愛回家｜「龔水」面臨離婚劇情大逆轉！復合後張景淳將再暫別

愛回家｜TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》向來有不少長期捧場觀眾，收視一直保持高企。不過早前因收視稍有下滑，劇組急召金城安（周嘉洛飾）和吳偉豪返「家」拍攝，據知金城安將於8月29日一集正式回歸。而編劇近日更大搞新意思，狼心拆散龔燁（張景淳飾）以及熊若水（呂慧儀飾）呢一對，惹起觀眾不滿。不過，今晚劇情大轉折二人又復合了！