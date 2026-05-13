《愛．回家》傳7月大結局 揭背後無奈停拍真相 播足近10年捱不過3000集

播出超過2,800集、橫跨9年歲月，TVB最長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》傳出即將停拍，預計今年7月正式迎來大結局。高層急召全體演員開會宣布消息，台前幕後頓時人心惶惶，而背後一個關鍵原因令這部王牌劇集不得不走向終章。