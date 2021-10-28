愛回家｜Ｍandy強勢回歸 趕絕無知May 繼續畀大小姐篤魂精
無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》由17年2月啟播至今已超過4年，演員散聚在所難免，近日佐治(張明偉)與Anita(梁茵)相繼離開，亦有人強勢回歸。曾經在網民發起「一人一個你最掛住已離開愛回家嘅演員」投票勝出的謝芷倫，其飾演的林美香Mandy成為大家心目中最掛念的角色，觀眾望到頸都長終於等到佢重返《愛回家》喇！
撰文：東方新地｜圖片：[email protected]_tse、[email protected]、無綫影片截圖
《愛回家》Mandy預告回歸
處境劇《愛回家》最近時有驚喜，觀眾期待已久的秘書林美香Mandy（謝芷倫飾）兩年前離開《愛回家》，終於宣布重返劇組。在《愛回家》的預告片段中，今晚(10月28日)Mandy學成歸來，現身接龍集團與大小姐（林淑敏飾）重聚，而現任秘書無知May（趙希洛飾）則面臨巨大的威脅，因為Mandy是大小姐最信任的人，無知May非常擔心會被取代，就連熊若水（呂慧儀飾）亦有疑問：「大小姐，你唔係想炒咗阿May呀嘛？」
網民最關注兩代秘書的去向
Mandy回歸，大小姐當然非常開心同歡迎，網民亦都一樣，表示非常期待再見到Mandy的演出，不停追問今次再現是客串抑或長駐，惟不少人同時亦好擔心現任秘書無知May會被Mandy取代，魚與熊掌，網民留言希望兩位秘書都有得留低。
Mandy成網民最掛住的角色
雖然已經唔見兩年，不過講起《愛回家》，大部分觀眾都唔會忘記林美香Mandy。Mandy成為大家心目中最掛念的角色第一位，至於排名第二，網民最掛念的角色正是Mandy的好拍檔，由馬貫東飾演的博士，看來網民仍然十分喜愛呢對螢幕情侶，期望呢對CP可齊齊「回家」。至於早前因為合約問題已「離家」的垃圾清周梓盈、細龍太陳偉琪，欣欣邵珮詩及被譽為《愛回家》女神冠軍群姐都榜上有名，不少觀眾表示對他們的「離家」仍不捨得。