愛回家 │49歲「御用秘書」Ma姐何芷姍 30年前《飛虎雄心》清純靚樣出土
Ma姐處女作被翻出
何芷姍在《愛回家之問心速遞》 中人稱Ma姐，94年她曾在無綫劇《飛虎雄心》處女演出，當年19歲青春無敵的模樣，令不少被網民驚為天人，Ma姐臉尖眼大超清純，有網民留言表示對她的處女作念念不忘，還大讚她似張栢芝，輪廓好又有觀眾緣，「咁嘅樣都紅唔到？」其他留言更讚到天上有地下無，如「港版常盤」、「戲入面叫Yvonne,，我覺得正過李若彤」、「而家仲好靚，還添加了一点成熟女人味，味道芳香醇厚，令人欲罷不能！」
網民留言大讚靚樣
模特兒出身與周勵淇同門
何芷姍中學畢業於梁式芝書院，其後修讀電腦設計課程被星探發掘，飛到墨西哥拍攝服裝品牌電視廣告，97年正式簽約成為種星堂（StarzPeople）旗下模特兒，與周勵淇和Maggie Q成為同門師姐妹。
曾做張曼玉燈光替身
至於何芷姍為何由模特兒轉型做演員，原來與孫佳君、張曼玉有莫關，擁有美好的身段的她在機緣巧合下，被相中在王家衛執導的《花樣年華》（2000）擔任孫佳君的替身，同時更是張曼玉的燈光替身，在片場專幫張曼玉試光、試戲，以便張曼玉一到場可即時埋位拍攝。
家人反對做演員
何芷姍於03年加入無綫，她曾受訪表示入行做演員遭家人大力反對，原因除了模特兒收入較做演員穩定外，街坊們的流言蜚語直接令父母難受，她大談初轉行的經歷和感受時說，只會在大時大節才回家吃飯，那段時間其實是不敢面對父母，又怕被問何時會轉行，因此這段日子很少與家人聯絡。後來擔任貓義工的她，將收養的流浪貓放在父母家中寄養，每天都藉住探貓返屋企，與父母關係才慢慢修補。
Ma姐曾被提名「最受歡迎電視女角色」
《愛回家》系列可以說是何芷姍的演出代表作，她是第一批加入處境劇《愛回家》的演員，在第一輯她飾演暗戀查嘉澤（黃子雄飾）的秘書Maggie，第二輯《愛回家之八時入席》飾演人事部主任Paula，今輯《愛回家之開心速遞》則飾演營運總監Ma姐馬美娜，佔戲愈來愈重，角色亦非常入屋，去年更獲提名「最受歡迎電視女角色」。現在何芷姍除了做演員，更向商界發展，去年開了一間水晶店成為老闆娘。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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