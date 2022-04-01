愛回家｜細龍生被派帽影射MC張天賦事件 何沛珈扮緊Ash定Santis？
《愛回家》Luna無得出場
細龍生（鄭世豪飾）自去年7月與Luna（何沛珈飾）拍拖，更一齊Sweet行街市，一齊買餸煲湯，當時Luna曾被形容為「廿四孝女友」，早前二龍太（蘇恩磁飾）更曾為了給這個「準新抱」買假學歷，而激怒了大龍生（羅樂林飾），今次劇情中，Luna卻毫無預兆地向細龍生「派帽」，這段劇情更只由龍家人在聚餐時作出口頭交待，Luna全集都無得出場。
雷公侄仔NG被指「好花弗」
這集主題其實是「單身三兄弟」，主要是講細龍生「被分手」後回復單身，被大龍生強迫做法事招桃花，但不少網民卻指是影射MC張天賦。這段劇情講到Luna被影到同雷公侄仔NG一齊手拖手行超市買餸，疑似向細龍生「派帽」，當中未曾出場過的雷公侄仔NG，更被形容為「好花弗嗰個」，之後細龍生致電Luna求証，卻收到Luna「分手」兩個字的電話訊息。
《愛．回家之開心速遞》第1551集：
MC張天賦先後孖Ash、Santis行超市
去年12月，MC張天賦先後被拍到與《全民造星4》人氣參賽者Ash（鍾卓穎）及前「熊仔頭」FHProduction旗下藝人Santis（陳濬樺）孖住行超市，兩女都曾擔任過MC張天賦MV女主角，其中Ash更因為已有一個台灣藉老公阿龍，而引起網民譁然，形象插水。其後Ash宣布離婚，而Santis就被「熊仔頭」公告解約，不過Santis只承認曾與熊仔頭拍拖，不認曾秘婚，更話兩人早已分手。
Santis Chan現時回復自由身，在YouTube開設頻道，自己拍片﹗（圖片來源：IG＠santis_chan）
何沛珈無得再「回家」？
現年25歲的落選港姐何沛珈（Roxanne，前名何孟珊），加入無綫僅2年，自前年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神，之後又以護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》引起網民關注，早前更曾客串加盟《學是疫學非》，主持工作多籮籮，相對下她的拍劇機會似乎較少，即使成為了細龍生女友，仍極少現身《愛回家》，今次在「派帽」劇情更無得出鏡，令網友都擔心她以後無法再「回家」！
何沛珈當年為選港姐唔做護士
《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。其實唔少落選港姐都會選擇加入無綫發展，成功打入最後5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，睇嚟已無悔放棄做護士嘅決定。
讀者留言