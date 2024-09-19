愛回家｜邵初孖葉蒨文同框被寸顯老 真實年紀公開 入行火速成曾志偉新寵
21年港姐亞軍邵初 VS 16年落選港姐葉蒨文
近日因陪曾志偉到珠海出差，而引來網民熱議，指她取代「波波」黃婧靈成為曾志偉的新寵，不過比起邊個更受寵，原來邵初更介意網民留言時批評她的樣子太顯老。
愛回家第2377集｜惡女人棒打鴛鴦
Minnie(邵初)一直有關注Mike(曾展望)社交平台，留意到近期Mike與Candy(葉蒨文)關係密切，Minnie當然會查探了解下。當佢得知Mike原來只係觀音兵而非男友身份，Minnie竟以出人意表嘅金額支票想打發Candy離開Mike，實行棒打鴛鴦大行動。結果卻促成了Candy扮成Mike的女友多次手拖手。Minnie與Candy在這一集有多場衝突戲份。
邵初去年被指踢走「波波」成曾志偉新寵
邵初是中越混血兒，2021年當選季軍後加入TVB，主持過不少節目，包括與曾志偉表哥馬時亨一起主持《馬時亨 香港情》，以及早前陪曾志偉到珠海出席樓盤活動等，因此被指取代「波波」黃婧靈成為曾志偉的新寵。
網民狠批：姚子羚個樣仲後生過佢
這些報道增加了邵初的曝光率，但也因此引來不少網民爭議，指她參選港姐時已27歲，屬於「老餅」港姐，又紛紛狠批她外表比真實年齡更成熟：「個樣老到最少34」、「阿嬸樣仲要唔大波」、「姚子羚個樣仲後生過佢」等等。
邵初曬素顏照反擊：心態決定狀態
邵初近日就在社交網分享自己的素顏照作出反擊，並表示：「他們說我老，但我不這麼覺得，心態決定狀態，心胸決定格局，眼界決定境界。」引來不少網民支持，大讚她的素顏Look比平日更美更年輕，也更有氣質和「愈來愈有味道了。」
網民狂寸：優雅地接受歲月流逝
不過有網民就持反對意見，取笑邵初：「還不過30就優雅的老去」、「優雅地接受歲月流逝也是一件很美好的事」等等，也有網民力撐邵初：「初印象成熟，但是了解就覺得可愛和潮」、「一點都不老，要求所有人符合他們白幼瘦的審美真的沒有必要。」
向主持方向發展 被馬時亨欽點開新節目
29歲的邵初在《2021香港小姐競選》奪得季軍及友誼小姐，入行初期已被安排跟黎芷珊拍節目《青年灣區職fun班》，之後又主持過不少節目，去年更離奇地獲提名《萬千星輝頒獎典禮2022》的「飛躍進步女藝員」。早前無綫更公布邵初與曾志偉表哥馬亨一同主持《馬時亨 香港情》，二人初次合作，馬時亨對她有讚無彈，仲親解搵邵初做拍檔原因：「邵初喺TVB已經做咗好多綜藝節目，人靚、口齒伶俐，我要搵個女士去主持呢個節目，同我一齊拍檔，梗係非佢莫屬啦！」邵初即時賣口乖：「多謝馬生，可以同馬生合作絕對係我嘅榮幸！」