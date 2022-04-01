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愛回家｜細龍生被派帽影射MC張天賦事件 何沛珈扮緊Ash定Santis？

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《愛回家之開心速遞》日前一集講到細龍生女友Luna被影到同雷公侄仔NG行超市買餸，疑似向細龍生「派帽」，事件曝光後兩人分手收場，劇情似足MC張天賦早前先後同人妻Ash及Santis的緋聞。

《愛回家》Luna無得出場

細龍生（鄭世豪飾）自去年7月與Luna（何沛珈飾）拍拖，更一齊Sweet行街市，一齊買餸煲湯，當時Luna曾被形容為「廿四孝女友」，早前二龍太（蘇恩磁飾）更曾為了給這個「準新抱」買假學歷，而激怒了大龍生（羅樂林飾），今次劇情中，Luna卻毫無預兆地向細龍生「派帽」，這段劇情更只由龍家人在聚餐時作出口頭交待，Luna全集都無得出場。

愛回家 何沛珈飾演的Luna在去年7月首次登場。
何沛珈飾演的Luna在去年7月首次登場。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 兩人曾經著晒粉紅情侶裝，非常Sweet。
兩人曾經著晒粉紅情侶裝，非常Sweet。（圖片來源：[email protected]
愛回家 仲拍住拖去街市買餸準備煲湯！
仲拍住拖去街市買餸準備煲湯！（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 但今次Luna的身影只出現在網上的八掛新聞報道上。
但今次Luna的身影只出現在網上的八卦新聞報道上。（圖片來源：《愛回家》截圖）

雷公侄仔NG被指「好花弗」

這集主題其實是「單身三兄弟」，主要是講細龍生「被分手」後回復單身，被大龍生強迫做法事招桃花，但不少網民卻指是影射MC張天賦。這段劇情講到Luna被影到同雷公侄仔NG一齊手拖手行超市買餸，疑似向細龍生「派帽」，當中未曾出場過的雷公侄仔NG，更被形容為「好花弗嗰個」，之後細龍生致電Luna求証，卻收到Luna「分手」兩個字的電話訊息。

愛回家 龍家聚餐時講到Luna被影到同雷公侄仔NG一齊行超市買餸。
龍家聚餐時講到Luna被影到同雷公侄仔NG一齊行超市買餸。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 疑似影射MC的雷公侄仔NG，被形容為「好花弗嗰個」。
雷公侄仔NG被形容為「好花弗嗰個」，網民指似影射MC張天賦。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 有網民猜測細龍生同Luna分手後，會同張龍爭Rebecca。
有網民猜測細龍生同Luna分手後，會同張龍爭Rebecca。（圖片來源：[email protected]
愛回家 網民好意外對Luna忽然「派帽」畀細龍生。
網民好意外Luna忽然「派帽」畀細龍生。（圖片來源：網民留言截圖）
愛回家
（圖片來源：網民留言截圖）

《愛．回家之開心速遞》第1551集：

MC張天賦先後孖Ash、Santis行超市

去年12月，MC張天賦先後被拍到與《全民造星4》人氣參賽者Ash（鍾卓穎）及前「熊仔頭」FHProduction旗下藝人Santis（陳濬樺）孖住行超市，兩女都曾擔任過MC張天賦MV女主角，其中Ash更因為已有一個台灣藉老公阿龍，而引起網民譁然，形象插水。其後Ash宣布離婚，而Santis就被「熊仔頭」公告解約，不過Santis只承認曾與熊仔頭拍拖，不認曾秘婚，更話兩人早已分手。

愛回家 Ash離婚一事之所以鬧得熱烘烘，皆因疑涉第三者，即MC張天賦。
Ash早前離婚一事之所以鬧得熱烘烘，皆因疑涉第三者，即MC張天賦，二人被影到孖住行超市，令戀情似層層。（圖片來源：[email protected]___）
愛回家 熊仔頭 張天賦5月時與Santis拍攝《反對無效》MV，張天賦指公司對佢好好，除了在短時間推出兩首單曲，還包括安排MV女主角方面令他很稱心滿廿意。
張天賦去年5月時與Santis拍攝《反對無效》MV，他指由於MV有不少親密鏡頭，故有向Santis打聽是否有男朋友，當時對方答沒有男朋友﹗張天賦指拍攝才不用顧慮太多﹗（圖片來源：《反對無效》MV截圖）

愛回家 熊仔頭 Santis Santis Chan回復自由身，在YouTube開設頻道，自己拍片﹗Santis Chan現時回復自由身，在YouTube開設頻道，自己拍片﹗（圖片來源：IG＠santis_chan）

何沛珈無得再「回家」？

現年25歲的落選港姐何沛珈（Roxanne，前名何孟珊），加入無綫僅2年，自前年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神，之後又以護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》引起網民關注，早前更曾客串加盟《學是疫學非》，主持工作多籮籮，相對下她的拍劇機會似乎較少，即使成為了細龍生女友，仍極少現身《愛回家》，今次在「派帽」劇情更無得出鏡，令網友都擔心她以後無法再「回家」！

愛回家 細龍生同Luna拍拖嘅畫面以後可能冇得再見。
細龍生同Luna拍拖嘅畫面以後可能冇得再見。（圖片來源：[email protected]鄭世豪HoffmanCheng）
愛回家 何沛珈 佢喺《醫醫，我不想再病了》入面叫做「流姑娘」。
何沛珈喺《醫醫，我不想再病了》入面叫做「流姑娘」。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強佳麗。
何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強佳麗。（圖片來源：[email protected]

何沛珈當年為選港姐唔做護士

《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。其實唔少落選港姐都會選擇加入無綫發展，成功打入最後5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，睇嚟已無悔放棄做護士嘅決定。

愛回家 何沛珈 何孟珊為了選港姐而辭去護士一職。
何沛珈（前名何孟珊）當初為了選港姐而辭去護士一職。（圖片來源：TVB截圖）
愛回家 何沛珈 穿上護士袍的何孟珊
穿上護士袍的何沛珈。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 《東張西望》新女加盟 落選港姐何孟珊處女下海做主持
落選港姐何沛珈選擇留喺演藝圈繼續追夢。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 唔知有冇機會睇佢拍埋《3日2夜》呢？
何沛珈身形好Fit！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：《愛回家》截圖、[email protected][email protected]影片來源：TVB

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