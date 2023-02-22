愛回家｜Philip仔梁禹勤為升中告別幕前 媽咪級網民表示不捨

無綫處境劇《愛回家之開心速遞》內，由送水輝（許傑飾）、大小姐（林淑敏飾）與送水輝兒子Philip仔（梁禹勤飾）組成的「一家三口」經常引發笑彈深得觀眾愛戴。現年11歲的「Philip仔」經已大個仔，最近因為要專注升中學業，所以決定離開劇組，一班媽咪級網民紛紛表示唔捨得Philip仔。