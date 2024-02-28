愛回家︱抵死玩盡劉鑾雄「膠面論」古佩玲為成為膠面人博到盡
《愛回家》抵死玩盡劉鑾雄「膠面論」
日前《愛·回家之開心速遞》的「誰是膠面人？」單元講述到富豪油王（古天祥飾）意外暈倒，在漆黑一片的新威龍廣場看見一位「膠面人」拯救了自己，大小姐（林淑敏飾）為了取得油王的生意，出錢出力務求找出這位「膠面人」。
經過一番調查，大小姐找出當日停電前曾走進女廁的六名女子，包括，熊若水（呂慧儀飾）、Ma姐（何芷珊飾）、Cammy（鍾晴飾）、群姐（許思敏飾）、Candy（葉蒨文飾）和素素（古佩玲飾）。一眾女士一開始不想成為自己塊面「又硬又膠」，但最後得悉大小姐出重籌搵「膠面人」時，大家都務求獲得獎金而出盡奇招變膠面，場面非常爆笑！
古佩玲為成為「膠面人」不惜犧牲色相
其中在現實中被指為大劉所提及的膠面人「最大嫌疑者」的古佩玲，在劇中為求成為膠面人而博到盡，將成包棉花塞緊口中，不過點塞都唔夠「硬」，最後都係被油王識穿唔係「膠面王」。
三太引用現實回應：人哋係純天然㗎
除了古佩玲之外，大劉口中「膠人」嫌疑人之一的三太在劇中就被逼食死貓。三太在劇中因為剛去打美容針，並且因為自覺太「膠」，所以特意遮面示人，結果大小姐唔信，而強行帶三太給油王「驗證」。當油王證實三太並不是自己所找的「膠面人」時，三太即刻引用自己在現實中曾作出的回應：「都話唔係我啦，人哋係純天然㗎！」
大劉劉鑾雄笑《愛回家》女藝人「硬膠」：塊面都唔識郁
劉鑾雄（大劉）大劉是TVB「忠粉」大家一早已經知，記招中常引用TVB節目做例子。在去年開記者會時，除了親身解答坊間傳出「身家留畀兒子」的謠傳，當天也有記者問到「最近仲有無睇《愛·回家之開心速遞》」，他說：「講起《愛回家》就好笑，我見到有個角色﹐廢事開名，一陣話我針對佢。個（演員）硬膠個樣，啲肉實到呢，唔識郁的。」令全城網民競猜誰是膠樣主角…
古佩玲間接否認係膠樣女星
大劉也在記招中將範圍縮小了一半，指這名角色是女性，因此網民票選了6大可疑人物，包括：古佩玲、葉倩文、三太（樊亦敏）、湯盈盈、莊思明和劉思希。古佩玲在記者會過後出席《善心滿載仁愛堂》活動時，被傳媒問到膠樣一事。古佩玲就「膠樣」一事間接否認，坦言沒有留意相關報道，同時未有覺得劇中有膠樣女星，並表示每一個人也笑得自然。
「三太」樊亦敏否認係大劉口中所講的膠樣女星 指自己純天然
同場還有劇中飾演「三太」的樊亦敏，她接受傳媒訪問時，反而大方回應大劉所指的膠樣女星，笑言絕對不是她，仲表示自己笑起上來是非常自然，完全絕天然，沒有後期加工！
樊亦敏呼籲大家不要聯想太多
另外還講到會否知道大劉暗示的人是誰，樊亦敏直言叫網民不要再猜想，還開估答案，笑言大劉所說的膠樣是「三太」，因為「三太」實在太靚了，所以令劉生誤會了自己整容。
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