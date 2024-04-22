《愛回家》離巢潮未完！CPU 譚坤倫揭離開TVB原因 糾結3年稱「對唔住Gigi」
《愛回家》譚坤倫離巢對唔住Gigi
藉著參加《功夫新星》入行的譚坤倫（Alan），加入TVB已有13年，他憶述自己曾參演過多部TVB劇，包括《On call 36小時2》、《拆局專家》、《醋娘子》、《流氓皇帝》、《三個女人一個”因”》、《天命》及《包青天之再起風雲》等，又表示對唔住劇中女友Gigi（羅雪妍飾）：「要你再發掘下一個腹肌男。」
親揭離巢原因：一個月只得幾日有工開
Alan透露離巢這個決定已考慮了3年，他在接受傳媒訪問時，坦言自己決定不與TVB續約的原因，除了因為曾經擔任過一次網絡電影的主角，讓他念念不忘以外，最主要還是因為在過去3年中，他發現自己每年的演出機會逐漸減少，特別是在最近一年，工作量明顯下降，好多時一個月只得幾日有工開，發揮的機會也不多。
望拍網絡電影或短劇磨練演技
Alan直言感覺自己的演技還有很大的進步空間，因此決定外出尋找更多的經驗。他希望能夠在網絡電影或短劇中做到男二或男三，這樣就能獲得更多的機會，以提昇自己的演技，所以在糾結了3年後，他最終做出了這個決定。不少網民都對Alan的離開感到可惜，亦有許多藝人朋友留言為他打氣。
向IT部和Gigi訴心聲
在告別的時刻，Alan也向《愛回家》中的IT部同事和女友Gigi表達了自己的感慨。他感謝IT部同事們多年來的陪伴，並表示與他們共事的日子充滿了快樂的回憶。對於Gigi，Alan表示非常感激她在劇本上的努力和對戲的重視，並希望她未來能有更精彩的感情線。
「Gigi」羅雪妍感覺似失戀
在Alan宣布離巢後，「Gigi」羅雪妍（Uki）也對此表示遺憾。她向傳媒表示Gigi這個角色對她來說非常有意義，不僅讓更多觀眾認識了她，也讓她結識了許多朋友，包括CPU。羅雪妍形容這次分別有點像失戀，雖然不捨得，但也希望CPU未來一切順利，並笑指Gigi對肌肉腹肌的愛是永恆的，並希望CPU保持腹肌，讓Gigi在未來能夠懷念過去。
譚坤倫22日狠減23磅剝衫大曬爆肌Body 本身係健身教練
《愛回家》近日一集講到三太白天娥要求員工擔任服裝模特兒，並且要求所有男模帶上面具以示公正，而其中一位擁有六嚿腹肌的壯男竟然就係IT部毒男之一CPU的譚坤倫。每集都以毒男形象登場的譚坤倫，一剝衫之後竟然咁驚為天人，成功吸引到電視機前一班女性觀眾的眼球。
譚坤倫為一場戲 22日狠減23磅
為了拍攝此場剝衫戲，譚坤倫在收到劇本之後，便即刻展開地獄式訓練，不但以168斷食、5天水斷食等方法減脂，更每日做足3小時運動訓練，成功在22日內激減23磅，非常敬業：「多謝有一個咁有挑戰性嘅劇本，睇到成班人喺Cafe形容到CPU身材咁誇張嘅對白，就知道今次只可以實行最極端嘅減肥方法，22日減23磅，雖然效果出到嚟未達到完美，但我盡咗力符合劇情㗎喇。」
呂慧儀大讚：呢個乖仔真係好認真對待呢場戲
同劇演員呂慧儀亦特意在社交平台上傳與譚坤倫的合照，大讚對方敬業、認真對待劇本：「佢係CPU, 佢好犀利啊！由收到劇本到拍攝才個多星期，斷食減肥將一舊腹肌變成六舊腹肌！呢個乖仔真係好認真對待呢場戲，雖然只係短短一幕，也有旁人叫他靠化妝畫畫就算，他就堅持努力忍口咗個幾星期，期間我哋喺度食飯，佢就望住我哋食飯，但係完全冇俾我哋分散注意力，繼續專注減磅！」
現身為健身教練 自小于少林寺習武
不少網民同觀眾都好好奇譚坤倫係如何極速減脂操肌，原來譚坤倫來頭唔細，本身就係健身教練之餘，6歲開始已經在河北少林寺習武，更曾經獲得河南省全市武術比賽「棍術套路冠軍」及「劍術套路亞軍」。