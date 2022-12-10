愛回家 │49歲「御用秘書」Ma姐何芷姍 30年前《飛虎雄心》清純靚樣出土

49歲何芷姍（原名何綺雲），多年來在無綫劇集包括處境劇《愛回家》系列中，長期扮演秘書而為人熟悉，更被封「御用秘書」Ma姐。何芷姍外表溫文爾雅、身形高䠷，最近就有網民翻出她19歲初出道時參演《飛虎雄心》的畫面，引起網民熱烈討論。