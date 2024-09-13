《愛回家》Elaine李芷晴曬童顏長腿被狂Cap圖 另一幕「彈吓彈吓」更搶Fo？
《愛回家》Elaine 獲網民大讚「正到傻」
今集《愛回家》以「我不要童顏」為題，由阿壯（焦浩軒飾）為Elaine改變形象，不過最後Elaine都係決定照著短裙褲大曬長腿，只在向客人匯報時變身成熟Look。網民發現這集焦點原來在最後一幕，鏡頭由腳一路影到Elaine個樣，完全close up她一對「逆天長腿」，引來網民逐格Cap圖，並在討論區開po大讚：「愛回家elaine對腳正到傻咗！」
「彈吓彈吓」更吸睛？！
這個帖文引來不少網民認同：「黐X線視覺」、「條腿真係屈機」、「真係好正」、「條女對腳宇宙級，又長又白滑」、「屈機腳」、「完美線條」、「最尾個shot cls」、「編劇肯定有上連登」等，亦有網民反駁指Elaine見阿壯時「彈吓彈吓」一幕更加吸睛。
即睇《愛回家》第2372集劇集精華「童顏惹的禍」：
李芷晴2018年曾打入港姐12強獲封「六合彩女神」
現年31歲的李芷晴畢業自中大藝術系，入行前職業為視覺藝術導師，曾為港鐵製作桌上遊戲，培養小學生搭車的好習慣。2018年李芷晴參加港姐選舉，當時曾晉身12強，落選後簽入無綫，除了演出《愛·回家之開心速遞》角色外，又獲派主持J2節目《六合彩》，因此獲網民封為「六合彩女神」。
台慶奪38萬獎金不及34C上圍引關注
李芷晴自2019年已開始現身劇集《愛回家》，先後飾演大學新生Fanny、Terry的相親對象，直到現在固定飾演接龍員工Elanie。2021年台慶，李芷晴奪得38萬大獎（理財存款及黃金十両），被麥美恩肉緊攬實祝賀，成為一時熱話。去年李芷晴在《香港小姐再競選決賽》奪得亞軍，更開始獲得不少工作機會。
《再見·枕邊人》以低胸西裝Look成焦點
李芷晴在早前播出的劇集《再見·枕邊人》中飾演捲入桃色醜聞的已婚名模Janey G，儘管出場時間不足三分鐘，但李芷晴以一身低胸西裝亮相，完美地展示了她的傲人上圍，驚艷螢光幕前的觀眾，同場兩位女主角黃智雯和張曦雯都被比下去。李芷晴表示這一場戲對她來說充滿挑戰，她透露拍攝之前好緊張不斷瘋狂練習，並謂希望大家收貨啦！
《請一日假去旅行》中的性感女神
無綫去年推出的旅遊節目《請一日假去旅行》泰國篇，由《香港小姐再競選》的冠軍何沛珈拍住亞軍李芷晴做主持，行程中李芷晴預備了多套泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材。之後與何沛珈到商場推介泰國潮牌泳衣，除款式多多兼價錢不算太貴外，該款潮牌泳衣最大賣點，是泳衣着重腰身設計、突顯女性的曲綫，令自認有選擇困難症的李芷晴難以抉擇。