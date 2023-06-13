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愛回家︱楊明空降演私生子 劇組大換血 多個喜愛角色逐漸消失遭狠批

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TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》播出至今一直深受觀眾歡迎，不少演員亦憑角色成功入屋。不過隨著劇集已經播出超過六年，劇組開始頻頻送走舊人，換血加入新演員。有傳楊明將會跟隨女友莊思明空降《愛回家》劇組，飾演雷公私生子！

楊明將跟隨女友莊思明空降劇組

《愛回家》已經播出超過六年，劇組監製亦曾揚言會加入更多新血，早前就有曹永廉飾演性格衰到無朋友「陳永廉」加入劇組，近期又有莊思明以國際名模「張愛盈」一角加入。據悉莊思明男友楊明亦將以新角色「雷公」白彪私生子、正氣戅直的「湯圓」空降劇組，成為其出獄後首個固定劇組拍攝。

愛回家 有傳楊明將會空降《愛回家》劇組，飾演雷公私生子。
有傳楊明將會空降《愛回家》劇組，飾演雷公私生子。（圖片來源：《一舞傾城》截圖）
愛回家 雷公經常於劇中同大龍生鬥氣，唔知之後加埋楊明又會擦出啲咩新火花呢！
雷公經常於劇中同大龍生鬥氣，唔知之後加埋楊明又會擦出啲咩新火花呢！（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）
愛回家 楊明女友莊思明早前都以國際名模「張愛盈」一角加入劇組。
楊明女友莊思明早前都以國際名模「張愛盈」一角加入劇組。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）
愛回家 周不時都會出現。
周不時都會出現。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）
愛回家 去年曹永廉都以性格衰到無朋友「陳永廉」加入劇組。
去年曹永廉都以性格衰到無朋友「陳永廉」加入劇組。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）

Ivan無知May突然分手 趙希洛都冇得留低？

有新人加入就有舊人離開劇組，近日《愛回家》一連兩集突然交代Ivan（鄧永健飾）同無知May（趙希洛飾）分手，劇情發展得非常突然，唔少網民都留言投訴編劇突然拆散呢對CP，更有網民懷疑兩人是否被踢入雪櫃，不過兩人就相繼開Live回應指唔會離開劇組，主力依然會放在《愛回家》上。

愛回家 近日一連兩集突然交代無知May同Ivan分手，令網民都懷疑兩人是否被踢入雪櫃。
近日一連兩集突然交代無知May同Ivan分手，令網民都懷疑兩人是否被踢入雪櫃。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）
愛回家 不過兩人就開Live回應傳聞，表示兩人係劇中只係分手，但會繼續留係劇組。
不過兩人就開Live回應傳聞，表示兩人係劇中只係分手，但會繼續留係劇組。（圖片來源：[email protected]

一年內送走5個舊人 觀眾最掛住「金城安」

《愛回家》播出多年，成功捧紅多位演員，不過其中唔少演員都突然被「送走」，其中包括被調到屯門貨倉的「Peter」杜大偉、狠心分手嘅「無知May」趙希洛飾同「Ivan」鄧永健等。而網民就表示最唔捨得被放逐英國的「熊心如」蘇韻姿同去吳旺達工作嘅「金城安」周嘉洛。

愛回家 「金城安」周嘉洛都走咗成年，但網民依然最掛住佢。
「金城安」周嘉洛都走咗成年，但網民依然最掛住佢。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）
蘇韻姿 有傳蘇韻姿拍劇例遲卻拒認錯，又卸鑊畀人孭，搞到被踢出《愛回家》劇組
飾演「熊心如」嘅蘇韻姿就傳因為拍劇例遲卻拒認錯，又卸鑊畀人孭，搞到被踢出《愛回家》劇組。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 張景淳曾被傳因為遲到被踢出劇組，不過就好彩之後成功解凍，近日已經回歸《愛回家》
張景淳曾被傳因為遲到被踢出劇組，不過就好彩之後成功解凍，目前已經回歸《愛回家》一段日子。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）

網民嬲爆洗版大罵：不如摺埋套劇算

每次《愛回家》劇組都會係毫無征兆嘅情況下調走舊人，網民都開始覺得唔耐煩，紛紛嬲爆洗版式留言大罵，並表示將會罷睇《愛回家》：「愛回家已經沒有安仔，如果冇埋心如，怎樣看下去」、「連鐵膽都走埋，不如摺埋套劇算啦」、「唔係真要走呀！睇咗咁多年，每一個角色都好唔捨得。」等等。

蘇韻姿 愛回家 愛回家 有唔少網民都好支持熊心如同風少傷呢對CP！
有唔少網民都好支持熊心如同風少傷呢對CP！（圖片來源：[email protected]_）

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撰文：東方新地圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖、《一舞傾城》截圖、[email protected]

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