主義，從沒想過要過若水描述的「地獄」生活。龔燁「打回原形」變回一個「賤精」，令若水痛苦萬分，樹根等人着若水嘗試再改造龔燁。另一邊廂，龔燁着手調查他當初娶若水的原因，懷疑別有內情。
愛回家｜觀眾不滿龔水戀再被拆散
有一直關注「龔水戀」的觀眾看到他們又再被編劇同監製強行拆散，不禁想棄劇：「有冇人因為龔燁失憶，所以已經冇睇」、「無端端講失億。好無謂」、「大家都係順應編審要求啫⋯⋯趕客！」
另有網友表示劇情好虐心，亦勾起很多回憶：「一整集不停在嫌棄水水的身材 年齡 這個賤精真的賤到爆 把我曾經看到賤精就咬牙切齒的感覺找回來了 這演技實在是太棒了 👏 雖然很討厭 但是又很希望繼續這樣的劇情下去 因為我還是喜歡虐一點的。」、「呢集勾起我好多以前劇情的回憶，總帶著很多龔水劇情的影子」。
張景淳IG晒劇照回憶：人就跟隨消失？
對於一連兩集講到龔燁及熊若水的愛情線，男主角張景淳亦在IG連出兩個post兼晒出劇照有感而發：
龔水夫妻好sweet，然後龔燁失憶。
接二連三避開危機，最後還是中蕉。
整定要出意外。
又或者若前面的意外成了任何一樣都不會中蕉。
整定要出意外。
消失的愛人。
如果記憶消失了，人就跟隨消失？
龔燁疑再有雪藏危機
對於龔燁突然玩失憶的情節，觀眾有讚有彈，亦有觀眾擔心他會藉「失憶」而被雪藏！其實早在2021年的「龔水戀」故事線，《愛·回家之開心速遞》日前一連三集上演龔燁（張景淳飾）以及熊若水（呂慧儀飾）的「龔水婚宴」，誰不知熱情過後，張景淳日前突然在IG宣布龔燁將會暫時離開劇組，蜜月都未度就玩分開。
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