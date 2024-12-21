《愛回家》宣佈1月將再被cut集數 Chantel將加入劇組救收視
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《愛‧回家之開心速遞》一直是TVB的皇牌節目之一，不過近期有不少網民都開始對劇集的質素有所不滿。日前《愛回家》就親自宣佈1月開始將會被cut集數，惹來大批網民熱議。
《愛回家》 1月將再被cut集數
日前《愛回家》一眾演員拉大隊出席活動預祝冬至，並在活動上宣佈，在明年1月開始將會由一星期播7集，改為一星期播5集，播映時段將改為逢星期一至五，晚上8點。至於為何要cut集數，一班演員無論在活動期間，還是接受訪問時都未有特別提起。
樂小姐宣佈Chantel將加入劇組
樂小姐日前出席鍾柔美（Yumi）的18歲成人禮時，透露姚焯菲（Chantel）將會加入《愛·回家》劇組，並參與更多的工作計劃，包括舞台劇演出。網民都表示期待能夠看到Chantel出演《愛回家》：「期待見到Chantel 的愛回家，一定捧場！」、「正喎，Chantel 入《愛回家》」、「有Chantel就有動力睇愛回家」等。
網民反應兩極：快啲完咗佢啦
網民對《愛回家》被cut集數一事都有不同意見，有部分認為一個星期播七日，對劇中演員、編劇等人來說實在是太大負擔，希望明年改做一個星期播五日之後，能夠令劇集的質素提高；亦有網民認為《愛回家》播足7年，劇情越來越勉強，認為是時候換新題材的處境劇：「梗係收視差啦，又轉返一至五播映，不如快啲完咗個劇去好過，每晚呢套劇無無聊聊又一集，故事內容越嚟越唔好睇，不如開個新劇新人物新故事仲好」、「如果有時啲集數加吓啲大粒星或其他知名啲嘅artistes客串，的確會有驚喜同吸引」、「太長越睇越悶 到底幾時完啊」、「見到班人就轉台，做咁耐仲要日日見」等。
圖片來源：TVB、IG@chantelyiu