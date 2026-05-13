《愛．回家》傳7月大結局 揭背後無奈停拍真相 播足近10年捱不過3000集
曾勵珍文偉鴻急召演員宣布停拍消息
消息指TVB執行董事兼助理總經理曾勵珍聯同製作部助理總監文偉鴻，近日突然召集《愛．回家之開心速遞》全體演員開會，正式向大家表示公司決定停拍該劇，並透露劇集暫定播映至7月便會完結。劇組上下多年來朝夕相對，早已建立起深厚感情，不少演員在會議上都難掩不捨之情。由於目前TVB開劇數量有限，《愛．回家》一直被視為台前幕後穩定收入來源，如今這個「鐵飯碗」即將消失，令整個劇組瀰漫着一片迷茫氣氛。據悉TVB計劃稍後打造全新處境劇接棒，不少演員雖然對會議內容三緘其口，但都盼望新劇開拍時能夠有緣再聚。
故事創作陷入困境成壓垮駱駝最後一根稻草
《愛．回家之開心速遞》由最初預計拍攝180集，一路播到超過2,800集，成績可謂超額完成。然而故事創作上愈來愈困難，正是這次停拍決定背後最關鍵的原因。劇集核心圍繞「熊家」劉丹、滕麗名、呂慧儀、單立文、周嘉洛，以及「龍家」羅樂林、林淑敏、許家傑、歐瑞偉、李偉健等角色展開，但隨着多位核心演員先後離巢，故事主軸難以延續。加上靈魂人物「金城安」周嘉洛角色已成長蛻變，不再是當初令觀眾追看的「廢青」設定，CP配搭上亦難再複製「龔水戀」張景淳與呂慧儀、「蓮輝CP」林淑敏與許家傑般的化學反應，創作空間已被大幅壓縮。
《愛．回家》製作成本高昂加速光榮引退
除了創作瓶頸，製作成本高企同樣是不可忽視的因素。《愛．回家之開心速遞》劇中連戲演員多達50至60人，一眾主要演員效力多年後薪酬水漲船高，台前幕後耗費大量人力物力，整體開支相當龐大。在大環境不景氣之下，即使劇集仍獲廣告商垂青，吸金力亦較全盛時期大打折扣。TVB在經濟效益考量下，選擇讓這部香港電視史上最長壽處境劇以光榮引退方式收官，再將資源投放到全新處境劇之上，為觀眾帶來新鮮感。
網民對停拍消息反應兩極有人不捨有人叫好
消息傳出後隨即引發網民熱議，不少忠實劇迷表示難以接受，「睇咗9年真係好唔捨得」、「《愛回家》係我每晚食飯必睇節目」等留言湧現。然而亦有大批觀眾認為劇集早該完結，直言後期劇情愈來愈荒謬老套，「一味抽水，完全冇咗以前嗰種溫馨感覺」、「核心演員走晒，睇落去都冇意思」。有網民更翻出過往多次揚言棄劇的帖文，認為TVB今次「見好就收」反而是明智決定，總好過繼續拖拉令口碑進一步下滑。