愛回家︱楊明空降演私生子 劇組大換血 多個喜愛角色逐漸消失遭狠批

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》播出至今一直深受觀眾歡迎，不少演員亦憑角色成功入屋。不過隨著劇集已經播出超過六年，劇組開始頻頻送走舊人，換血加入新演員。有傳楊明將會跟隨女友莊思明空降《愛回家》劇組，飾演雷公私生子！