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愛回家｜Luna何沛珈再著黑絲挑戰火辣椅子舞 取代王子涵做細龍生秘書

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做護士出身的26歲落選港姐何沛珈（Roxanne），自去年7月加入《愛·回家之開心速遞》做細龍生（鄭世豪飾）女友Luna，近日秘書蔡玉皎（王子涵飾）暫離《愛回家》劇組，何沛珈就成功上位，成為細龍生的新任秘書，仲再次跳了一段火辣的椅子舞！

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《愛回家》何沛珈 升呢長駐角色

今年4月何沛珈飾演的蕭家千金Luna一度因「派帽」畀細龍生（龍力士），令觀眾以為她要離開《愛回家》，但到了5月，兩人已復合，當時何沛珈更跳了一場火辣的椅子舞，來色誘細龍生，睇到觀眾心心眼！今次相隔3個月，Luna再次出場，更有機會由客串升呢為長駐角色，原來因為王子涵飾演的秘書蔡玉皎要暫別《愛回家》劇組，所以細龍生就乘機請女友Luna做其新秘書，正式進駐威龍集團。

何沛珈 愛回家 但今次Luna的身影只出現在網上的八掛新聞報道上。
早前Luna曾被指「派帽」畀細龍生。（圖片來源：《愛回家》截圖）
何沛珈 愛回家 龍家聚餐時講到Luna被影到同雷公侄仔NG一齊行超市買餸。
王子涵飾演的秘書蔡玉皎日前宣布要暫別《愛回家》劇組，令Luna有機會上位。（圖片來源：《愛回家》截圖）
何沛珈 愛回家 今年5月，Luna為求復合，跳了一場火辣的椅子舞，來色誘細龍生。
今年5月，Luna為求復合，跳了一場火辣的椅子舞，來色誘細龍生。（圖片來源：《愛回家》截圖）
何沛珈 愛回家 當時Luna穿著漁網絲襪，仲玩埋腿張開，網民都大讚非常火辣！
當時Luna穿著漁網絲襪，仲玩埋腿張開，網民都大讚非常火辣！（圖片來源：《愛回家》截圖）

Luna跳舞求復合片段：

預告星期五Luna再現身

這集何沛珈更再次著上黑絲，跳了一場火辣的椅子舞給細龍生欣賞，她在社交網笑言要「做個溫柔而性感的小女子」，並預告在今個星期，除了星期一會出場就任細龍生的秘書外，星期五也會有其戲份，令網民非常期待！網民更紛紛大讚她是個「性感女秘書」、「D動作好火辣」、「恭喜正式成為Jenny II 號」、「希望愈來愈多戲份」、「以後出鏡率會多咗」、「希望Max同Luna開花結果」等等。

何沛珈 愛回家 今次Luna換上另一款黑絲，再跳椅子舞。
今次Luna換上另一款黑絲，再跳椅子舞。（圖片來源：《愛回家》截圖）
何沛珈 愛回家 鏡頭仲Zoom埋佢對腳度。
鏡頭仲Zoom埋佢對腳度。（圖片來源：《愛回家》截圖）
何沛珈 愛回家 條腰睇得出比上次跳舞時更加Fit。
條腰睇得出比上次跳舞時更加Fit。（圖片來源：《愛回家》截圖）

Luna再跳火辣椅子舞：

《愛回家》9月2日（星期五）第1704集「慾海浮沉記」劇情率先睇：

力士近來工作表現變差，令敢威有所微言；力蓮工作卻甚有效率，獲敢威稱讚。敢威要力士呈交一份計劃書給他，秀琴卻發現力士與Luna在一起根本無心工作，力士向她承諾會設法擺脫Luna的纏繞，並於限期前完成那份計劃書，實行起來卻發現困難重重……秀琴為力士想到一個解決方法，打算多找一人協助他，並已有合適人選……

何沛珈 愛回家 兩人事隔數月再合作。
何沛珈和鄭世豪相隔數月再合作。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈仲騷埋自己的黑絲跳舞Look。
何沛珈仲騷埋自己的黑絲跳舞造型。（圖片來源：[email protected]

Luna連踩三Job日瞓5粒鐘

何沛珈在接受傳媒訪問時，笑指其角色本身性格斯文，但好鍾意跳舞，所以會經常跳給她男友細龍生看，為了跳得好睇，何沛珈亦做了許多準備，包括要嚴格控制飲食兩個月，連出外景都自己帶lunch box，以保持Fit爆身材。她指現時同時兼任《東張西望》主持及拍攝劇集《寵愛Pet Pet》和《愛回家》，每日只能夠瞓5個鐘，不過她直言能夠有咁多工作係好幸運，所以無論幾辛苦她都會盡100分的努力。

愛回家 何沛珈事後又在社交網上載了跳舞時的花絮影片，大騷性感舞姿。
何沛珈事後又在社交網上載了跳舞時的花絮影片，大騷性感舞姿。（圖片來源：[email protected]
何沛珈 愛回家 原來影片是由細龍生鄭世豪操刀拍攝。
原來影片是由細龍生鄭世豪操刀拍攝。（圖片來源：[email protected]
愛回家 除了《愛回家》，何沛珈近日還正在趕拍新劇《寵愛Pet Pet》。
除了《愛回家》，何沛珈近日還正在趕拍新劇《寵愛Pet Pet》。（圖片來源：[email protected]
何沛珈 愛回家 同時仲繼續擔任緊《東張西望》主持。
同時仲繼續擔任緊《東張西望》主持。（圖片來源：[email protected]

何沛珈入行兩年Job接Job

現年26歲的何沛珈（Roxanne，前名何孟珊）是2020年落選港姐，加入無綫僅2年已備受重用，自前年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神，之後又以護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》引起網民關注，早前更曾客串加盟《學是疫學非》，主持工作多籮籮。拍劇方面，除了《愛回家》外，她近日更接拍了新劇《寵愛Pet Pet》，飾演獸醫護士謝嘉嘉。

愛回家 何沛珈 何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強佳麗。
何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強佳麗。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 佢喺《醫醫，我不想再病了》入面叫做「流姑娘」。
在節目《醫醫，我不想再病了》中，何沛珈扮演「流姑娘」。（圖片來源：[email protected]
愛回家 正在拍攝的新劇《四十二章經》中，何沛珈首次飾演一個有中英文全名的角色：林若寶Carmen，睇戲服似乎又做番護士老本行。
早前何沛珈曾透露有份拍攝新劇《四十二章經》，劇中她首次飾演一個有中英文全名的角色：林若寶Carmen，睇戲服似乎又做番護士老本行。（圖片來源：[email protected]

何沛珈當年為選港姐唔做護士

《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。其實唔少落選港姐都會選擇加入無綫發展，成功打入最後5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，睇嚟已無悔放棄做護士嘅決定。

愛回家 何沛珈 何孟珊為了選港姐而辭去護士一職。
何沛珈（前名何孟珊）當初為了選港姐而辭去護士一職。（圖片來源：TVB截圖）
愛回家 何沛珈 身高171cm的何孟珊，為參選而辭去護士一職，又努力減肥同練舞，誓以最佳狀態示人。
何沛珈本身都有「舞功」底，曾學過6年中國舞，在港姐決賽中表演水袖舞時亦曾大獲好評。（圖片來源：新傳媒照片庫）
愛回家 何沛珈 穿上護士袍的何孟珊
穿上護士袍的何沛珈。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 何沛珈曾經分享過自己的童年照片，更自認她當時「很脹」。
何沛珈曾經分享過自己的童年照片，更自認她當時「很脹」。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 《東張西望》新女加盟 落選港姐何孟珊處女下海做主持
落選港姐何沛珈選擇留喺演藝圈繼續追夢。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 唔知有冇機會睇佢拍埋《3日2夜》呢？
何沛珈身形好Fit！（圖片來源：[email protected]
愛回家 Keep Fit有成的何沛珈不時在社交網大騷結實的纖腰。
Keep Fit有成的何沛珈不時在社交網大騷結實的纖腰。（圖片來源：[email protected]
愛回家 網友都大讚何沛珈「瘦咗又fit咗」！
網友都大讚何沛珈「瘦咗又fit咗」！（圖片來源：[email protected]
何沛珈 愛回家 身高171cm的何孟珊有一對大長腿。
身高171cm的何孟珊有一對大長腿。（圖片來源：[email protected]
愛回家 早前趁著26歲生日，何沛珈亦有在社交網向粉絲大派福利！
早前趁著26歲生日，何沛珈亦有在社交網向粉絲大派福利！（圖片來源：[email protected]

常見問題

何沛珈為演好Luna每日瞓5粒鐘?

何沛珈在接受傳媒訪問時，表示做了許多準備，又同時兼任三個節目的工作，又要嚴格控制……詳見：Luna再著黑絲登場

《愛回家》Luna將成為新「威龍潘金蓮」?

《愛回家》第1704集劇情講述力士近來工作表現變差，原來與Luna在一起根本無心工作，力士設法擺脫Luna的纏繞……即睇劇情劇透

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、《愛回家》截圖、新傳媒照片庫資料或影片來源：[email protected] (official)

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