愛回家｜孟希璘演Laptop被揭IT狗女真身 搶先狙擊ViuTV新劇《IT狗》

ViuTV新劇《IT狗》已在本周一（1月10日）開播，而TVB皇牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》在1月9日第1472集的劇情中，就率先以接龍IT部為主題，講述由孟希璘飾演的Laptop被揭發「IT狗女」的真身，孟希璘更大呻為了拍攝這集《愛回家》的特技場面，要吊威吔吊足9個鐘！
文：東方新地｜圖：《愛回家》截圖、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]_shann、《IT狗》劇照、網民留言截圖
《愛回家》孟希璘 被揭IT狗女真身
其實孟希璘飾演的Laptop由2020年8月初的《愛回家》第959集已開始登場，不過原來她在劇中一直女扮男裝，扮演一名「IT狗」，事隔近1年半，直至近日第1472集中，她和IT部另外3名「IT狗」Ivan（鄧永健飾）、CPU（譚坤倫飾）及Mouse（吳展驊飾）一同對付「雷公」派出的黑客後，被論功行賞時，大家才透過人事資料得知她「IT狗女」的身份。
首次吊威也發現自己畏高
孟希璘在受訪時講到今次吊威也吊足9個鐘，並做了很多不同動作，感覺辛苦但好新鮮，她又笑指自己是個毫無吊威也經驗的新人，首次吊威也才發現自己原來畏高，因為吊威也不同坐纜車，全程都冇嘢可以扶住。之後孟希璘亦有在社交網中透露自己對今次劇中的科幻場面非常難忘：「好難得可以喺一集入面吊威也、拍打戲，短短幾秒嘅鏡頭真係要拍好多次，要好多工作崗位配合，好多人嘅心血先可以成就到咁好嘅效果！」
經常被誤認為男仔
孟希璘又指透露自己在現實中亦經常被誤認為男仔，在無綫藝員訓練班畢業時，化妝師更誤會了她是男仔，替她化了一個好深膚色的男仔妝，平時在公司入女廁時，亦有被清潔姐姐問及過性別，但她笑指對此並不介意，只會輕鬆回答「我係女仔嚟呀！」，她指大家笑笑就過去，沒有甚麼難堪的感覺。
孟希璘拜鄭丹瑞為師 男仔頭套套劇有份
孟希璘（Ball Mang）人稱「孟波」，為無綫第29期藝員訓練班學生，為鄭丹瑞愛徒之一，畢業後加入無綫，雖然外形男仔頭受到局限，但依然劇接劇唔憂做，早前她就曾在《十八年後的終極告白》中，飾演默默守候楊秀惠的同性密友Jackie，令觀眾留下深刻印象。
與前《後生仔》主持拍拖近兩年
孟希璘有一名拍拖近兩年的前TVB主持女友李寶珊，寶珊曾主持《#後生仔傾吓偈》，現已與TVB冇合約以自僱形式當其KOL。寶珊主打清純路線，未有重手P圖蛇精上身，2020年2月，她更公開與孟希璘sweet sweet過情人節的照片，一對小情侶幸福無比！
即睇第1472集《愛回家》一個女仔癱瘓IT部精華片段：