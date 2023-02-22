愛回家｜Philip仔梁禹勤為升中告別幕前 媽咪級網民表示不捨
《愛回家》Philip仔：我入黑洞了
近排Philip仔在《愛回家之開心遞》現身時，觀眾驚覺Philip仔長大了許多，6年前以小小演員入行時只得5歲，草菇頭造型十分可愛，到今日Philip仔已有少年的感覺，不再是小童，在劇中形象精明老積、人細鬼大，還經常駁咀引爆笑彈，觀眾們見證著他一路成長。可惜現實中的Philip仔，因為要專注學業，據知已離開劇組，日前更在社交平台公布消息：「多謝爸爸媽媽六年來的照顧和關懷，我入黑洞了，拜拜。」
媽咪級粉絲勁不捨
當大家得知Philip仔要離開劇組時，除了觀眾會感到不捨之外，跟隨Philip仔多年的媽咪級粉絲亦紛紛留言：「由細睇到你大，bye bye Philip仔」、「Oh唔捨得Philip仔」、「我哋會好掛住Philip」、「希望可以得閒返嚟客串下」、「大個仔了，升中學階段專心讀書係啱嘅」。
梁媽媽心聲
而身為小演員Philip仔梁禹勤的梁媽媽，日前曾向傳媒表示因為兒子就快升中，需要投放多點時間在學業上，加上大個仔，性格愈來愈內向同低調，似乎唔係好適合做演員，所以梁媽媽覺得兒子係時候要淡出。但如果劇組有需要，宋飛立Philip仔可以從黑洞中出來。
Philip仔品學兼優
真名梁禹勤的Philip仔是一名品學兼優好學生，現正就讀名校香港培正小學，多才多藝，興趣廣泛的他曾學習游泳、田徑、羽毛球、泰拳、大提琴、鋼琴及芭蕾舞，於7歲更勇奪「香港芭蕾舞學會超新星大賞」冠軍，梁禹勤曾表示自己5歲開始學跳芭蕾舞，跳芭蕾舞很辛苦、很痛，有時會不想堅持，但答應了老師參賽便會繼續練習。
大讚兒子最叻背對白
誤打誤撞成為「星媽」的梁媽媽，曾經表示當年知道劇組需要一個小男孩，而當時兒子梁禹勤正在放暑假，所以貪得意讓他試試，沒想過可以連戲這麼久。還大讚兒子的記性很好，強項就是背誦對白，劇組監製笑言從未拍過小朋友可以這麼快收工。而平日梁禹勤不會主動跟同學說自己有份拍劇，怕被同學取笑他厚面皮，梁媽媽會為兒子儲起片酬，每次他可以抽十分一出來用，其餘儲起直至18歲時交還給他，讓他知道金錢並非從天而降，明白到賺錢辛苦，要付出努力方可賺到。
「爸爸」送水輝公開道別
劇中「爸爸」送水輝(許家傑飾)亦於社交平台發布帖文表示：「一家三口，永遠愛護你，就算你由bb仔到而家已經型仔過我，我都當你係我既Philip bb。」《開心速遞》(20日)播出第1871集「青春的黑洞」，內容講述送水輝和大小姐發現Philip仔最近不肯相隨外出活動，連在家中亦似有意避開他們，懶得溝通之餘，更經常對爸爸送水輝黑面。大小姐懷疑Philip仔不滿他們自作主張決定旅遊行程，遂想試探其喜好，以決定旅行目的地，最後卻徒勞無功。相信除了觀眾，最唔捨得Philip仔的仲有大小姐同送水輝。
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