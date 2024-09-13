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《愛回家》Elaine李芷晴曬童顏長腿被狂Cap圖 另一幕「彈吓彈吓」更搶Fo？

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TVB《愛·回家之開心速遞》最新一集由Elaine（李芷晴飾）做主角，講到她為轉成熟形象忽然玩變身，不過網民都錯焦點，只留意到一幕由腳影到上頭的close up鏡頭，仲逐格Cap圖，大讚Elaine對腳係「宇宙級」！

《愛回家》Elaine 獲網民大讚「正到傻」

今集《愛回家》以「我不要童顏」為題，由阿壯（焦浩軒飾）為Elaine改變形象，不過最後Elaine都係決定照著短裙褲大曬長腿，只在向客人匯報時變身成熟Look。網民發現這集焦點原來在最後一幕，鏡頭由腳一路影到Elaine個樣，完全close up她一對「逆天長腿」，引來網民逐格Cap圖，並在討論區開po大讚：「愛回家elaine對腳正到傻咗！」

愛回家 今集《愛回家》中一幕對住Elaine由腳影到上頭的close up鏡頭，成為網民的焦點。（圖片來源：TVB）
今集《愛回家》中一幕對住Elaine由腳影到上頭的close up鏡頭，成為網民的焦點。（圖片來源：TVB）
愛回家 有網民逐格Cap圖，並在討論區開po大讚：「愛回家elaine對腳正到傻咗！」（圖片來源：TVB）
有網民逐格Cap圖，並在討論區開po大讚：「愛回家elaine對腳正到傻咗！」（圖片來源：TVB）
愛回家 不少網民都認同Elaine真係好正。（圖片來源：TVB）
不少網民都認同Elaine真係好正。（圖片來源：TVB）
愛回家 指呢個係「黐X線視覺」。（圖片來源：TVB）
指呢個係「黐X線視覺」。（圖片來源：TVB）

「彈吓彈吓」更吸睛？！

這個帖文引來不少網民認同：「黐X線視覺」、「條腿真係屈機」、「真係好正」、「條女對腳宇宙級，又長又白滑」、「屈機腳」、「完美線條」、「最尾個shot cls」、「編劇肯定有上連登」等，亦有網民反駁指Elaine見阿壯時「彈吓彈吓」一幕更加吸睛。

愛回家 這就是Elaine見阿壯時「彈吓彈吓」一幕。（圖片來源：TVB）
這就是Elaine見阿壯時「彈吓彈吓」一幕。（圖片來源：TVB）
愛回家 呢一幕亦有騷長腿。（圖片來源：TVB）
呢一幕亦有騷長腿。（圖片來源：TVB）
愛回家 仲有變身後的女教師Look。（圖片來源：TVB）
仲有變身後的女教師Look。（圖片來源：TVB）
愛回家 被指似嫩版Rebecca！（圖片來源：TVB）
被指似嫩版Rebecca！（圖片來源：TVB）
愛回家 Elaine自從同阿壯（中）組CP後，在《愛回家》戲份愈來愈多。（圖片來源：IG@step_bystep）
Elaine自從同阿壯（中）組CP後，在《愛回家》戲份愈來愈多。（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 Elaine在《愛回家》經常著短褲曬長腿。（圖片來源：IG@step_bystep）
Elaine在《愛回家》經常著短褲曬長腿。（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 更成為《愛回家》「接龍新五美」的成員之一。（圖片來源：IG@step_bystep）
更成為《愛回家》「接龍新五美」的成員之一。（圖片來源：IG@step_bystep）

即睇《愛回家》第2372集劇集精華「童顏惹的禍」：

李芷晴2018年曾打入港姐12強獲封「六合彩女神」

現年31歲的李芷晴畢業自中大藝術系，入行前職業為視覺藝術導師，曾為港鐵製作桌上遊戲，培養小學生搭車的好習慣。2018年李芷晴參加港姐選舉，當時曾晉身12強，落選後簽入無綫，除了演出《愛·回家之開心速遞》角色外，又獲派主持J2節目《六合彩》，因此獲網民封為「六合彩女神」。

愛回家 2018年參選港姐時的李芷晴。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2018年參選港姐時的李芷晴。（圖片來源：新傳媒照片庫）
愛回家 2022年贏得《香港小姐再競選決賽》亞軍的李芷晴。（圖片來源：IG@step_bystep）
2022年贏得《香港小姐再競選決賽》亞軍的李芷晴。（圖片來源：IG@step_bystep）

台慶奪38萬獎金不及34C上圍引關注

李芷晴自2019年已開始現身劇集《愛回家》，先後飾演大學新生Fanny、Terry的相親對象，直到現在固定飾演接龍員工Elanie。2021年台慶，李芷晴奪得38萬大獎（理財存款及黃金十両），被麥美恩肉緊攬實祝賀，成為一時熱話。去年李芷晴在《香港小姐再競選決賽》奪得亞軍，更開始獲得不少工作機會。

愛回家 李芷晴在TVB台慶奪得年度大獎，被麥美恩肉緊祝賀，呢一幕極速引起網民高度評價！（圖片來源：TVB ）
李芷晴在TVB台慶奪得年度大獎，被麥美恩肉緊祝賀，呢一幕極速引起網民高度評價！（圖片來源：TVB ）

《再見·枕邊人》以低胸西裝Look成焦點

李芷晴在早前播出的劇集《再見·枕邊人》中飾演捲入桃色醜聞的已婚名模Janey G，儘管出場時間不足三分鐘，但李芷晴以一身低胸西裝亮相，完美地展示了她的傲人上圍，驚艷螢光幕前的觀眾，同場兩位女主角黃智雯和張曦雯都被比下去。李芷晴表示這一場戲對她來說充滿挑戰，她透露拍攝之前好緊張不斷瘋狂練習，並謂希望大家收貨啦！

愛回家 《再見·枕邊人》中李芷晴以超低胸上陣演娛樂圈交際花成焦點。（圖片來源：TVB）
《再見·枕邊人》中李芷晴以超低胸上陣演娛樂圈交際花成焦點。（圖片來源：TVB）
愛回家 在《醫醫，我不想再病了》中，李芷晴著上緊身加露背的運動裝上陣，以激凸上圍演出短劇，亦獲網民大讚「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》截圖）
在《醫醫，我不想再病了》中，李芷晴著上緊身加露背的運動裝上陣，以激凸上圍演出短劇，亦獲網民大讚「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：《醫醫，我不想再病了》截圖）
愛回家 上《獎門人》玩遊戲時，李芷晴造型亦好「進取」。（圖片來源：TVB提供）
上《獎門人》玩遊戲時，李芷晴造型亦好「進取」。（圖片來源：TVB提供）

《請一日假去旅行》中的性感女神

無綫去年推出的旅遊節目《請一日假去旅行》泰國篇，由《香港小姐再競選》的冠軍何沛珈拍住亞軍李芷晴做主持，行程中李芷晴預備了多套泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材。之後與何沛珈到商場推介泰國潮牌泳衣，除款式多多兼價錢不算太貴外，該款潮牌泳衣最大賣點，是泳衣着重腰身設計、突顯女性的曲綫，令自認有選擇困難症的李芷晴難以抉擇。

愛回家 李芷晴在節目中套套衫都好性感，好搶鏡。（圖片來源：IG@ step_bystep）
李芷晴在節目中套套衫都好性感，好搶鏡。（圖片來源：IG@ step_bystep）
愛回家 著泳衣上陣。（圖片來源：IG@step_bystep）
著泳衣上陣。（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 同何沛珈鬥騷Quali。（圖片來源：TVB提供）
同何沛珈鬥騷Quali。（圖片來源：TVB提供）
愛回家 大曬Fit到漏身形。（圖片來源：TVB提供）
大曬Fit到漏身形。（圖片來源：TVB提供）
愛回家 仲有主持J2台《六合彩》攪珠環節時嘅李芷晴。（圖片來源：IG@stephanielee.fanspage）
仲有主持J2台《六合彩》攪珠環節時嘅李芷晴。（圖片來源：[email protected]
愛回家 李芷晴不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 又曾大曬泳衣照。（圖片來源：IG@step_bystep）
又曾大曬泳衣照。（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 李芷晴畢業自中大藝術系，她曾透露在入行初期，曾同時教畫畫來維持收入。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴畢業自中大藝術系，她曾透露在入行初期，曾同時教畫畫來維持收入。（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 李芷晴曾去酒店換上多套性感泳裝，為無綫拍攝特輯。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴曾去酒店換上多套性感泳裝，為無綫拍攝特輯。（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 李芷晴笑言為了影這輯靚靚泳衣相，她提早幾日已開始節食瘦身。（圖片來源：IG@step_bystep）
李芷晴笑言為了影這輯靚靚泳衣相，她提早幾日已開始節食瘦身。（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 拍出來的靚相，獲網民大讚超索！（圖片來源：IG@step_bystep）
拍出來的靚相，獲網民大讚超索！（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 （圖片來源：IG@step_bystep）
（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 （圖片來源：IG@step_bystep）
（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 （圖片來源：IG@step_bystep）
（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 （圖片來源：IG@step_bystep）
（圖片來源：IG@step_bystep）
愛回家 （圖片來源：IG@step_bystep）
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愛回家 （圖片來源：IG@step_bystep）
（圖片來源：IG@step_bystep）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@step_bystep

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