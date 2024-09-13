《愛回家》Elaine李芷晴曬童顏長腿被狂Cap圖 另一幕「彈吓彈吓」更搶Fo？

TVB《愛·回家之開心速遞》最新一集由Elaine（李芷晴飾）做主角，講到她為轉成熟形象忽然玩變身，不過網民都錯焦點，只留意到一幕由腳影到上頭的close up鏡頭，仲逐格Cap圖，大讚Elaine對腳係「宇宙級」！

