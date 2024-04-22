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《愛回家》離巢潮未完！CPU 譚坤倫揭離開TVB原因 糾結3年稱「對唔住Gigi」

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現年32歲的譚坤倫（Alan）在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演IT部「CPU」一角而成功入屋，日前他突然在社交網站上發表了一篇長文，宣布他將離開《愛回家》這個大家庭。這個消息震驚了不少劇迷，因為繼「紅衫魚」蘇韻姿和即將離巢的「細龍生」鄭世豪之後，《愛回家》又失去了一位重要成員！
愛回家 「接龍IT部」現時僅剩下Ivan/Router（鄧永健飾）、Mouse（吳展驊飾）和Laptop（孟希璘飾）。（圖片來源：TVB）
「接龍IT部」現時僅剩下Ivan/Router（鄧永健飾）、Mouse（吳展驊飾）和Laptop（孟希璘飾）。（圖片來源：TVB

《愛回家》譚坤倫離巢對唔住Gigi

藉著參加《功夫新星》入行的譚坤倫（Alan），加入TVB已有13年，他憶述自己曾參演過多部TVB劇，包括《On call 36小時2》、《拆局專家》、《醋娘子》、《流氓皇帝》、《三個女人一個”因”》、《天命》及《包青天之再起風雲》等，又表示對唔住劇中女友Gigi（羅雪妍飾）：「要你再發掘下一個腹肌男。」

愛回家 「CPU」譚坤倫和「Gigi」羅雪妍在《愛回家》飾演一對。（圖片來源：IG@alantklun）
「CPU」譚坤倫和「Gigi」羅雪妍在《愛回家》飾演一對。（圖片來源：IG@alantklun）
愛回家 祝福她能發掘下一個腹肌男。（圖片來源：IG@alantklun）
祝福她能發掘下一個腹肌男。（圖片來源：IG@alantklun）
愛回家 （圖片來源：IG@alantklun）
（圖片來源：IG@alantklun）

親揭離巢原因：一個月只得幾日有工開

Alan透露離巢這個決定已考慮了3年，他在接受傳媒訪問時，坦言自己決定不與TVB續約的原因，除了因為曾經擔任過一次網絡電影的主角，讓他念念不忘以外，最主要還是因為在過去3年中，他發現自己每年的演出機會逐漸減少，特別是在最近一年，工作量明顯下降，好多時一個月只得幾日有工開，發揮的機會也不多。

愛回家 Alan在2011年20歲時參加《功夫新星》入行。（圖片來源：IG@alantklun）
Alan在2011年20歲時參加《功夫新星》入行。（圖片來源：IG@alantklun）
愛回家 同年入讀TVB第25期藝員訓練班。（圖片來源：IG@alantklun）
同年入讀TVB第25期藝員訓練班。（圖片來源：IG@alantklun）
愛回家 之後拍過多部劇集，包括在《On call 36小時2》飾演實習醫生「丁志傑（傑仔）」。（圖片來源：IG@alantklun）
之後拍過多部劇集，包括在《On call 36小時2》飾演實習醫生「丁志傑（傑仔）」。（圖片來源：IG@alantklun）
愛回家 在《天命》飾演癡情男子「林根」，第一次有感情線。（圖片來源：IG@alantklun）
在《天命》飾演癡情男子「林根」，第一次有感情線。（圖片來源：IG@alantklun）
愛回家 2018年在劇集《果欄中的江湖大嫂》裡飾演戴康健手下「潘尊尼（Johnny）」，因大隻外型而受到關注。（圖片來源：IG@alantklun）
2018年在劇集《果欄中的江湖大嫂》裡飾演戴康健手下「潘尊尼（Johnny）」，因大隻外型而受到關注。（圖片來源：IG@alantklun）

望拍網絡電影或短劇磨練演技

Alan直言感覺自己的演技還有很大的進步空間，因此決定外出尋找更多的經驗。他希望能夠在網絡電影或短劇中做到男二或男三，這樣就能獲得更多的機會，以提昇自己的演技，所以在糾結了3年後，他最終做出了這個決定。不少網民都對Alan的離開感到可惜，亦有許多藝人朋友留言為他打氣。

愛回家 Alan希望未來能北上拍網絡電影或短劇。（圖片來源：IG@alantklun）
Alan希望未來能北上拍網絡電影或短劇。（圖片來源：IG@alantklun）

向IT部和Gigi訴心聲

在告別的時刻，Alan也向《愛回家》中的IT部同事和女友Gigi表達了自己的感慨。他感謝IT部同事們多年來的陪伴，並表示與他們共事的日子充滿了快樂的回憶。對於Gigi，Alan表示非常感激她在劇本上的努力和對戲的重視，並希望她未來能有更精彩的感情線。

愛回家 自2018年開始在《愛回家》飾演「IT狗」CPU的譚坤倫，直言感謝IT部同事們多年來的陪伴。（圖片來源：IG@alantklun）
自2018年開始在《愛回家》飾演「IT狗」CPU的譚坤倫，直言感謝IT部同事們多年來的陪伴。（圖片來源：IG@alantklun）

「Gigi」羅雪妍感覺似失戀

在Alan宣布離巢後，「Gigi」羅雪妍（Uki）也對此表示遺憾。她向傳媒表示Gigi這個角色對她來說非常有意義，不僅讓更多觀眾認識了她，也讓她結識了許多朋友，包括CPU。羅雪妍形容這次分別有點像失戀，雖然不捨得，但也希望CPU未來一切順利，並笑指Gigi對肌肉腹肌的愛是永恆的，並希望CPU保持腹肌，讓Gigi在未來能夠懷念過去。

愛回家 現年29歲的羅雪妍是2020年落選港姐。（圖片來源：IG@ukilaw）
現年29歲的羅雪妍是2020年落選港姐。（圖片來源：IG@ukilaw）
愛回家 「Gigi」羅雪妍早前在《愛回家》作舞小姐打扮，大曬美腿。（圖片來源：IG@ukilaw）
「Gigi」羅雪妍早前在《愛回家》作舞小姐打扮，大曬美腿。（圖片來源：IG@ukilaw）

譚坤倫22日狠減23磅剝衫大曬爆肌Body 本身係健身教練

《愛回家》近日一集講到三太白天娥要求員工擔任服裝模特兒，並且要求所有男模帶上面具以示公正，而其中一位擁有六嚿腹肌的壯男竟然就係IT部毒男之一CPU的譚坤倫。每集都以毒男形象登場的譚坤倫，一剝衫之後竟然咁驚為天人，成功吸引到電視機前一班女性觀眾的眼球。

愛回家 一向油頭垢面的譚坤倫（右二），近日於《愛回家》中大曬壯碩Body。（圖片來源：IG@alantklun）
一向油頭垢面的譚坤倫（右二），近日於《愛回家》中大曬壯碩Body。（圖片來源：IG@alantklun）
愛回家 雖然個樣依然一樣咁毒，但身形就完全唔毒，爆曬肌好厲害！（圖片來源：IG@alantklun）
雖然個樣依然一樣咁毒，但身形就完全唔毒，爆曬肌好厲害！（圖片來源：IG@alantklun）

譚坤倫為一場戲 22日狠減23磅

為了拍攝此場剝衫戲，譚坤倫在收到劇本之後，便即刻展開地獄式訓練，不但以168斷食、5天水斷食等方法減脂，更每日做足3小時運動訓練，成功在22日內激減23磅，非常敬業：「多謝有一個咁有挑戰性嘅劇本，睇到成班人喺Cafe形容到CPU身材咁誇張嘅對白，就知道今次只可以實行最極端嘅減肥方法，22日減23磅，雖然效果出到嚟未達到完美，但我盡咗力符合劇情㗎喇。」

愛回家 為咗拍呢場剝衫戲，譚坤倫特登進行地獄式訓練。（圖片來源：IG@alantklun）
為咗拍呢場剝衫戲，譚坤倫特登進行地獄式訓練。（圖片來源：IG@alantklun）
愛回家 之前係《拳王》都已經大曬肌肉（圖片來源：IG@alantklun）
之前係《拳王》都已經大曬肌肉（圖片來源：IG@alantklun）

呂慧儀大讚：呢個乖仔真係好認真對待呢場戲

同劇演員呂慧儀亦特意在社交平台上傳與譚坤倫的合照，大讚對方敬業、認真對待劇本：「佢係CPU, 佢好犀利啊！由收到劇本到拍攝才個多星期，斷食減肥將一舊腹肌變成六舊腹肌！呢個乖仔真係好認真對待呢場戲，雖然只係短短一幕，也有旁人叫他靠化妝畫畫就算，他就堅持努力忍口咗個幾星期，期間我哋喺度食飯，佢就望住我哋食飯，但係完全冇俾我哋分散注意力，繼續專注減磅！」

愛回家 呂慧儀發文大讚，譚坤倫都有留言回覆表示感謝：「我只係盡我能力，希望盡量符合劇情需要，當時依然未達到最好嘅效果，只能夠講係盡咗力。希望大家今晚睇得開心」（圖片來源：IG@​​konniecrab）
呂慧儀發文大讚，譚坤倫都有留言回覆表示感謝：「我只係盡我能力，希望盡量符合劇情需要，當時依然未達到最好嘅效果，只能夠講係盡咗力。希望大家今晚睇得開心」（圖片來源：IG@​​konniecrab）

現身為健身教練 自小于少林寺習武

不少網民同觀眾都好好奇譚坤倫係如何極速減脂操肌，原來譚坤倫來頭唔細，本身就係健身教練之餘，6歲開始已經在河北少林寺習武，更曾經獲得河南省全市武術比賽「棍術套路冠軍」及「劍術套路亞軍」。

愛回家 譚坤倫參加《功夫新星》入行（圖片來源：TVB《功夫新星》截圖）
譚坤倫參加《功夫新星》入行（圖片來源：TVB《功夫新星》截圖）
愛回家 本身都係健身教練。（圖片來源：IG@alantklun）
本身都係健身教練。（圖片來源：IG@alantklun）
愛回家 網民都希望譚坤倫以後能夠Keep住腹肌。（圖片來源：IG@alantklun）
網民都希望譚坤倫以後能夠Keep住腹肌。（圖片來源：IG@alantklun）
愛回家 平時正正常常咁打扮都好BFable（圖片來源：IG@alantklun）
平時正正常常咁打扮都好BFable（圖片來源：IG@alantklun）

撰文：東方新地圖片來源：IG@alantklun、TVB、IG@ukilaw、IG@​​konniecrab

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