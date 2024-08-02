《愛回家》狂加戲份畀羅毓儀惹觀眾不滿 狠批戲屎：Fanny就冇曬戲份
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無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》向來是收視保證，同時造就了多對人氣CP。不過近期就有網民批評劇組亂砌CP，其中「路小小」羅毓儀突然喜歡上Terry就最惹網民不滿，質疑劇組是故意推羅毓儀上位！
《愛回家》狂加戲份畀羅毓儀惹不滿
羅毓儀在《愛回家》中所飾演的「路小小」性格港女又拜金。劇情講到因為路小小炒股票損失慘重，因欠租而遭業主逼遷，在求取無門之際得到Terry的幫忙，所以決定釣金龜，出盡辦法令Terry成為自己男朋友。近期多集都以路小小勾引Terry為主題，羅毓儀戲份突然大增，而原本同Terry有感情線的Fanny就冇曬戲份，令不少網民都感到非常不滿。
網民狠批羅毓儀戲屎：越睇越憎
對於《愛回家》劇組狂加戲份給羅毓儀一事，網民紛紛留言腦暴，不但認為羅毓儀角色港女不討好，又認為劇情突兀夾硬嚟：「越睇小小越憎。未見過有呢種賤女子。 本來我很喜歡睇愛回家，但是一見那個小小就關TV。不合情理 週圍的朋友無一個去踢穿。」「感覺編劇有意想安排撮合阿壯同路小小喺埋一齊。不過呢集都幾有趣，希望繼續保持落去。」「呢期擺明要推羅毓儀上位，幾乎個個星期都有佢擔正的情節」等。
建議Fanny「變靚 」迎擊路小小
不少網民都表示寧願睇Terry同Fanny嘅CP，又建議Fanny捨棄「怪雞」造型，轉造型 「變靚 」迎擊路小小。
圖片來源：TVB、IG@liwaikinterryli、IG@joyce0yingyue