愛回家｜孟希璘演Laptop被揭IT狗女真身 搶先狙擊ViuTV新劇《IT狗》

ViuTV新劇《IT狗》已在本周一（1月10日）開播，而TVB皇牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》在1月9日第1472集的劇情中，就率先以接龍IT部為主題，講述由孟希璘飾演的Laptop被揭發「IT狗女」的真身，孟希璘更大呻為了拍攝這集《愛回家》的特技場面，要吊威吔吊足9個鐘！