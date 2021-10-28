愛回家｜Ｍandy強勢回歸 趕絕無知May 繼續畀大小姐篤魂精？

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》由17年2月啟播至今已超過4年，演員散聚在所難免，近日佐治(張明偉)與Anita(梁茵)相繼離開，亦有人強勢回歸。曾經在網民發起「一人一個你最掛住已離開愛回家嘅演員」投票勝出的謝芷倫，其飾演的林美香Mandy成為大家心目中最掛念的角色，觀眾望到頸都長終於等到佢重返《愛回家》喇！

撰文：東方新地｜圖片：[email protected]_tse、[email protected]、無綫影片截圖