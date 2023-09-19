愛回家｜Candy「攞正牌」扮年輕版楊卓娜 網民大讚編劇勁細心
Candy化身「襪子教主」大展42吋長腿
葉蒨文飾演的Candy今集化身「襪子教主」，先後幫3位時裝車禍的3位朋友Fanny、路小小同Rebecca來一次形象改造，方法好簡單，就係從襪子入手！Candy打扮方面好有心得，於是提供「襪子攻略」，仲大展42吋長腿，非常吸睛！
Fanny、Candy改造成功
Fanny聽完Candy建議後，亦成功與鞋商傾成一單生意；另外路小小接受Candy的穿襪建議，新造型令男友Ben眼前一亮。Fanny、小小及後向Candy致謝，之後Rebecca得悉Candy的厲害，也向她求教，事關最近男友對Rebecca不聞不問，Rebecca希望花點心思，令二人重燃激情！
Candy扮戰鬥格大嬸
不過Rebecca的性感攻勢好似唔太work，Candy質疑自己「教導無方」，於是決定用自己做實驗，扮一次中年大媽打扮。
朱凌凌突襲Candy改扮楊卓娜解圍
搞笑的是，Candy一身「大媽look」確實有點娘味，不是人人接受到，這個時候，剛巧朱凌凌突然上來幫阿壯拎銀包。路小小為了不讓朱凌凌見到呢個「大媽look」Candy，就聲稱請來了楊卓娜上來做訪問！Candy就錯有錯著認做楊卓娜。
葉蒨文撞樣楊卓娜再被關注 網友：講起又真係似
Candy一直被人話撞樣楊卓娜，估唔到編劇真係有留意到，仲擺埋落劇情！呢集播完後，不少網友大讚葉蒨文好有喜感，紛紛表示：「Candy的戰鬥格阿嬸好可愛啊~」、「戰鬥格阿嬋。」亦有網友指葉蒨文真係似楊卓娜：「原來似楊卓娜」、「講起又真係似」、「Candy的確似楊卓娜」。
葉蒨文唔係首次撞樣楊卓娜 《隱形戰隊》被綁一幕曬靚腿
今年初葉蒨文於《隱形戰隊》飾演被綁架的天真善良千金小姐。該幕葉蒨文被人用膠紙封口，不斷掙扎非常可憐，睇到觀眾們又肉緊又心痛。不少網民都表示被人用膠紙封口的葉蒨文同楊卓娜有90%相似，就連楊卓娜都在監製文偉鴻IG下留言表示一度誤以為劇中人係自己。
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