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愛回家｜邵初孖葉蒨文同框被寸顯老 真實年紀公開 入行火速成曾志偉新寵

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Keith

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2021年港姐季軍30歲邵初（Kristy）最近加入《愛回家》飾演惡女Minnie，角色身份一直好神秘，有傳將與KC發展成為CP，又有指她是劇中阿Mike嘅家姐/前度女友，編劇還未披露其真正身份，但在最新一集邵初就跟劇中32歲Candy葉蒨文正面衝突，兩女同框惹起不少觀眾熱議！
愛回家 mini 邵初與葉蒨文同框，網民指短髮Look 的邵初樣子顯老，配合埋髮型仲有少少似甘草雪妮！（圖片來源：TVB）
邵初與葉蒨文同框，網民指短髮Look 的邵初樣子顯老，配合埋髮型仲有少少似甘草雪妮！（圖片來源：TVB）

21年港姐亞軍邵初 VS 16年落選港姐葉蒨文

近日因陪曾志偉到珠海出差，而引來網民熱議，指她取代「波波」黃婧靈成為曾志偉的新寵，不過比起邊個更受寵，原來邵初更介意網民留言時批評她的樣子太顯老。

愛回家 mini 劇情設定「惡女Minnie」誤以為Candy 係Mike的女朋友，立即大表緊張，Candy一臉委屈的演出，令人誤以為係「奶奶 VS 新抱」的關係！（圖片來源：TVB）
劇情設定「惡女Minnie」誤以為Candy 係Mike的女朋友，立即大表緊張，Candy一臉委屈的演出，令人誤以為係「奶奶 VS 新抱」的關係！（圖片來源：TVB）
愛回家 mini 27歲參加香港小姐，泳裝問答表現平穩，比起30強止步的Candy，其實邵初的選美成績好得多。（圖片來源：TVB）
27歲參加香港小姐，泳裝問答表現平穩，比起30強止步的Candy，其實邵初的選美成績好得多。（圖片來源：TVB）
愛回家 mini 邵初是2021年度港姐季軍兼友誼小姐，卻比冠軍宋宛穎（右二）、亞軍梁凱晴（左二）及最上鏡小姐楊培琳（左一）有更多發展機會。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初是2021年度港姐季軍兼友誼小姐，卻比冠軍宋宛穎（右二）、亞軍梁凱晴（左二）及最上鏡小姐楊培琳（左一）有更多發展機會。（圖片來源：[email protected]

愛回家第2377集｜惡女人棒打鴛鴦

Minnie(邵初)一直有關注Mike(曾展望)社交平台，留意到近期Mike與Candy(葉蒨文)關係密切，Minnie當然會查探了解下。當佢得知Mike原來只係觀音兵而非男友身份，Minnie竟以出人意表嘅金額支票想打發Candy離開Mike，實行棒打鴛鴦大行動。結果卻促成了Candy扮成Mike的女友多次手拖手。Minnie與Candy在這一集有多場衝突戲份。

愛回家 mini 夾在26歲曾展望與32歲之間，30歲的邵初似大家姐。（圖片來源：曾展望IG）
夾在26歲曾展望與32歲之間，30歲的邵初似大家姐。（圖片來源：曾展望IG）
愛回家 mini 與群姐合照，立即回春！（圖片來源：邵初IG）
與群姐合照，立即回春！（圖片來源：邵初IG）
愛回家 mini 2021年港姐季軍邵初是中越混血兒，27歲參選港姐，留長髮時相對有少女味，於英國杜倫大學畢業。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
2021年港姐季軍邵初是中越混血兒，27歲參選港姐，留長髮時相對有少女味，於英國杜倫大學畢業。（圖片來源：[email protected]

邵初去年被指踢走「波波」成曾志偉新寵

邵初是中越混血兒，2021年當選季軍後加入TVB，主持過不少節目，包括與曾志偉表哥馬時亨一起主持《馬時亨 香港情》，以及早前陪曾志偉到珠海出席樓盤活動等，因此被指取代「波波」黃婧靈成為曾志偉的新寵。

愛回家 mini 邵初早前與姚子羚傍實總經理曾志偉到珠海出席樓盤活動，有幸陪住曾志偉出Trip，邵初全程表現風騷，受寵程度可見一斑。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初早前與姚子羚傍實總經理曾志偉到珠海出席樓盤活動，有幸陪住曾志偉出Trip，邵初全程表現風騷，受寵程度可見一斑。（圖片來源：[email protected]

網民狠批：姚子羚個樣仲後生過佢

這些報道增加了邵初的曝光率，但也因此引來不少網民爭議，指她參選港姐時已27歲，屬於「老餅」港姐，又紛紛狠批她外表比真實年齡更成熟：「個樣老到最少34」、「阿嬸樣仲要唔大波」、「姚子羚個樣仲後生過佢」等等。

愛回家 mini 邵初獲曾志偉欽點一齊出席活動，被指極速上位，受寵程度超越工作越來越少的「波波」，不過站在42歲姚子羚身邊，29歲邵初竟被網民指個樣更顯老。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初獲曾志偉欽點一齊出席活動，被指極速上位，受寵程度超越工作越來越少的「波波」，不過站在42歲姚子羚身邊，29歲邵初竟被網民指個樣更顯老。（圖片來源：[email protected]
愛回家 mini 邵初除了口材了得，仲識唱歌，原來她參選時已被指有強勁後台，當時更獲總經理曾志偉親自出面洗白。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初除了口材了得，仲識唱歌，原來她參選時已被指有強勁後台，當時更獲總經理曾志偉親自出面洗白。（圖片來源：[email protected]

邵初曬素顏照反擊：心態決定狀態

邵初近日就在社交網分享自己的素顏照作出反擊，並表示：「他們說我老，但我不這麼覺得，心態決定狀態，心胸決定格局，眼界決定境界。」引來不少網民支持，大讚她的素顏Look比平日更美更年輕，也更有氣質和「愈來愈有味道了。」

愛回家 mini 被網民狂批個樣太老，邵初忍唔住曬出素顏照反擊。（圖片來源：小紅書@邵初）
被網民狂批個樣太老，邵初忍唔住曬出素顏照反擊。（圖片來源：小紅書@邵初）

網民狂寸：優雅地接受歲月流逝

不過有網民就持反對意見，取笑邵初：「還不過30就優雅的老去」、「優雅地接受歲月流逝也是一件很美好的事」等等，也有網民力撐邵初：「初印象成熟，但是了解就覺得可愛和潮」、「一點都不老，要求所有人符合他們白幼瘦的審美真的沒有必要。」

愛回家 mini 邵初本月初剛踏入29歲。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初本月初剛踏入29歲。（圖片來源：[email protected]

向主持方向發展 被馬時亨欽點開新節目

29歲的邵初在《2021香港小姐競選》奪得季軍及友誼小姐，入行初期已被安排跟黎芷珊拍節目《青年灣區職fun班》，之後又主持過不少節目，去年更離奇地獲提名《萬千星輝頒獎典禮2022》的「飛躍進步女藝員」。早前無綫更公布邵初與曾志偉表哥馬亨一同主持《馬時亨 香港情》，二人初次合作，馬時亨對她有讚無彈，仲親解搵邵初做拍檔原因：「邵初喺TVB已經做咗好多綜藝節目，人靚、口齒伶俐，我要搵個女士去主持呢個節目，同我一齊拍檔，梗係非佢莫屬啦！」邵初即時賣口乖：「多謝馬生，可以同馬生合作絕對係我嘅榮幸！」

愛回家 mini 去年港姐準決賽邵初本來是司儀之一，可以拍住曾志偉做節目，可惜最後因疫情而取消。（圖片來源：IG@ kristyshaw.c）
去年港姐準決賽邵初本來是司儀之一，可以拍住曾志偉做節目，可惜最後因疫情而取消。（圖片來源：IG@ kristyshaw.c）
愛回家 mini 馬時亨搵邵初一齊擔任節目《馬時亨 香港情》嘅主持，呢日佢哋就為節日拍攝外景，雖然係初次合作，但係兩人默契好好。（圖片來源：IG@ kristyshaw.c）
馬時亨搵邵初一齊擔任節目《馬時亨 香港情》嘅主持，呢日佢哋就為節日拍攝外景，雖然係初次合作，但係兩人默契好好。（圖片來源：IG@ kristyshaw.c）
愛回家 mini 主持節目《青年灣區職fun班》令邵初成功打入內地市場。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
主持節目《青年灣區職fun班》令邵初成功打入內地市場。（圖片來源：[email protected]
愛回家 mini 入行短短兩年的邵初已上過《獎門人》做嘉賓。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
入行短短兩年的邵初已上過《獎門人》做嘉賓。（圖片來源：[email protected]
愛回家 mini Job接job的邵初，去年獲安排主持冬季奧運會。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
Job接job的邵初，去年獲安排主持冬季奧運會。（圖片來源：[email protected]
愛回家 mini 又有機會與Do姐一齊主持《識貨2》。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
又有機會與Do姐一齊主持《識貨2》。（圖片來源：[email protected]

圖片來源：TVB、[email protected]、曾展望IG、邵初IG、小紅書@邵初、IG@ kristyshaw.c

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