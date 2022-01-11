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愛回家｜孟希璘演Laptop被揭IT狗女真身 搶先狙擊ViuTV新劇《IT狗》

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撰文：東方新地

ViuTV新劇《IT狗》已在本周一（1月10日）開播，而TVB皇牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》在1月9日第1472集的劇情中，就率先以接龍IT部為主題，講述由孟希璘飾演的Laptop被揭發「IT狗女」的真身，孟希璘更大呻為了拍攝這集《愛回家》的特技場面，要吊威吔吊足9個鐘！

文：東方新地｜圖：《愛回家》截圖、[email protected][email protected][email protected][email protected]_shann、《IT狗》劇照、網民留言截圖

《愛回家》孟希璘 被揭IT狗女真身

其實孟希璘飾演的Laptop由2020年8月初的《愛回家》第959集已開始登場，不過原來她在劇中一直女扮男裝，扮演一名「IT狗」，事隔近1年半，直至近日第1472集中，她和IT部另外3名「IT狗」Ivan（鄧永健飾）、CPU（譚坤倫飾）及Mouse（吳展驊飾）一同對付「雷公」派出的黑客後，被論功行賞時，大家才透過人事資料得知她「IT狗女」的身份。

劇中IT部Ivan率領3名下屬Laptop、CPU和Mouse，在網絡中上演了一場電視版《22世紀殺人網絡》（《Matrix》），令觀眾大感驚喜。（圖片來源：IG@alantklun）
劇中IT部Ivan率領3名下屬Laptop、CPU和Mouse，在網絡中上演了一場電視版《22世紀殺人網絡》（《Matrix》），令觀眾大感驚喜。（圖片來源：[email protected]
《愛回家》第1472集的收視有24.8點，跨平台直播收視更達到25.1點，較上周升了3.8點，是此劇自去年7月以來周日收視最高的一集。（圖片來源：IG@alantklun）
《愛回家》第1472集的收視有24.8點，跨平台直播收視更達到25.1點，較上周升了3.8點，是此劇自去年7月以來周日收視最高的一集。（圖片來源：[email protected]
擊退黑客後，Ivan決定論功行賞升Laptop職，結果揭發Laptop原來是「IT狗女」。（圖片來源：《愛回家》截圖）
擊退黑客後，Ivan決定論功行賞升Laptop職，結果揭發Laptop原來是「IT狗女」。（圖片來源：《愛回家》截圖）
孟希璘難得在劇中有女性化扮相。（圖片來源：《愛回家》截圖）
孟希璘難得在劇中有女性化扮相。（圖片來源：《愛回家》截圖）
回想過去，Laptop曾經同CPU及Mouse一齊欣賞「龍力蓮素顏寫真」，仲睇得津津有味。（圖片來源：《愛回家》截圖）
回想過去，Laptop曾經同CPU及Mouse一齊欣賞「龍力蓮素顏寫真」，仲睇得津津有味。（圖片來源：《愛回家》截圖）
三人仲經常一齊入男廁，不過Laptop都係入廁格。（圖片來源：《愛回家》截圖）
三人仲經常一齊入男廁，不過Laptop都係入廁格。（圖片來源：《愛回家》截圖）
IT部眾人無法接受Laptop女兒身，輪流嘔吐入院，令整個接龍集團進入癱瘓狀態，最終Laptop決定辭職。（圖片來源：《愛回家》截圖）
IT部眾人無法接受Laptop女兒身，輪流嘔吐入院，令整個接龍集團進入癱瘓狀態，最終Laptop決定辭職。（圖片來源：《愛回家》截圖）
但這時接龍再受黑客入侵，IT部4人再次聯手退敵，令CPU和Mouse終於重新接納Laptop為「兄弟」，不再對她「過敏」。（圖片來源：《愛回家》截圖）
但這時接龍再受黑客入侵，IT部4人再次聯手退敵，令CPU和Mouse終於重新接納Laptop為「兄弟」，不再對她「過敏」。（圖片來源：《愛回家》截圖）
其實孟希璘早於2020年8月便加入了《愛回家》，以Laptop的身分頂替因為離巢而退出的Keyboard（李興華飾），孟希璘透露當初演出這個角色時，早被監製叮囑要她不要演得太像男生或女生，要為劇情留下伏線。（圖片來源：《愛回家》截圖）
其實孟希璘早於2020年8月便加入了《愛回家》，以Laptop的身分頂替因為離巢而退出的Keyboard（李興華飾），孟希璘透露當初演出這個角色時，早被監製叮囑要她不要演得太像男生或女生，要為劇情留下伏線。（圖片來源：《愛回家》截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
而ViuTV新劇《IT狗》在首集也出現了一名「IT狗女」，就是自稱任職programmer的蒙玲（陳漢娜飾），她自第2集開始加入了葉念信（凌文龍飾）的IT創業團隊。（圖片來源：《IT狗》劇照）
而ViuTV新劇《IT狗》在首集也出現了一名「IT狗女」，就是自稱任職programmer的蒙玲（陳漢娜飾），她自第2集開始加入了葉念信（凌文龍飾）的IT創業團隊。（圖片來源：《IT狗》劇照）

首次吊威也發現自己畏高

孟希璘在受訪時講到今次吊威也吊足9個鐘，並做了很多不同動作，感覺辛苦但好新鮮，她又笑指自己是個毫無吊威也經驗的新人，首次吊威也才發現自己原來畏高，因為吊威也不同坐纜車，全程都冇嘢可以扶住。之後孟希璘亦有在社交網中透露自己對今次劇中的科幻場面非常難忘：「好難得可以喺一集入面吊威也、拍打戲，短短幾秒嘅鏡頭真係要拍好多次，要好多工作崗位配合，好多人嘅心血先可以成就到咁好嘅效果！」

孟希璘笑言自己係第一次吊威也，大讚今次的體驗非常好玩。（圖片來源：IG@jimjimtang）
孟希璘笑言自己係第一次吊威也，大讚今次的體驗非常好玩。（圖片來源：[email protected]
她笑指吊威也不同坐纜車，全程都冇嘢可以扶住，令她驚覺自己原來畏高。（圖片來源：IG@jimjimtang）
她笑指吊威也不同坐纜車，全程都冇嘢可以扶住，令她驚覺自己原來畏高。（圖片來源：[email protected]

經常被誤認為男仔

孟希璘又指透露自己在現實中亦經常被誤認為男仔，在無綫藝員訓練班畢業時，化妝師更誤會了她是男仔，替她化了一個好深膚色的男仔妝，平時在公司入女廁時，亦有被清潔姐姐問及過性別，但她笑指對此並不介意，只會輕鬆回答「我係女仔嚟呀！」，她指大家笑笑就過去，沒有甚麼難堪的感覺。

孟希璘不介意自己經常被誤認為男仔。（圖片來源：IG@ballmang）
孟希璘不介意自己經常被誤認為男仔。（圖片來源：[email protected]

孟希璘拜鄭丹瑞為師 男仔頭套套劇有份

孟希璘（Ball Mang）人稱「孟波」，為無綫第29期藝員訓練班學生，為鄭丹瑞愛徒之一，畢業後加入無綫，雖然外形男仔頭受到局限，但依然劇接劇唔憂做，早前她就曾在《十八年後的終極告白》中，飾演默默守候楊秀惠的同性密友Jackie，令觀眾留下深刻印象。

《十八年後》楊秀惠深情同性閨密孟希璘 現實有前TVB主持女友
孟希璘的處女演出，是在《鐵探》飾演女警。（圖片來源：[email protected]
《十八年後》楊秀惠深情同性閨密孟希璘 現實有前TVB主持女友
拍完《十八年後的終極告白》後，孟希璘仍與楊秀惠、何遠東劇外保持友好關係，早前秀惠的美容店開張，孟希璘都有捧場。（圖片來源：[email protected]
《十八年後》楊秀惠深情同性閨密孟希璘 現實有前TVB主持女友
TVB演藝之父旦哥是孟希璘師傅。（圖片來源：[email protected]

與前《後生仔》主持拍拖近兩年

孟希璘有一名拍拖近兩年的前TVB主持女友李寶珊，寶珊曾主持《#後生仔傾吓偈》，現已與TVB冇合約以自僱形式當其KOL。寶珊主打清純路線，未有重手P圖蛇精上身，2020年2月，她更公開與孟希璘sweet sweet過情人節的照片，一對小情侶幸福無比！

《十八年後》楊秀惠深情同性閨密孟希璘 現實有前TVB主持女友
孟希璘曾與李寶珊Sweet到漏慶祝情人節，變相公開同性戀關係。（圖片來源：[email protected]_shann）
寶珊不時會為孟希璘的劇集宣傳工作撐場。（圖片來源：IG@po_shann）
寶珊不時會為孟希璘的劇集宣傳工作撐場。（圖片來源：[email protected]_shann）
《十八年後》楊秀惠深情同性閨密孟希璘 現實有前TVB主持女友
男友視角唔少得。（圖片來源：[email protected]_shann）
《十八年後》楊秀惠深情同性閨密孟希璘 現實有前TVB主持女友
孟希璘女友李寶珊（右），有一同為KOL家姐李寶君。（圖片來源：[email protected]_shann）
早前兩姊妹仲一齊參加ViuTV的比賽節目《直播王》。（圖片來源：IG@po_shann）
早前兩姊妹仲一齊參加ViuTV的比賽節目《直播王》。（圖片來源：[email protected]_shann）
仲曾經一齊拍過TVB劇集《那些我愛過的人》！（圖片來源：IG@po_shann）
仲曾經一齊拍過TVB劇集《那些我愛過的人》！（圖片來源：[email protected]_shann）

即睇第1472集《愛回家》一個女仔癱瘓IT部精華片段：

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