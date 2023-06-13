愛回家︱楊明空降演私生子 劇組大換血 多個喜愛角色逐漸消失遭狠批
楊明將跟隨女友莊思明空降劇組
《愛回家》已經播出超過六年，劇組監製亦曾揚言會加入更多新血，早前就有曹永廉飾演性格衰到無朋友「陳永廉」加入劇組，近期又有莊思明以國際名模「張愛盈」一角加入。據悉莊思明男友楊明亦將以新角色「雷公」白彪私生子、正氣戅直的「湯圓」空降劇組，成為其出獄後首個固定劇組拍攝。
Ivan無知May突然分手 趙希洛都冇得留低？
有新人加入就有舊人離開劇組，近日《愛回家》一連兩集突然交代Ivan（鄧永健飾）同無知May（趙希洛飾）分手，劇情發展得非常突然，唔少網民都留言投訴編劇突然拆散呢對CP，更有網民懷疑兩人是否被踢入雪櫃，不過兩人就相繼開Live回應指唔會離開劇組，主力依然會放在《愛回家》上。
一年內送走5個舊人 觀眾最掛住「金城安」
《愛回家》播出多年，成功捧紅多位演員，不過其中唔少演員都突然被「送走」，其中包括被調到屯門貨倉的「Peter」杜大偉、狠心分手嘅「無知May」趙希洛飾同「Ivan」鄧永健等。而網民就表示最唔捨得被放逐英國的「熊心如」蘇韻姿同去吳旺達工作嘅「金城安」周嘉洛。
網民嬲爆洗版大罵：不如摺埋套劇算
每次《愛回家》劇組都會係毫無征兆嘅情況下調走舊人，網民都開始覺得唔耐煩，紛紛嬲爆洗版式留言大罵，並表示將會罷睇《愛回家》：「愛回家已經沒有安仔，如果冇埋心如，怎樣看下去」、「連鐵膽都走埋，不如摺埋套劇算啦」、「唔係真要走呀！睇咗咁多年，每一個角色都好唔捨得。」等等。
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