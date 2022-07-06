愛回家｜寸爆193斥資七位數開cafe「擺明呃錢」 再抽水陶傑「虛火論」
《愛回家》再暗寸ViuTV藝人 今次矛頭係193
《愛回家》日前播出1643集，以「蔥頭」暗寸完姜濤之後，今次再寸193斥資7數開cafe，劇中對白：「我開呢間cafe唔係為咗賺錢，係為咗可以有個地方同粉絲聚會。」又提到開cafe想與大家分享自己演藝事業的心得。反觀193當時開cafe就講過：「做生意都要賺錢㗎，係咁㗎喇，有人做生意會講係分享自己理念，我唔會講呢啲，我直接講要呃你哋錢，我就係要賺錢。」
《愛回家》借大小姐把口抽193水
《愛回家》大小姐龍力蓮劇中是蔥頭忠粉，她細佬Terry（李偉健飾）見蔥頭開cafe分享自己演藝理念有樣學樣。不過龍力蓮就極力反對：「燈油火蠟、人工、食材，虢礫緙嘞全部都係錢，開一間cafe起碼要7位數字！」剛巧193郭嘉駿投資七位數開cafe，疑似再搵位暗寸。而且大小姐強調人地蔥頭名氣大、粉絲多，先做到明星效應賺到咁多，相反Terry就無人識，賺唔到錢。
193郭嘉駿：我就係要賺錢
193郭嘉駿日前接受商台《早霸王》訪問，他在節目中透露其生意大計，表示2月會開設一間cafe，並強調並非得個樣，佢話：「係真係飲咖啡嗰種，唔係食意粉，係精品咖啡加打卡，做生意都要賺錢㗎，係咁㗎喇，有人做生意會講係分享自己理念，我唔會講呢啲，我直接講要呃你哋錢，我就係要賺錢。」森美問193會否在店內索性整一比一個人雕塑？森美話如果有會過去打卡，193表示真人比例「火柴人」（自家品牌logo公仔）都要過萬元，所以不會考慮森美的建議，193笑言：「我唔會諗呢啲咁唔實際嘅嘢，我淨係諗呃錢﹗」他又表示自己負責宣傳部分，另外三名股東各施其職管理其他部份。
大小姐再抽「虛火論」
《愛回家》1643集抽完「7位數開cafe」、「唔係為賺錢」後，到1644集再出手。劇情講到Terry自己開cafe，但主題騎呢，大小姐訓斥Terry客人到訪只為打卡放上網呃Like：「嗰啲虛火嚟㗎！」疑似抽水陶傑批評MIRROR的「虛火論」。
重溫陶傑批MIRROR「虛火論」
陶傑曾於電台節目《光明頂》爆Seed批評MIRROR，又指他們不能挽救香港娛樂工業，他說 ：「依家華語片同成個亞洲嘅電影工業，基本上都有種年齡歧視，依家香港都係，睇嚟睇去都MIRROR。MIRROR唔係話唔好，你可以喺情感方面向佢投射，但12件咁嘅嘢呢，樣樣小鮮肉，搓埋一團麵粉，拉番出嚟，我唔覺得分得開邊個打邊個囉！係你有啲人話分得開啫，我唔覺得係囉，所以呢，呢啲係虛火嚟嘅，對唔住呀，你可以有一種『傘後』，即係19年之後，自己嗰種一廂情願嘅政治情感投射，但係MIRROR係救唔到香港嘅任何工業同影視嘅，真係對唔住，因為呢一行係要真材實料，係要深度同內涵嘅。」
常見問題
《愛回家》如何寸爆193開cafe事件？
日前播出1643集，以「蔥頭」暗寸完姜濤之後，今次再寸193斥資7數開cafe，劇中對白⋯⋯詳情請看
《愛回家》那集再抽水陶傑「虛火論」？
《愛回家》日前一連兩集講述Terry開Cafe，而當中大小姐對白疑似暗示⋯⋯詳情請看
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