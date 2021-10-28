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愛回家｜Ｍandy強勢回歸 趕絕無知May 繼續畀大小姐篤魂精

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撰文：東方新地

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》由17年2月啟播至今已超過4年，演員散聚在所難免，近日佐治(張明偉)與Anita(梁茵)相繼離開，亦有人強勢回歸。曾經在網民發起「一人一個你最掛住已離開愛回家嘅演員」投票勝出的謝芷倫，其飾演的林美香Mandy成為大家心目中最掛念的角色，觀眾望到頸都長終於等到佢重返《愛回家》喇！

撰文：東方新地｜圖片：[email protected]_tse、[email protected]、無綫影片截圖

Mandy宣布強勢回歸《愛回家》，並在社交網po出與大小姐的合照。（圖片來源：IG@jan_tse）
Mandy宣布強勢回歸《愛回家》，並在社交網po出與大小姐的合照。（圖片來源：[email protected]_tse）
謝芷倫飾演的大小姐秘書Mandy在外國讀完書返港。（圖片來源：無綫影片截圖）
謝芷倫飾演的大小姐秘書Mandy在外國讀完書返港。（圖片來源：無綫影片截圖）
Mandy仲與大小姐現任秘書May見面。（圖片來源：無綫影片截圖）
Mandy仲與大小姐現任秘書May見面。（圖片來源：無綫影片截圖）

《愛回家》Mandy預告回歸

處境劇《愛回家》最近時有驚喜，觀眾期待已久的秘書林美香Mandy（謝芷倫飾）兩年前離開《愛回家》，終於宣布重返劇組。在《愛回家》的預告片段中，今晚(10月28日)Mandy學成歸來，現身接龍集團與大小姐（林淑敏飾）重聚，而現任秘書無知May（趙希洛飾）則面臨巨大的威脅，因為Mandy是大小姐最信任的人，無知May非常擔心會被取代，就連熊若水（呂慧儀飾）亦有疑問：「大小姐，你唔係想炒咗阿May呀嘛？」

Mandy的出現，令無知May的地位受到威脅。（圖片來源：無綫影片截圖）
Mandy的出現，令無知May的地位受到威脅。（圖片來源：無綫影片截圖）
相隔兩年再返《愛回家》，Mandy在社交網留言為自己造勢，網民反應熱烈。（圖片來源：無綫影片截圖）
相隔兩年再返《愛回家》，Mandy在社交網留言為自己造勢，網民反應熱烈。（圖片來源：無綫影片截圖）

愛回家｜Ｍandy強勢回歸 趕絕無知May 繼續畀大小姐篤魂精？

愛回家｜Ｍandy強勢回歸 趕絕無知May 繼續畀大小姐篤魂精？

網民最關注兩代秘書的去向

Mandy回歸，大小姐當然非常開心同歡迎，網民亦都一樣，表示非常期待再見到Mandy的演出，不停追問今次再現是客串抑或長駐，惟不少人同時亦好擔心現任秘書無知May會被Mandy取代，魚與熊掌，網民留言希望兩位秘書都有得留低。

大小姐同時接見Mandy及May。（圖片來源：無綫影片截圖）
大小姐同時接見Mandy及May。（圖片來源：無綫影片截圖）
大小姐明顯好buy舊秘書Mandy。（圖片來源：無綫影片截圖）
大小姐明顯好buy舊秘書Mandy。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民為May求情

愛回家｜Ｍandy強勢回歸 趕絕無知May 繼續畀大小姐篤魂精？

愛回家｜Ｍandy強勢回歸 趕絕無知May 繼續畀大小姐篤魂精？

Mandy同博士呢對CP深受網民愛戴。
Mandy同博士呢對CP深受網民愛戴，不過兩年前已交代二人去外國發展及結婚。（圖片來源：[email protected]

Mandy成網民最掛住的角色

雖然已經唔見兩年，不過講起《愛回家》，大部分觀眾都唔會忘記林美香Mandy。Mandy成為大家心目中最掛念的角色第一位，至於排名第二，網民最掛念的角色正是Mandy的好拍檔，由馬貫東飾演的博士，看來網民仍然十分喜愛呢對螢幕情侶，期望呢對CP可齊齊「回家」。至於早前因為合約問題已「離家」的垃圾清周梓盈、細龍太陳偉琪，欣欣邵珮詩及被譽為《愛回家》女神冠軍群姐都榜上有名，不少觀眾表示對他們的「離家」仍不捨得。

謝芷倫近年開網店賣花膠，自封「花膠公主」，生意做得有聲有色。（圖片來源：IG@jan_tse)
謝芷倫近年開網店賣花膠，自封「花膠公主」，生意做得有聲有色。（圖片來源：[email protected]_tse)
Mandy成《愛．回家之開心速遞》網民最掛住的角色
Mandy成《愛‧回家之開心速遞》網民最掛住的角色。（圖片來源：[email protected]_tse）
網友在「龍威秘密網」開Po討論。
網友在「龍威秘密網」開Po討論。

愛回家最掛住角色選舉 Mandy奪冠贏到開巷

愛回家最掛住角色選舉 Mandy奪冠贏到開巷 愛回家最掛住角色選舉 Mandy奪冠贏到開巷

大量網民投票俾林美香Mandy。
大量網民投票俾林美香Mandy，而群姐亦榜上有名。
愛回家最掛住角色選舉 Mandy奪冠贏到開巷
有網民分別投票畀欣欣、垃圾清同博士，各有千秋。
馬貫東飾演的博士排名第二。
馬貫東飾演的博士排名第二。（圖片來源：[email protected]
有網民表示十分掛住垃圾清周梓盈。
有網民表示十分掛住垃圾清周梓盈。（圖片來源：無綫影片截圖）
欣欣邵珮詩斯文乖乖女形象成功入屋。
欣欣邵珮詩斯文乖乖女形象成功入屋。（圖片來源：無綫影片截圖）
陳偉琪演細龍太而為人認識。
陳偉琪演細龍太而為人認識。（圖片來源：無綫影片截圖）
群姐許思敏憑《愛．回家之開心速遞》成功入屋。
群姐許思敏被譽為《愛‧回家之開心速遞》的女神冠軍。（圖片來源：無綫影片截圖）

經典重溫：有圖！大小姐狠被Mandy兜巴星 網友勁心痛留言問候！

有圖重溫！大小姐狠被Mandy兜巴星 網友勁心痛留言問候！

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